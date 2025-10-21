jueves 23  de  octubre 2025
Apoyo a la participación de Taiwán en la INTERPOL como observador: un miembro indispensable para la seguridad internacional

Solo trabajando juntos podremos enfrentar eficazmente las amenazas transnacionales y salvaguardar la paz y la seguridad global.

Hoy en día, el concepto de “frontera” se ha desdibujado para los criminales. Los delitos transnacionales, como el tráfico de drogas, la trata de personas o la ciberdelincuencia, se desplazan con rapidez a través de las fronteras y constituyen una amenaza directa a la seguridad para toda la comunidad global. En este sentido, es esencial fortalecer la cooperación internacional, y la participación de Taiwán será clave para impulsar tales esfuerzos.

Por Director General Charles Chou, TECO in Miami

Según los datos de Numbeo de este año, Taiwán ha demostrado ser un referente en materia de seguridad, ocupando el cuarto lugar entre 147 países del mundo en el Índice de Seguridad, con una tasa de homicidios de solo 2.3, muy por debajo de la media global, gracias a su baja incidencia de delitos violentos, fuerzas policiales eficaces y sólida colaboración ciudadana.

Asimismo, las autoridades policiales de Taiwán cuentan con amplia experiencia y capacidad en la lucha contra el crimen transnacional y la protección de las víctimas vulnerables. Por ejemplo, Taiwán ha identificado redes de estafas transfronterizas que operan en Camboya, Tailandia, Myanmar y Laos mediante falsas ofertas de turismo y empleo; ha combatido la trata de personas y los trabajos forzados vinculados a la industria pesquera; y ha bloqueado un foro en línea de pornografía infantil denominado Creative Private Room, lo cual fue operado desde China, entre otros logros.

La exclusión de Taiwán de la INTERPOL, por razones políticas, representa una pérdida significativa para toda la comunidad internacional. Por un mundo sin brechas en la red de seguridad global, insto a la comunidad internacional a sumar esfuerzos con Taiwán y apoyar su inclusión en calidad de observador en la 93.ª Asamblea General de la INTERPOL, así como su participación activa en las reuniones, mecanismos y actividades de dicha organización. Solo trabajando juntos podremos enfrentar eficazmente las amenazas transnacionales y salvaguardar la paz y la seguridad global.

