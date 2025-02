Zelenski anuncia que bloqueó acuerdo con EEUU sobre recursos mineros ucranianos

MÚNICH — El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski , anunció este sábado que bloqueó un acuerdo propuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump, para dar acceso a Estados Unidos a los recursos mineros estratégicos, ya que no incluye "garantías de seguridad" para su país.

"No autoricé los ministros a firmar el acuerdo porque no está listo. En mi opinión, no nos protege", declaró Zelenski a la prensa durante la Conferencia de Seguridad de Múnich.

GUERRA EEUU no cree "realista" la adhesión de Ucrania a la OTAN ni la vuelta a las fronteras de 2014

El mandatario ucraniano agregó que el acuerdo debe "estar vinculado a garantías de seguridad".

Donald Trump, que lleva tiempo criticando el envío de ayuda estadounidense a Ucrania desde el inicio de la guerra con Rusia, insinuó a principios de este mes que deseaba alcanzar un acuerdo de acceso a los recursos minerales ucranianos como condición para mantener el apoyo estadounidense.

Reembolso

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, declaró el jueves que espera alcanzar un acuerdo sobre los minerales ucranianos que permitiría "reembolsar" parcialmente la ayuda a Kiev.

"Parte de ese dinero se destinará a reembolsar al contribuyente estadounidense los miles de millones de dólares que se han gastado allí", indicó al día siguiente de que Trump lanzara conversaciones con su homólogo ruso Vladimir Putin para poner fin al conflicto.

Otra parte "se reinvertirá de nuevo en Ucrania para reconstruir" el país, precisó Rubio.

Zelenski llama a creación de "Ejército europeo"

El gobernante ucraniano abogò por la constitución de un "Ejército europeo" como paso siguiente en la defensa de su país contra la invasión rusa y por la protección de sus países frente a amenazas exteriores en medio de dudas sobre el respaldo actual de Estados Unidos.

"Creo sinceramente que ha llegado la hora de crear las Fuerzas Armadas de Europa", dijo Zelenski durante su intervención en el segundo día de la Conferencia de Seguridad de Múnich que se celebra en la ciudad alemana.

"No es más difícil que lo que hemos hecho hasta ahora para plantar cara a Rusia. No se trata solo de incrementar el gasto en Defensa. Hace falta dinero pero el dinero, por sí solo, no detiene a un asalto enemigo", declaró.

"No se trata de presupuestos, sino de defender el hogar de uno", añadió Zelenski.

"Creo en Europa. Y en ustedes deben creer. Y pido que actúen, por ustedes mismos, por Europa, por los pueblos de Europa, por nuestras naciones, por nuestros hogares, por nuestros hijos y por nuestro futuro común. Para ello, Europa debe volverse autosuficiente, una fuerza común unida, ucraniana y europea", reiteró antes de apuntar que la nueva Administración Trump ha abierto una etapa de incertidumbre en el frente contra Rusia.

"Pero, si no lo hacemos nosotros, ¿quién podrá detenerlos? Seamos francos: hoy no podemos descartar la posibilidad de que Estados Unidos diga "no" a Europa en cuestiones que la amenacen", indicó.

FUENTE: Con informaciòn de AFP y Europa Press