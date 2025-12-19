Vladimir Putin afirma que el fin de la guerra con Ucrania depende de Kiev y aliados occidentales

Vladimir Putin, presidente de Rusia, en su conferencia de prensa anual el 19 de diciembre 2025.

MOSCÚ .- En momentos en que EEUU espera respuesta a su propuesta de paz , el presidente de Rusia, Vladimir Putin , afirmó que el fin de la guerra con Ucrania depende de Kiev y sus aliados occidentales, al desestimar los llamados al cese del conflicto para contribuir con la paz.

Al mismo tiempo, negó la responsabilidad de Rusia en el origen del conflicto y se felicitó por los últimos avances territoriales en la vecina Ucrania.

"Estoy seguro de que antes de que termine el año, veremos nuevos éxitos", aseguró Putin durante su rueda de prensa anual replicada medios internacionales, mientras la diplomacia estadounidense y la europea continúan impulsando una salida al conflicto a través de ofertas al presidente ruso.

"La pelota está completamente en el campo de nuestros rivales occidentales, empezando por la cabeza del régimen de Kiev y sus patrocinadores europeos" a la hora de poner fin a la contienda, señaló Putin, al tiempo que dejó claro que “nuestras tropas avanzan en toda la línea de contacto”.

En otra parte de sus declaraciones, dijo que los rusos "no nos consideramos responsables de la muerte de la gente, porque no fuimos nosotros quienes empezamos esta guerra", en desconocimiento de su invasión a Ucrania en 2022.

Vladimir Putin y la Unión Europea

Tras colocar la responsabilidad de la paz en Ucrania y EEUU, se refirió a la decisión de la Unión Europea, adoptada este viernes en Bruelas, de no servirse de los activos rusos congelados en el bloque para financiar un préstamo de 90,000 millones de euros (105,500 millones de dólares) a Ucrania.

Putin aseguró que el uso de esos fondos congelados habría sido "un atraco".

"¿Y por qué no pueden llevar a cabo ese atraco? Porque las consecuencias podrían ser graves para los ladrones", advirtió Putin en tono amenazante, luego que esta semana calificó a los líderes europeos de "cerditos" obsesionados con el "derrumbe" de Rusia.

Más de 200,000 millones de euros (234,000 millones de dólares) del Banco Central ruso están en manos de la sociedad bruselense Euroclear.

Putin aseveró en su conferencia de prensa que Rusia no atacará a nadie "si nos tratan con respeto y respetan nuestros intereses".

Ucrania y los territorios

El tema de los territorios de Donbas, que era la gran expectación como en años anteriores, no quedó claro en las declaraciones de Putin.

En noviembre trascendió una propuesta de Washington, redactada sin participación de Kiev ni sus aliados europeos, que habría supuesto la retirada de Ucrania de toda la región oriental de Donetsk y el reconocimiento de facto por parte de EEUU de Donetsk, Crimea y Lugansk como rusas.

El plan se ha enmendado en varias reuniones entre estadounidenses y ucranianos, pero la cuestión territorial se mantiene como un punto de fricción.

En septiembre de 2022, Rusia afirmó haber anexionado oficialmente las regiones de Zaporiyia, Donetsk, Lugansk y Jersón, a pesar de no tener el control militar total sobre ellas.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, pronosticó desde Varsovia, donde se encuentra de visita, que en caso de derrota de su país Rusia atacará a continuación "y de manera inevitable" a Polonia.

