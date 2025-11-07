viernes 7  de  noviembre 2025
Política

Trump pide a la UE que respete a Orbán porque "tiene razón" en sus políticas contra la migración

"Yo no estoy aquí para que Trump me gestione los conflictos. Lo que estoy buscando aquí es una edad dorada en las relaciones entre Hungría y EEUU", dijo Orbán

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.&nbsp;

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió a la Unión Europea que respete a su invitado de este viernes en la Casa Blanca, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, porque "tiene razón" a la hora de imponer una férrea política antimigratoria en su país.

"La UE debería respetar a Hungría y a su líder, y respetarlos mucho, porque tiene razón sobre la migración", recalcó Trump durante los primeros minutos ante la prensa tras recibir a Orbán a las puertas de su residencia en Washington DC.

Lee además
El Parlamento Europeo pidió a la Unión Europea que refuerce la cooperación con la OTAN en la región del Ártico ante la creciente militarización de la zona y la mayor presencia de Rusia y China.
Amenaza

Eurocámara exhorta a la UE cooperar con la OTAN frente a las maniobras de Rusia y China en el Ártico
El presidente ruso, Vladimir Putin. 
TENSIÓN

Putin dice que Rusia está considerando retomar los ensayos nucleares

"Mira lo que pasa con Europa, que está inundada y sus tasas de criminalidad se están disparando", aseguró Trump, algo que no ocurre en Hungría porque "las cosas se hacen como se tienen que hacer".

"Creo que le respetan mucho, de todas maneras. E incluso que de puertas adentro están de acuerdo con él, en lo que a inmigración se refiere", indicó en palabras de elogio a Orbán, quien también ha reivindicado sus propias políticas.

"El número de migrantes ilegales en Hungría es cero. Nadie puede pisar la frontera sin permiso. Esa es la norma", antes de lamentar que "la consecuencia es que la UE nos está sancionando, así que tenemos que pagar todos los días un millón de euros al presupuesto de Bruselas".

En cualquier caso, Orbán aseguró que su visita tiene un cariz principalmente económico y que será él quien resuelva la tensión con Bruselas. "Yo no estoy aquí para que Trump me gestione los conflictos. Lo que estoy buscando aquí es una edad dorada en las relaciones entre Hungría y Estados Unidos", hizo saber.

Exención de sanciones

Trump contempla otorgar a Hungría una exención de las sanciones relacionadas con el petróleo ruso, dijo el viernes al recibir al primer ministro Viktor Orban, cuya política antiinmigración elogió de manera enfática.

"Estamos estudiando eso, porque es muy difícil para él obtener petróleo y gas de otras regiones. Como saben, no tienen acceso al mar", declaró el presidente estadounidense ante la prensa, al recibir a este aliado de larga data, quien lo apoya desde su primera campaña para la Casa Blanca, en 2016.

Orban indicó que durante su reunión bilateral explicaría a Donald Trump cuáles serían las "consecuencias" para Hungría de "no tener más gas y petróleo rusos".

"Nos abastecemos por oleoducto y gasoducto" de Rusia, declaró.

El mes pasado, Estados Unidos impuso sanciones a los dos mayores productores de petróleo rusos, Rosneft y Lukoil, ante la negativa de Moscú de poner fin a la guerra en Ucrania.

Y exigió a países como Hungría que "se desenganchen" de las fuentes de energía rusas.

El apoyo de Trump

Las sanciones estadounidenses potencialmente ponen en peligro a Orban a pocos meses de las elecciones legislativas, que el nacionalista, en el poder desde 2010, no está seguro de ganar, según las encuestas.

"Lo apoyo. Ha hecho un trabajo fantástico", dijo Donald Trump.

El líder húngaro había visitado tres veces el año pasado a Donald Trump, cada vez en su residencia Mar-a-Lago, en Florida, dos de ellas antes de la reelección del magnate.

Los dos hombres expusieron nuevamente sus afinidades ideológicas el viernes.

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press y AFP

Temas
Te puede interesar

Gobierno de Trump lanza ofensiva contra abusos en el programa H-1B con más de 100 investigaciones federales

Kazajistán se une a Acuerdos de Abraham mientras Trump impulsa la paz en Medio Oriente

Trump califica a la demócrata Nancy Pelosi como una "mujer diabólica" que hizo "un mal trabajo"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La Policía de Hialeah investiga los hechos. Foto referencial
Florida

Hombre mata a su esposa en Hialeah y hiere a su suegra antes de quitarse la vida

Viajeros en uno de los pasillos centrales del Aeropuerto Internacional de Miami.
MOTOR ECONÓMICO

Alertan sobre el impacto de reducción del tráfico aéreo en Aeropuerto de Miami

Imagen referencial. 
SALUD

'Fast food' y una vida agitada: Cómo la urbanización y los ultraprocesados alimentan la diabetes

Maca Iglesias (der.) se une a otros para apoyar una resolución a favor de restablecer el estatus de protección temporal (TPS) para los venezolanos el 13 de febrero de 2025 en Miami, Florida.
INMIGRACIÓN

Expira TPS para venezolanos: 600.000 inmigrantes en EEUU quedan expuestos a deportaciones desde hoy

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, aplaude mientras la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, rompe una copia del discurso del presidente Donald Trump, después de que él pronuncia el discurso sobre el Estado de la Unión en el Capitolio, en Washington, DC, el 4 de febrero de 2020.
Política

Trump califica a la demócrata Nancy Pelosi como una "mujer diabólica" que hizo "un mal trabajo"

Te puede interesar

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio junto al presidente Donald Trump. 
Fin a la era de la inmigración masiva

EEUU endurece controles de visado bajo la reactivada norma de "carga pública"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Los expresidentes demócratas Barack Obama y Bill Clinton apoyan la campaña de reelección de Joe Biden. 
Política

Crisis en el Partido Demócrata: la mayoría de sus simpatizantes lo ve sin rumbo ¿Seguirá la vía de Mamdani?

Melinda de la Vega, Carl Zogby y Luis Rodríguez juran el cargo. 
REPRESENTANTES DEL PUEBLO

Concejales de Hialeah juran sus cargos en una emotiva ceremonia junto al alcalde electo Bryan Calvo

El presidente de Estados Unidos saluda durante su gira por el Medio Oriente al líder sirio Ahmed  Al-Sharaa.
ACONTECIMIENTO

Histórica visita del presidente de Siria a Washington abre una nueva era en el Medio Oriente

Imagen de referencia del Departamento de Policía de Miami - Dade.
ULTIMA HORA

Oficial de la policía herido de bala en el suroeste de Miami-Dade