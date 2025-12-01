Fórmula 1: Todos los escenarios para que Norris, Verstappen o Piastri sean campeones en Abu Dhabi 2025

Por primera vez desde 2010, la Fórmula 1 llega a su última carrera con tres pilotos con opciones reales de ganar el campeonato. La temporada 2025 tendrá un final histórico en el Gran Premio de Abu Dhabi, donde Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri se jugarán el título mundial.
Cómo llegan los pilotos a la última carrera
La clasificación antes del GP de Abu Dhabi muestra una lucha extremadamente ajustada:
Piloto. Puntos. Victorias Podios 2º lugar
Lando Norris. 408. 7. 8
Max Verstappen. 396. 7. 5
Oscar Piastri. 392. 7. 4
Aunque Verstappen llega con un fuerte impulso tras varias actuaciones sólidas, Norris mantiene una ventaja de 12 puntos, mientras que Piastri se encuentra a 16 de su compañero en McLaren.
Además, Norris cuenta con un beneficio clave: si cualquiera de los tres empata en puntos y victorias, él gana el campeonato, gracias a su mayor número de segundos puestos.
Lando Norris (9)
El piloto británico Lando Norris, de McLaren, celebra con el trofeo luego de ganar el Gran Premio de Brasil, el 9 de noviembre de 2025.
NELSON ALMEIDA / AFP
Escenarios para que Lando Norris sea campeón en Abu Dhabi
Norris se coronará campeón si ocurre cualquiera de estos escenarios:
Norris es campeón si termina:
1º, 2º o 3º: Pase lo que pase con Verstappen y Piastri.
4º o 5º: Siempre que Verstappen no gane.
6º o 7º: Verstappen no gana y Piastri no gana.
8º: Verstappen 3º o peor y Piastri no gana.
9º: Verstappen 4º o peor, Piastri no gana.
10º: Verstappen 4º o peor y Piastri 3º o peor.
Fuera de los puntos: Verstappen 4º o peor y Piastri 3º o peor.
Max Verstappen (35)
El holandés Max Verstappen, de Red Bull, celebra luego de ganar el Gran Premio de Las Vegas, el 22 de noviembre de 2025.
FREDERIC J. BROWN / AFP
Escenarios para que Max Verstappen retenga el título
Verstappen necesita una carrera perfecta o un tropiezo de Norris:
Verstappen será campeón si:
Gana: Norris termina 4º o peor.
Es 2º: Norris 8º o peor y Piastri no gana.
Es 3º: Norris 9º o peor y Piastri no gana.
Oscar Piastri (3).jpg
El piloto australiano Oscar Piastri, de McLaren, celebra luego de ganar el Gran Premio de Miami, el 4 de mayo de 2025.
AFP
Escenarios para que Oscar Piastri sea campeón mundial
Piastri llega como el tercero en discordia, pero con opciones matemáticas claras:
Piastri será campeón si:
Gana: Norris termina 6º o peor.
Es 2º: Norris 10º o peor y Verstappen 4º o peor.
Una definición histórica para la Fórmula 1
La lucha por el Mundial 2025 promete ser una de las más intensas del siglo. McLaren llega con dos pilotos en plena pelea y Red Bull busca defender la corona de Verstappen en una temporada extremadamente disputada.
El Gran Premio de Abu Dhabi se correrá el domingo 7 de diciembre, comenzando a las 8:00 a.m. ET, y definirá finalmente quién se consagra como campeón del mundo.