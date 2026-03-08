Expertos ucranianos en drones estarán en Medio Oriente "la próxima semana", confirma Zelenski

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, afirmó que expertos de su país estarán en Oriente Medio "la próxima semana" para aportar su experiencia en la lucha contra los drones iraníes.

"Creo que la próxima semana, cuando los expertos estén allí, analizarán la situación y ayudarán", declaró Zelenski en rueda de prensa. Es "una oportunidad para ambas partes", dijo.

Ucrania espera obtener a cambio misiles para sus sistemas estadounidenses Patriot, indispensables para hacer frente a los misiles de Rusia, país con el que libra una guerra desde que Moscú invadió territorio ucraniano en febrero de 2022.

Ucrania envía militares para ayudar a sus aliados

Ucrania enviará "próximamente" militares a Oriente Medio para ayudar a Estados Unidos y a sus aliados en la región a contrarrestar los ataques con drones iraníes, indicó el viernes a la AFP un alto responsable ucraniano.

"La llegada de militares ucranianos al golfo Pérsico se espera próximamente", afirmó bajo condición de anonimato el responsable, que añadió que las negociaciones están en curso para "determinar cómo hacerlo".

A cambio, Kiev espera obtener misiles para sus sistemas estadounidenses Patriot, los únicos capaces de derribar los misiles balísticos utilizados por Moscú contra Ucrania, así como apoyo diplomático frente a Rusia, explicó el funcionario.

"Necesitamos misiles para los Patriot, financiación para la producción de armas para nuestra propia defensa, así como apoyo diplomático para poner fin a la guerra aquí", enumeró.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó el jueves que Estados Unidos había solicitado el apoyo de Ucrania para protegerse contra los drones iraníes en medio de la guerra en Oriente Medio.

Kiev, enfrentada a ataques masivos de drones de diseño iraní desde el inicio de la invasión rusa en 2022, ha desarrollado medios bastante eficaces y baratos para derribarlos, especialmente interceptores que los destruyen en vuelo.

"La parte estadounidense lo solicitó. Dijeron: 'por favor'", y "Ucrania aceptó proporcionar tal ayuda", declaró el responsable ucraniano a AFP.

Sin embargo, se negó a dar detalles sobre este proyecto de misión, en particular el número de militares que participarían.

"En este momento todo se está definiendo. No podemos revelar los detalles", agregó.

FUENTE: Con información de AFP