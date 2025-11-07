Trump pide a la UE que respete a Orbán porque "tiene razón" en sus políticas contra la migración

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

WASHINGTON — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , pidió a la Unión Europea que respete a su invitado de este viernes en la Casa Blanca, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, porque "tiene razón" a la hora de imponer una férrea política antimigratoria en su país.

"La UE debería respetar a Hungría y a su líder, y respetarlos mucho, porque tiene razón sobre la migración ", recalcó Trump durante los primeros minutos ante la prensa tras recibir a Orbán a las puertas de su residencia en Washington DC.

"Mira lo que pasa con Europa, que está inundada y sus tasas de criminalidad se están disparando", aseguró Trump, algo que no ocurre en Hungría porque "las cosas se hacen como se tienen que hacer".

"Creo que le respetan mucho, de todas maneras. E incluso que de puertas adentro están de acuerdo con él, en lo que a inmigración se refiere", indicó en palabras de elogio a Orbán, quien también ha reivindicado sus propias políticas.

"El número de migrantes ilegales en Hungría es cero. Nadie puede pisar la frontera sin permiso. Esa es la norma", antes de lamentar que "la consecuencia es que la UE nos está sancionando, así que tenemos que pagar todos los días un millón de euros al presupuesto de Bruselas".

En cualquier caso, Orbán aseguró que su visita tiene un cariz principalmente económico y que será él quien resuelva la tensión con Bruselas. "Yo no estoy aquí para que Trump me gestione los conflictos. Lo que estoy buscando aquí es una edad dorada en las relaciones entre Hungría y Estados Unidos", hizo saber.

Exención de sanciones

Trump contempla otorgar a Hungría una exención de las sanciones relacionadas con el petróleo ruso, dijo el viernes al recibir al primer ministro Viktor Orban, cuya política antiinmigración elogió de manera enfática.

"Estamos estudiando eso, porque es muy difícil para él obtener petróleo y gas de otras regiones. Como saben, no tienen acceso al mar", declaró el presidente estadounidense ante la prensa, al recibir a este aliado de larga data, quien lo apoya desde su primera campaña para la Casa Blanca, en 2016.

Orban indicó que durante su reunión bilateral explicaría a Donald Trump cuáles serían las "consecuencias" para Hungría de "no tener más gas y petróleo rusos".

"Nos abastecemos por oleoducto y gasoducto" de Rusia, declaró.

El mes pasado, Estados Unidos impuso sanciones a los dos mayores productores de petróleo rusos, Rosneft y Lukoil, ante la negativa de Moscú de poner fin a la guerra en Ucrania.

Y exigió a países como Hungría que "se desenganchen" de las fuentes de energía rusas.

El apoyo de Trump

Las sanciones estadounidenses potencialmente ponen en peligro a Orban a pocos meses de las elecciones legislativas, que el nacionalista, en el poder desde 2010, no está seguro de ganar, según las encuestas.

"Lo apoyo. Ha hecho un trabajo fantástico", dijo Donald Trump.

El líder húngaro había visitado tres veces el año pasado a Donald Trump, cada vez en su residencia Mar-a-Lago, en Florida, dos de ellas antes de la reelección del magnate.

Los dos hombres expusieron nuevamente sus afinidades ideológicas el viernes.

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press y AFP