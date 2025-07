Amazon celebra, pero la verdadera revolución robótica aún no empezó

Amazon anunció que ya tiene un millón de robots trabajando en sus depósitos. Lo presentó como un logro tecnológico, pero lo que no se dice es que estos robots no piensan, no entienden y no aprenden. Son máquinas simples que ejecutan instrucciones. Llevan dentro chips básicos, hechos por empresas como Texas Instruments. Semiconductores que sirven para mover un brazo, seguir una línea, detenerse si hay un obstáculo. Son procesadores que podríamos encontrar en un lavarropas avanzado o en un auto moderno, nada más que eso. No hay inteligencia real en esos robots. Todo lo que hacen lo deciden sistemas centrales que les dicen paso por paso qué hacer.

Esto está a punto de cambiar. En poco tiempo, los robots no serán programados por humanos, sino diseñados por inteligencia artificial (IA). No solo el software, también el hardware. Las nuevas IA diseñan estructuras físicas, combinan formas, materiales, ángulos y mecánicas de movimiento. Los próximos robots van a salir directamente de simulaciones creadas por IA, optimizados para hacer más con menos. Y esas máquinas no usarán los chips simples que hoy les alcanzan. Van a llevar dentro verdaderas unidades de procesamiento neuronal. Van a usar GPUs, como las que hoy están en los centros de datos, pero en versión compacta, adaptadas para funcionar dentro de un cuerpo móvil.

Y empresas como Texas Instruments no podrán fabricar esos chips. Necesitan procesos mucho más avanzados, nodos de 7 nanómetros, de 5, incluso menos. Eso solo puede hacerlo una empresa en el mundo: TSMC, la fundición más sofisticada del planeta. Es ahí donde se fabrican las GPUs de NVIDIA, y es ahí donde se fabricarán los chips que den vida a los próximos robots autónomos. Porque estos nuevos androides no esperarán instrucciones. Mirarán, interpretarán y actuarán: no serán extensiones de un sistema, serán sistemas en sí mismos.

Eso cambia todo. Hoy Amazon necesita millones de robots simples para hacer tareas limitadas. Pero cuando cada robot tenga dentro una GPU diseñada por IA y fabricada en TSMC, no harán falta tantos. Porque uno solo hará lo que hoy hacen diez o cien. Y no solo en depósitos, lo mismo pasará en fábricas, hospitales, comercios, hogares. La lógica es simple: si una máquina puede pensar, puede decidir; si puede decidir, puede actuar; y si puede actuar sola, ya no necesita ni supervisor ni instrucciones.

El paso que se dio al llegar a un millón de robots no es un final, es el umbral. Es el último número grande antes de que todo se reduzca. No en capacidad, sino en cantidad. Porque el futuro no será de muchos robots tontos, sino de pocos robots inteligentes. Diseñados por IA, armados con GPUs, fabricados por TSMC. Y ese futuro ya empezó.

Las cosas como son.

