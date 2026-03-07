Carnaval on the Mile, artes, música y gastronomía

MlAMl.- Dentro de la programación festiva, destaca Carnaval on the Mile el 7 y 8 de marzo por su aporte cultural. La esbelta avenida de Miracle Mile cierra el paso del tráfico y convoca a celebrar la música, las artes plásticas y la gastronomía que hace grande al Gran Miami.

Desde sus inicios, Carnaval on the Mile se ha enfocado en el arte, la música en vivo y la exhibición de obras de artistas locales e internacionales, convirtiéndose en una importante feria al aire libre.

TRÁMITE VEHICULAR Florida analiza suprimir el adhesivo que certifica la vigencia del registro vehicular

INCENDIO INDUSTRIAL Bomberos mantienen operativo por fuego de gran magnitud en almacén de Miami Gardens

Este año, la festividad celebra su 27.ª edición y cuenta con una amplia representación musical de sonidos latinos, jazz, rock y funk.

Además de música, pintores y artesanos exponen sus obras, mientras renombrados restaurantes de la ciudad ofrecen algunos de sus platos más distintivos para degustar.

Miracle Mile, un tramo urbano y comercial de cuatro cuadras en Coral Way, fue establecido como tal a mediados de la década de 1940 y nombrado en 1955 para transformar un área anteriormente subutilizada en un distrito comercial exclusivo.

George Merrick y Rebyl Zain, junto con importantes empresarios, desarrollaron ampliaron el concepto comercial para reflejar las tendencias de compras de alta gama posteriores a la Segunda Guerra Mundial.

Impulsado por George K. Zain y su esposa Rebyl, llegó a ser conocido por sus boutiques, restaurantes y su distintiva planificación urbana de la década de 1950.

El nombre Miracle Mile fue adoptado en 1955 para reflejar la transformación casi milagrosa de lo que antes era un tramo urbano sin explotar.

Entre 2016 y 2018, el distrito fue sometido a una larga renovación urbana de 21 millones de dólares para crear aceras más amplias y mejorar el acceso peatonal.