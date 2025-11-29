Piastri vive una jornada de ensueño al conquistar la carrera esprint y la "pole" en Catar

El australiano Oscar Piastri, de McLaren, compite en una sesión de clasificación previo al Gran Premio de Emilia-Romaña, el 17 de mayo de 2025.

LUSAIL.- Horas después de imponerse en la carrera esprint, el australiano Oscar Piastri ( McLaren ) firmó este sábado la "pole position" del Gran Premio de Catar de Fórmula 1 , por delante de su compañero de equipo Lando Norris , líder del Mundial de pilotos y que puede proclamarse campeón del mundo el domingo.

El británico cuenta con 22 puntos de ventaja sobre su compañero y con 25 sobre el neerlandés Max Verstappen ( Red Bull ), tercero tras la sesión de clasificación.

Estos tres pilotos son los únicos en liza todavía para proclamarse campeón del mundo en 2025, a falta de dos Grandes Premios para el final de temporada, que se cierra en una semana en Abu Dabi.

El domingo, una victoria le serviría a Norris para proclamarse campeón del mundo. El tetracampeón Verstappen necesita terminar por delante del británico en el trazado de Lusail para mantener sus opciones, en una carrera que, al igual que la clasificación, se celebrará de noche.

En la parrilla, el neerlandés estará seguido de los dos Mercedes, el del británico George Russell, 4º, y el del italiano Andrea Kimi Antonelli, 5º.

Los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) arrancarán, respectivamente, desde la séptima y octava posición. El brasileño Gabriel Bortoleto (Sauber) estará en la séptima línea, en 14ª posición, mientras que el argentino Franco Colapinto (Alpine) saldrá último.

Escenarios de título para Norris

El británico Norris, líder del Mundial de Fórmula 1, tendrá el domingo la primera ocasión de coronarse campeón de la categoría por vez inicial, frente a sus dos rivales, Piastri y Verstappen.

Tras la carrera esprint disputada este sábado, Norris suma 396 puntos en la clasificación del campeonato, por los 374 de su compañero australiano en McLaren, Piastri, ganador de la carrera corta en el circuito de Lusail, y los 371 de Verstappen, que busca una quinta corona consecutiva,

Norris será campeón si...

Teniendo en cuenta la distribución de puntos en un Gran Premio (25 para el ganador y después 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 y 1 para los nueve siguientes), Norris será campeón del mundo el domingo si...

- Gana el GP de Catar, independientemente del resultado de sus rivales

- Es segundo por delante de Verstappen y Piastri no acaba entre los tres primeros

- Es tercero por delante de Verstappen y Piastri termina quinto o más atrás.

- Es cuarto por delante de Verstappen y Piastri es como mucho sexto.

- Es quinto por delante de Verstappen y Piastri no acaba entre los seis primeros.

- Es sexto por delante de Verstappen y Piastri es como mucho octavo.

- Es séptimo por delante de Verstappen y Piastri no acaba entre los ocho mejores.

- Es octavo por delante de Verstappen y Piastri queda fuera del Top 10.

Si Norris acaba más allá de la octava plaza, no será campeón el domingo y todo se decidirá en la última carrera, el próximo fin de semana en Abu Dabi.

