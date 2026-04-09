jueves 9  de  abril 2026
CONFLICTO

Vladimir Putin anuncia un alto el fuego con Ucrania por la Pascua ortodoxa

Putin instruyó un alto al fuego desde el 11 hasta el final del 12 de abril. El Kremlin dijo que las tropas están preparadas para "contrarrestar" provocaciones

Vladimir Putin, presidente de Rusia, en su conferencia de prensa anual el 19 de diciembre 2025.

Vladimir Putin, presidente de Rusia, en su conferencia de prensa anual el 19 de diciembre 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MOSCÚ. - El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció un alto el fuego con Ucrania durante la Pascua ortodoxa este fin de semana, informó el Kremlin el jueves, después de que Kiev también propusiera una pausa en las hostilidades.

En un comunicado, el Kremlin dijo que, por decisión de Putin, el alto al fuego regirá "desde las 16H00 (13H00 GMT) del 11 de abril hasta el final del día 12 de abril de 2026".

Lee además
Vladmir Putin, presidente de Rusia, insiste en atacar a Ucrania. 
CONFLICTO

Putin afirma en discurso de fin de año: Rusia cree en la victoria
Vladmir Putin, presidente de Rusia, insiste en atacar a Ucrania. 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Cae escuadrón secreto de Putin que planeaba asesinatos en Ucrania

Se informó que al Estado Mayor "se le ha dado la instrucción de cesar las operaciones de combate en todas las direcciones durante este período", aunque, precisaron, que las tropas estaban preparadas para "contrarrestar cualquier posible provocación por parte del enemigo".

"Partimos de la base de que la parte ucraniana seguirá el ejemplo de la Federación de Rusia", señaló el Kremlin.

Con las conversaciones para poner fin al conflicto, que dura ya cuatro años, descarriladas por la guerra en Oriente Medio, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski afirmó esta semana que había presentado una propuesta de tregua por las fiestas a través de Estados Unidos, cuyo gobierno ha liderado los diálogos.

Conflicto y negociaciones

La guerra en Ucrania, desatada con la invasión rusa de febrero de 2022, ha costado cientos de miles de vidas y ha desplazado a millones de personas, convirtiéndose en el conflicto más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Varias rondas de conversaciones lideradas por Estados Unidos no han logrado un acuerdo entre las partes enfrentadas, y el diálogo se ha estancado aún más con la atención de Washington centrada en Irán desde el 28 de febrero.

En los últimos años, los combates en el frente han disminuido en gran medida y los ataques con drones han llegado a dominar la guerra en Ucrania.

Moscú ha logrado pequeñas ganancias territoriales a un costo muy elevado. Pero Kiev ha conseguido recientemente recuperar terreno en el sureste y los avances rusos se han ido ralentizando desde finales de 2025, según el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), con sede en Estados Unidos.

Además de los contraataques ucranianos, los analistas atribuyeron la desaceleración a la prohibición impuesta a Rusia de utilizar los satélites Starlink de SpaceX y a los esfuerzos de Moscú por bloquear la aplicación de mensajería Telegram.

El satélite y la aplicación de mensajería eran ampliamente utilizados por las tropas para comunicarse, especialmente para coordinar ataques de drones.

La situación, sin embargo, es desfavorable para Ucrania en la región de Donetsk, en dirección a las ciudades de Kramatorsk y Sloviansk, según el ISW. Moscú quiere que Ucrania retire sus tropas de ambas ciudades sin combatir como parte de cualquier acuerdo de paz.

En los últimos días, Ucrania ha intensificado los ataques contra objetivos energéticos rusos, especialmente los puertos exportadores de petróleo, después de que los precios del crudo se dispararan a raíz de la guerra en Oriente Medio.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Zelenski asegura que Putin "no logró sus objetivos" de guerra en Ucrania

Comercio mundial de vida silvestre aumenta riesgo de transmisión de patógenos de animales a humanos

Dos horas en silencio: por qué los astronautas de Artemis II no pueden salir inmediatamente de la cápsula

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Captura de pantalla. Invitación a la boda, publicada por la periodista venezolana, Germania Rodriguez Poleo
VENEZUELA

El testaferro chavista que gasta en una boda lo que el país necesita en hospitales

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante un discurso televisado sobre el conflicto en  Medio Oriente desde el Salón Cross de la Casa Blanca el 1 de abril de 2026, en Washington.
Conflicto

Trump asegura que tropas de EEUU permanecerán desplegadas cerca de Irán hasta alcanzar "acuerdo real"

El actor irlandés Michael Patrick.
OBITUARIO

Muere el actor Michael Patrick, de "Juego de Tronos", a los 35 años

Aviones en el Aeropuerto Internacional de Miami.
VIAJES

American Airlines prevé vuelos entre EEUU y Venezuela a partir del 30 de abril

La muerte de Alessia Tucci y Mateo Dávila ha dejado una profunda huella en Doral.
TRAGEDIA

Abren campaña para recaudar fondos para familias de jóvenes fallecidos en Doral

Te puede interesar

Capitolio en Washington, sede del Congreso de Estados Unidos.
CONGRESO EN WASHINGTON

Por sexta vez los demócratas intentan frenar acciones de EEUU por la seguridad nacional

Por Leonardo Morales
Vista parcial de una estación del Metrorail en Miami-Dade.
MEJOR MOVILIDAD

Miami-Dade impulsa transporte público al estadio del Inter Miami CF tras exitoso servicio en partido inicial

Llegada de Elmis Rivero Silvente a Miami. 
PRESIÓN DEL RÉGIMEN

Llega a Miami hermana de la influencer Ana Sofía Benssi tras citación de la seguridad del estado en Cuba

Samuel Aldana, consultor político internacional.
PRESIDENCIALES

Keiko Fujimori se perfila como "garante de estabilidad" en Perú

Alina Fernández Revuelta, hija de Fidel Castro y protagonista del documental, cuya historia personal refleja el impacto del régimen cubano en varias generaciones, dentro y fuera de la isla.
MEMORIA VIVA

Alina Fernández Revuelta, hija de Fidel Castro, protagoniza documental que se estrena en Miami y reabre las heridas del exilio