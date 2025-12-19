viernes 19  de  diciembre 2025
CONFLICTO

Vladimir Putin afirma que el fin de la guerra con Ucrania depende de Kiev y aliados occidentales

El presidente de Rusia amenazó con “nuevos éxitos” antes de que termine este 2025, al emplazar a Ucrania y sin fijar posición sobre la propuesta de paz de EEUU

Vladimir Putin, presidente de Rusia, en su conferencia de prensa anual el 19 de diciembre 2025.

Vladimir Putin, presidente de Rusia, en su conferencia de prensa anual el 19 de diciembre 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MOSCÚ.- En momentos en que EEUU espera respuesta a su propuesta de paz, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó que el fin de la guerra con Ucrania depende de Kiev y sus aliados occidentales, al desestimar los llamados al cese del conflicto para contribuir con la paz.

Al mismo tiempo, negó la responsabilidad de Rusia en el origen del conflicto y se felicitó por los últimos avances territoriales en la vecina Ucrania.

Lee además
El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump estrecha la mano de su homólogo Vladimir Putin durante su encuentro en Alaska.
Guerra en Ucrania

Rusia anuncia estar abierta a una cumbre entre Putin y Trump a partir de los "resultados" de Alaska
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ofrece una conferencia de prensa con la canciller alemana en la Cancillería en Berlín, el 15 de diciembre de 2025.
Conflicto bélico

Zelenski afirma que Rusia se prepara para un nuevo "año de guerra" en Ucrania

"Estoy seguro de que antes de que termine el año, veremos nuevos éxitos", aseguró Putin durante su rueda de prensa anual replicada medios internacionales, mientras la diplomacia estadounidense y la europea continúan impulsando una salida al conflicto a través de ofertas al presidente ruso.

"La pelota está completamente en el campo de nuestros rivales occidentales, empezando por la cabeza del régimen de Kiev y sus patrocinadores europeos" a la hora de poner fin a la contienda, señaló Putin, al tiempo que dejó claro que “nuestras tropas avanzan en toda la línea de contacto”.

En otra parte de sus declaraciones, dijo que los rusos "no nos consideramos responsables de la muerte de la gente, porque no fuimos nosotros quienes empezamos esta guerra", en desconocimiento de su invasión a Ucrania en 2022.

Vladimir Putin y la Unión Europea

Tras colocar la responsabilidad de la paz en Ucrania y EEUU, se refirió a la decisión de la Unión Europea, adoptada este viernes en Bruelas, de no servirse de los activos rusos congelados en el bloque para financiar un préstamo de 90,000 millones de euros (105,500 millones de dólares) a Ucrania.

Putin aseguró que el uso de esos fondos congelados habría sido "un atraco".

"¿Y por qué no pueden llevar a cabo ese atraco? Porque las consecuencias podrían ser graves para los ladrones", advirtió Putin en tono amenazante, luego que esta semana calificó a los líderes europeos de "cerditos" obsesionados con el "derrumbe" de Rusia.

Más de 200,000 millones de euros (234,000 millones de dólares) del Banco Central ruso están en manos de la sociedad bruselense Euroclear.

Putin aseveró en su conferencia de prensa que Rusia no atacará a nadie "si nos tratan con respeto y respetan nuestros intereses".

Ucrania y los territorios

El tema de los territorios de Donbas, que era la gran expectación como en años anteriores, no quedó claro en las declaraciones de Putin.

En noviembre trascendió una propuesta de Washington, redactada sin participación de Kiev ni sus aliados europeos, que habría supuesto la retirada de Ucrania de toda la región oriental de Donetsk y el reconocimiento de facto por parte de EEUU de Donetsk, Crimea y Lugansk como rusas.

El plan se ha enmendado en varias reuniones entre estadounidenses y ucranianos, pero la cuestión territorial se mantiene como un punto de fricción.

En septiembre de 2022, Rusia afirmó haber anexionado oficialmente las regiones de Zaporiyia, Donetsk, Lugansk y Jersón, a pesar de no tener el control militar total sobre ellas.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, pronosticó desde Varsovia, donde se encuentra de visita, que en caso de derrota de su país Rusia atacará a continuación "y de manera inevitable" a Polonia.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Putin y Maduro estrechan sus lazos y reafirma su respaldo a Venezuela ante crisis con EEUU

Revelan reunión secreta de Zapatero con empresario de Plus Ultra días antes de su arresto

La policía sueca desestima la demanda de Assange contra el Nobel de Machado

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La foto muestra el logotipo de la aplicación de red social TikTok (arriba) y una bandera de Estados Unidos (abajo) en las pantallas de dos computadoras.
RED SOCIAL

TikTok anuncia nueva sociedad con participación mayoritaria de EEUU para evitar prohibición

Empleados del TSA en el Aeropuerto Internacional de Miami.
NOVEDOSO

Aeropuerto de Miami estrena sistema biométrico que reduce el tiempo en la verificación de identidad de los pasajeros

Infantes de la marina del 22.º Batallón Expedicionario realizaron operaciones con fuego real a bordo de embarcaciones en el mar Caribe, como parte de una serie de maniobras militares destinadas a fortalecer la seguridad regional y combatir el narcotráfico.
Seguridad

Trump niega necesitar permiso del Congreso para atacar narcos en Venezuela: "Son políticos y hacen filtraciones"

José A. Aguilar Hernández, de 56 años acusado por las autoridades en este caso.
SUCESO

Alerta en Miami-Dade: niños drogados con cocaína mientras estaban al cuidado de su padre

La copresidenta de Nicaragua Rosario Murillo (izq.) y el presidente Daniel Ortega (der.) en el desfile por el 46.º aniversario del Ejército Nacional en Managua, en foto publicada por el medio oficial El 19 Digital el 2 de septiembre de 2025 (Foto de Jairo CAJINA / El 19 DIGITAL / AFP)
DECRETO

Régimen de Nicaragua autoriza ingreso de tropas de Rusia, Cuba y Venezuela e incluye a EEUU

Te puede interesar

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante la presentación de la Medalla de Defensa de la Frontera Mexicana en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 15 de diciembre de 2025.
CONFLICTO

Trump deja abierta la posibilidad de una guerra con régimen de Venezuela: "no la descarto"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
La senadora estatal Ileana García representa al Distrito 36 de Florida.
DISTANCIAMIENTO

Senadora Ileana García condena "redadas arbitrarias" contra hispanos en Miami

La secretaria del DHS, Kristi Noem, durante la Cumbre de Seguridad Nacional de 2025.
Migración

EEUU suspende su lotería de "green cards" por ataque en Universidad de Brown

Agentes de la ley escoltan a estudiantes cerca del edificio de ingeniería Barus & Holley en el campus de la Universidad de Brown en Providence, Rhode Island, el 13 de diciembre de 2025.
INVESTIGACIÓN

Identifican a sospechoso de tiroteo en Universidad de Brown, según medios

La hija de María Corina Machado, Ana Corina Sosa Machado, recibió el Nobel de la Paz 2025 en nombre de la líder opositora de Venezuela.
ABSURDO

La policía sueca desestima la demanda de Assange contra el Nobel de Machado