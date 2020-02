4 pasos para que tus inversiones reemplacen a tu empleo

Éste es solo un pequeño ejemplo de por qué es fundamental que seamos nosotros quienes trabajemos esos hábitos para el crecimiento económico, basándonos en información respaldada por instituciones o personas de reconocida trayectoria, y no en lo que nos dice el primo Felo o el tío Ignacio cada vez que los encontramos en una reunión familiar. Yo aprendí con los golpes del camino, pero no es necesario que tú hagas lo mismo. Todo es cuestión de comenzar a capacitarse con disciplina y constancia, para luego ejecutar.

Aunque el manejo adecuado de nuestra economía es un tema que no se puede resumir en unos pocos párrafos, sí me gustaría compartirles 4 pasos que han sido fundamentales en mi crecimiento económico. Son muy sencillos, pero cumplirlos requiere de mucha paciencia, disciplina y enfoque. Eso sí, te puedo asegurar que si los aplicas al pie de la letra, verás un cambio radical en tu situación económica, y con ellos estarás creando la base que presidirá el cumplimiento de tus sueños en este país.

1- Empléate

Esto puede parecer demasiado obvio, pero es algo que debo mencionar, ya que es la base del camino hacia la abundancia. Los ingresos que generes con tu empleo no solo te permitirán vivir mientras construyes tu negocio, sino que serán la fuente de financiación del mismo. Es mucho más sencillo crecer tu empresa con la seguridad y ayuda de tu empleo, que hacerlo sin él. Aunque ya tengas bien encaminado tu proyecto, debes cuidar tu puesto de trabajo y extender tu estancia en el mismo hasta que tu negocio esté completamente listo para asumir los gastos y con la capacidad de guardar capital para continuar tus inversiones.

2- Simplifícate

La simplificación de gastos es vital para tu economía y algo ciertamente difícil de lograr en un país como Estados Unidos donde constantemente somos tentados a consumir. Simplificar tus gastos es lo que te va permitir salvar el dinero que luego podrás invertir en activos. Por ejemplo, si tu salario es $1500 por mes, y decides que comprar un automóvil con crédito es una buena idea, debes saber que entre póliza de seguro y letra, estarás consumiendo aproximadamente un tercio de tu salario. Esto automáticamente limitará tu capacidad para guardar capital. Si además de esto también decides regalarte el último modelo de teléfono, los muebles que siempre quisiste para tu sala, y un viaje a Cancún financiado con una tarjeta de crédito, oficialmente podremos decir que estás viviendo al día. Es fundamental que mantengas tus pasivos a raya! Un automóvil viejo y barato con buen mantenimiento, te dará el mismo servicio que un Toyota del año. El mismo concepto puedes aplicar para todo lo demás. Si lo logras, oficialmente habrás simplificado tu estilo de vida, y estarás listo para ejecutar el próximo paso.

3- Ahorra

El paso anterior está estrechamente conectado con la capacidad de guardar dinero. Mi hermano y yo fundamos un negocio de la nada, totalmente financiado por nuestros empleos. Yo trabajaba en McDonald's y él tenía unas 30 horas semanales como asociado de TJ Maxx. Juntos generábamos unos $1800 por mes que eran más que suficiente para pagar nuestros gastos y salvar el dinero necesario para invertir en nuestra naciente empresa. El mensaje de esta historia es simple. Una vez que logras simplificar tus gastos, debes girar tu enfoque a la acumulación de capital. Esto te dará la capacidad de inversión que necesitas para crecer tu economía.

4- Invierte

Ya tienes una fuente de ingresos en tu empleo y has controlado tus gastos, lo cual a su vez te está permitiendo guardar capital. Esto nos lleva al último paso de la ecuación. ¡Inversión! Es fundamental que inviertas tu dinero en proyectos que te permitan multiplicar el mismo. Es de vital importancia que ese dinero guardado sea utilizado en tu columna de activos. Por ejemplo, en mi caso, fue comprar websites con una audiencia establecida a los cuales luego monetizaba con anuncios de la compañía Google. A medida que aumentaban los visitantes y la cantidad de websites, también iban aumentando nuestros ingresos. Luego de 3 años de intenso trabajo, esto me permitió abandonar mi empleo para dedicarme enteramente a la administración de mi negocio. Afortunadamente para todos, en esta era digital existen miles de plataformas en internet que, como Google, nos permiten comenzar un negocio desde cero y con capital limitado. Realmente no existen excusas válidas para no comenzar a invertir en tu futuro.

En conclusión, una vez que completas estos 4 pasos, todo lo que debes hacer es repetirlos una y otra vez hasta que el resultado de tus inversiones reemplacen a tu empleo. Entender, interiorizar y luego aplicar esta ecuación a tu vida, marcará un antes y un después en tu camino como emprendedor. ¡Manos a la obra!

David López es experto en Comercio Electrónico, director de la plataforma Just One Dime Español. Puedes seguirlo en YouTube, Facebook e Instagram