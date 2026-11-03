martes 3  de  noviembre 2026
GUERRA

Zelenski rechaza hablar por teléfono o reunirse con Putin en Moscú o Kiev

Respecto a mantener una conversación telefónica con el presidente ruso, Zelenski señaló que Rusia sin duda la vería como "una oportunidad para dejar de celebrar reuniones, para no volver a reunirse para dialogar".

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, asiste a una reunión con sus homólogos francés, británico y alemán en Londres el 8 de diciembre de 2025.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, asiste a una reunión con sus homólogos francés, británico y alemán en Londres el 8 de diciembre de 2025.

AFP
Por Julián Varela

BERLÍN- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, rechazó este martes mantener una conversación telefónica con el jefe del Kremlin, Vladímir Putin, encontrarse con él en Moscú o invitarlo a reunirse en Kiev, porque sería "destructivo" y un insulto para todos aquellos que ansían la paz.

"No invitaremos a Putin a Kiev, no. En 2022 los rusos vinieron (a nuestro país) sin invitación y no tiene sentido invitar a Putin a Kiev, porque no vendrán. Y lanzar una invitación que no va a ser aceptada es destructivo, del mismo modo que es destructivo que me inviten a Moscú", afirmó Zelenski durante una rueda de prensa tras reunirse con el canciller alemán, Friedrich Merz.

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Agregó que eso es lo que hace precisamente Rusia y afirmó que "con ello se escupe en la cara a todo el mundo que desea que la guerra termine, y por eso nadie quiere viajar a Moscú".

Respecto a mantener una conversación telefónica con el presidente ruso, Zelenski señaló que Rusia sin duda la vería como "una oportunidad para dejar de celebrar reuniones, para no volver a reunirse para dialogar".

"Y nosotros entendemos este juego. Este juego es en vano", dijo, y añadió que sería "una llamada telefónica totalmente oficial y seca" en la que tendría que "volver a escuchar una lección de historia por parte del jefe de Estado de la Federación Rusa y pasos concretos de cómo poner fin a la guerra".

En este sentido, dijo que "no basta con dar lecciones o parlotear al respecto", sino que hay que sentarse de verdad a la mesa de negociaciones.

Zelenski y Merz se reunieron este martes en Cancillería en el marco de una visita anunciada pocas horas antes por el canciller y que tiene lugar antes de que la semana próxima representantes ucranianos y rusos se reúnan a nivel técnico con la mediación de Estados Unidos, en Abu Dabi.

FUENTE: Con información de EFE

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