Vladimir Putin anuncia un alto el fuego con Ucrania por la Pascua ortodoxa

Vladimir Putin, presidente de Rusia, en su conferencia de prensa anual el 19 de diciembre 2025.

MOSCÚ. - El presidente de Rusia, Vladimir Putin , anunció un alto el fuego con Ucrania durante la Pascua ortodoxa este fin de semana, informó el Kremlin el jueves, después de que Kiev también propusiera una pausa en las hostilidades.

En un comunicado, el Kremlin dijo que, por decisión de Putin, el alto al fuego regirá "desde las 16H00 (13H00 GMT) del 11 de abril hasta el final del día 12 de abril de 2026".

Se informó que al Estado Mayor "se le ha dado la instrucción de cesar las operaciones de combate en todas las direcciones durante este período", aunque, precisaron, que las tropas estaban preparadas para "contrarrestar cualquier posible provocación por parte del enemigo".

"Partimos de la base de que la parte ucraniana seguirá el ejemplo de la Federación de Rusia", señaló el Kremlin.

Con las conversaciones para poner fin al conflicto, que dura ya cuatro años, descarriladas por la guerra en Oriente Medio, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski afirmó esta semana que había presentado una propuesta de tregua por las fiestas a través de Estados Unidos, cuyo gobierno ha liderado los diálogos.

Conflicto y negociaciones

La guerra en Ucrania, desatada con la invasión rusa de febrero de 2022, ha costado cientos de miles de vidas y ha desplazado a millones de personas, convirtiéndose en el conflicto más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Varias rondas de conversaciones lideradas por Estados Unidos no han logrado un acuerdo entre las partes enfrentadas, y el diálogo se ha estancado aún más con la atención de Washington centrada en Irán desde el 28 de febrero.

En los últimos años, los combates en el frente han disminuido en gran medida y los ataques con drones han llegado a dominar la guerra en Ucrania.

Moscú ha logrado pequeñas ganancias territoriales a un costo muy elevado. Pero Kiev ha conseguido recientemente recuperar terreno en el sureste y los avances rusos se han ido ralentizando desde finales de 2025, según el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), con sede en Estados Unidos.

Además de los contraataques ucranianos, los analistas atribuyeron la desaceleración a la prohibición impuesta a Rusia de utilizar los satélites Starlink de SpaceX y a los esfuerzos de Moscú por bloquear la aplicación de mensajería Telegram.

El satélite y la aplicación de mensajería eran ampliamente utilizados por las tropas para comunicarse, especialmente para coordinar ataques de drones.

La situación, sin embargo, es desfavorable para Ucrania en la región de Donetsk, en dirección a las ciudades de Kramatorsk y Sloviansk, según el ISW. Moscú quiere que Ucrania retire sus tropas de ambas ciudades sin combatir como parte de cualquier acuerdo de paz.

En los últimos días, Ucrania ha intensificado los ataques contra objetivos energéticos rusos, especialmente los puertos exportadores de petróleo, después de que los precios del crudo se dispararan a raíz de la guerra en Oriente Medio.

FUENTE: Con información de AFP