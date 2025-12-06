sábado 6  de  diciembre 2025
María Corina Machado anuncia que acude en Oslo para recibir el Premio Nobel de la Paz

"Estuve en contacto con la señora Machado esta noche y me confirmó que estará en Oslo para la ceremonia", afirmó el director del Instituto Nobel

María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, en la concentración del 9 de enero de 2025 en Caracas

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

OSLO — La opositora venezolana María Corina Machado, que vive en la clandestinidad en su país, confirmó que estará en Oslo la semana que viene para recibir su Premio Nobel de la Paz, anunció este sábado el director del Instituto Nobel.

"Estuve en contacto con la señora Machado esta noche y me confirmó que estará en Oslo para la ceremonia", afirmó Kristian Berg Harpviken.

"Dada la situación de seguridad, no podemos dar más detalles sobre la fecha y la forma en que vendrá", añadió en un mensaje.

La posibilidad de que la opositora de 58 años participara en la ceremonia de entrega del Nobel el 10 de diciembre era objeto de grandes interrogantes.

La oposición venezolana convocó para este sábado marchas en varias ciudades del mundo, para "acompañar el reconocimiento hacia la valentía de cada venezolano, porque el Nobel es de todos y la esperanza también", según una convocatoria en redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ConVzlaComando/status/1996700949440524335?s=20&partner=&hide_thread=false

Régimen amenaza

En noviembre, el fiscal general de Venezuela declaró que Machado sería considerada "fugitiva" si abandonaba el país para recibir su premio.

"Nada es 100 % seguro en el mundo, pero esto es tan seguro como puede serlo", precisó Harpviken en la emisora de radio NRK.

María Corina Machado recibió el Nobel el 10 de octubre "por su incansable labor en favor de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia" en el país.

A la opositora, con ideas afines al presidente estadounidense Donald Trump, se le impidió presentarse a las elecciones presidenciales de 2024, en las que el dictador Nicolás Maduro fue declarado "vencedor" a pesar de que la oposición mostró las actas del fraude y hubo protestas exigiendo respeto a la voluntad popular. La respuesta del régimen fue reprimir.

Estados Unidos y gran parte de la comunidad internacional no reconocen el resultado de las elecciones de Venezuela.

La entrega del Nobel coincidirá con el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico, donde ya murieron al menos 87 personas en ataques lanzados por Washington.

Premio dedicado a Trump y al pueblo venezolano

Estados Unidos sostiene que el despliegue, que empezó en agosto, forma parte de operaciones contra el narcotráfico. Pero algunos expertos han cuestionado la legalidad de estos ataques y Maduro insiste en que el objetivo es derrocarlo y apoderarse supuestamente de las riquezas del país.

Tras la concesión del Nobel, Machado dedicó su premio al presidente estadounidense, al considerar que su ayuda es crucial para garantizar una transición democrática en su país.

"¡Dedico este premio al sufrido pueblo de Venezuela y al presidente Trump por su decidido apoyo a nuestra causa!", escribió en un mensaje en inglés en su red social X, tras recibir el galardón.

Edmundo González Urrutia reemplazó a Machado después de que el régimen la inhabilitara en las últimas presidenciales.

La ganadora del Nobel sostiene que Maduro le robó la elección a su candidato y publicó copias de las actas que emiten las máquinas de votación como prueba de fraude.

La militancia de la oposición se desmovilizó en Venezuela a causa de la ola represiva que generó el arresto de 2.400 personas en las protestas que siguieron a la imposición de Maduro en el poder.

Además del despliegue por parte de Estados Unidos de una flotilla de buques y aviones de combate en el Caribe y los ataques a embarcaciones presuntamente cargadas de drogas, Venezuela ha quedado prácticamente aislada desde el jueves.

Las últimas aerolíneas internacionales que operaban hacia el país suspendieron el jueves sus vuelos por motivos de seguridad, después de que la autoridad aeronáutica estadounidense emitiera una alerta debido al incremento de la actividad militar en la zona.

El Nobel, que se entregará en Oslo, la capital noruega, consiste en una medalla de oro, un diploma y una suma de 1,2 millones de dólares.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

