viernes 5  de  diciembre 2025
REDADAS MIGRATORIAS

ICE detiene a una docena de inmigrantes irregulares con historial criminal en Minneapolis

La Operación Metro Surge, anunciada por el DHS, identificó entre los detenidos a cinco ciudadanos somalíes, seis mexicanos y un salvadoreño: “lo peor de lo peor”

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), durante un operativo contra inmigrantes irregulares.&nbsp;

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), durante un operativo contra inmigrantes irregulares. 

ICE/GOV
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Una operación federal encabezada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis resultó en la detención de al menos una docena de inmigrantes ilegales involucrados en delitos graves, incluidos abusos sexuales a menores, violencia doméstica y actividad de pandillas.

La Operación Metro Surge, anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), identificó entre los detenidos a cinco ciudadanos somalíes, seis mexicanos y un salvadoreño, todos ellos calificados por las autoridades como parte de “lo peor de lo peor”.

“Las políticas de santuario y políticos como Tim Walz y el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, permitieron que estos pedófilos, terroristas domésticos y pandilleros deambularan por las calles y aterrorizaran a los estadounidenses”, declaró la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, citada por Fox News.

La funcionaria elogió el trabajo de los agentes migratorios, asegurando que, pese a la falta de cooperación de algunos gobiernos locales, “ICE encontrará, arrestará y deportará a TODOS los inmigrantes ilegales delincuentes”.

Detenidos con amplia trayectoria criminal

Entre los capturados figura Abdulkadir Sharif Abdi, somalí y exintegrante de los Gangster Disciples, a quien el DHS describe como un “miembro conocido” de la pandilla Vice Lord Nation. El hombre acumula condenas por fraude, robo de autos, hurto y múltiples violaciones de libertad condicional.

Otros dos detenidos, Sahal Osman Shidane y Mukthar Mohamed Ali, también de Somalia, enfrentan antecedentes por agresiones, fraude, robo y delitos sexuales contra menores de entre 13 y 15 años.

La operación, iniciada el 1 de diciembre, también llevó a la captura de dos ciudadanos mexicanos condenados por tráfico de inmigrantes y agresión agravada con un arma, según reportó Fox News.

El Departamento de Justicia presentó además cargos federales contra Abdimahat Bille Mohamed, de 28 años, acusado de secuestrar y violar a una mujer que conoció por Snapchat. El sujeto había sido condenado previamente por dos agresiones sexuales, pero un acuerdo judicial le permitió evitar la cárcel.

Trump critica a Ilhan Omar

Este caso “ilustra cómo las políticas izquierdistas de inocencia y las fallas en la investigación de antecedentes ponen a personas inocentes en grave riesgo”, afirmó la fiscal general Pam Bondi, advirtiendo que más cargos podrían surgir tras el análisis de ADN vinculado a violaciones no resueltas.

Durante una reunión de gabinete, el presidente Donald Trump calificó de “basura” a la representante demócrata Ilhan Omar, acusándola a ella y a otros inmigrantes somalíes de “no aportar nada” al país.

Omar respondió desde X afirmando que la obsesión del mandataro republicano con ella “es espeluznante” y defendió a la comunidad somalí-estadounidense. “Somos médicos, maestros y líderes electos que trabajamos para mejorar nuestro país. No permitiremos que Trump nos intimide”, escribió.

La operación del ICE se enmarca en los esfuerzos federales para reforzar la seguridad pública y combatir la criminalidad vinculada a inmigrantes irregulares, en medio del creciente debate nacional sobre las políticas de santuario y la respuesta estatal frente al aumento de delitos graves vinculados a extranjeros sin estatus legal.

FUENTE: Con información de Fox News

