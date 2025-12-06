Zapatero en la mira: las nuevas revelaciones del "Pollo" Carvajal que podrían salpicar a España

El expresidente del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.

MADRID — El periodista español Ángel Expósito, director y presentador del programa La Linterna de COPE, lanzó una contundente advertencia sobre el caso de Hugo “El Pollo” Carvajal y su posible impacto político en España, especialmente por los nombres que el exjefe de inteligencia venezolano estaría dispuesto a revelar.

En su videoblog, Expósito subrayó que “lo siguiente que nos va a estallar en la cara es Venezuela y determinados nombres propios que todos tenemos en la cabeza ”, mencionando directamente al expresidente del gobierno español, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero .

Expósito aseguró que España afrontará “mesecitos complicados” por las revelaciones que podría aportar Carvajal, actualmente preso en Estados Unidos por delitos de narcotráfico y crimen organizado relacionados con la cúpula chavista.

“Cuando digo que nos va a estallar en la cara, me refiero a España y a los aledaños del gobierno”, afirmó. “El Pollo Carvajal —que es un pájaro de cuidado— se va a poner a tirar de la manta. ¿Hasta dónde? ¿Con qué credibilidad? No lo sé. Pero ruido, seguro”.

Tres claves que explican la gravedad

El periodista desglosó tres elementos que, a su juicio, convierten el caso Carvajal en un riesgo político de alto voltaje:

Venezuela como nido de espionaje: “Es un nido de espías de escuela cubana, o sea, rusa. Carvajal era el jefe de todos. Información tiene de sobra”.

Un narcoestado globalizado: Expósito advirtió sobre la expansión regional del crimen organizado desde Venezuela hacia Colombia, el Caribe, Brasil, Ecuador, Perú, México y Estados Unidos. “Ojito con el drama”, remarcó.

Un fraude electoral silenciado: Recordó el “fraude electoral histórico” ocurrido hace año y medio en Venezuela, ante la pasividad de gran parte de la comunidad internacional. “Ahí sigue el tío (Nicolás Maduro) ante el cinismo del mundo entero, con todos mirando para otro lado, entre ellos España”.

El mensaje final del periodista fue directo: “Atentos a las pantallas, que el nombre de ZP va a salir otra vez, más pronto que tarde”.

Las declaraciones de Expósito en COPE llegan en un contexto de tensión creciente entre EEUU y Venezuela, investigaciones internacionales por narcotráfico y crecientes cuestionamientos sobre los presuntos vínculos de figuras políticas europeas con el régimen venezolano.

