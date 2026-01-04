domingo 4  de  enero 2026
RELATO

Ayer vi un 'cadáver'

Narraciones que combinan vivencias y ficción con un claro propósito reflexivo

Claudio-Reina-Gomez
Por Claudio Reina Gómez

Convivir con la muerte hoy en día es algo sencillo, sin mucha tarea.

El flujo continuo y frío de cuerpos por cable, antena o redes, ya es costumbre y casi letanía. Resulta rutinario sazonar el almuerzo, incrustar la cuchara contra el arroz, masticarlo, engullir después el millar de granos blancos sin, si quiera pensar, en el cruento fierro que acabó con tales vidas, o en la sangre que salpicará nuestros nutrientes. Da igual si fue hígado, pulmón o córnea lo que atravesó la bala, puñal u hoja, da igual edad, hora o lugar en que transcurrió la parca y, por supuesto, no nos interesa el nombre.

Lee además
Bocanadas de realismo y ficción que toman forma gracias al arte de la escritura y la imaginación.
RELATO

Y todo por culpa mía
José Antonio Kast, presidente electo de Chile.
ANÁLISIS

Hábitos del corazón: la emergencia social y cultural y el nuevo gobierno de José Antonio Kast

Ayer, transitando las callejas del Borne, vi un ‘cadáver’. Estaba desnudo, acurrucado sobre un montón de escombros que seguramente le sirvieron de colchón, los dedos entrelazados entre añicos de falanges, el cuello torcido y la nuca limpia, en posición fetal, delgada y pálida, como aborto sin vientre. Sólo el amarillento olisquear de algún que otro perro percató el aroma a morgue ensartándose por las profundas y negras fosas de su hocico. Pero se negaban a mearle. Y esa fue su mayor atención: el esquivo pis de los chuqueles.

No era un cadáver cualquiera, tenía voluntad. Pertenece a esa rama de la muerte denominada suicidio. Ítaca era la asfixia, desangre o destrozo del cuerpo, y el camino a Ítaca la soga, cuchilla o azotea antes del salto. Nada más que la muerte, nada menos que morir.

Tras largas horas de gestos pudibundos y hondos días de lóbrego sedentarismo, el cuerpo, ya en descomposición, brotaba moho por entre las uñas, la piel se adhería al alquitrán, formando hirvientes charcos de brea y sangre; el hedor a podrido se escondía entre las basuras del barrio, y el pulcro que reciclaba los desperdicios de su hogar, había de evitar aquel fiambre acurrucado, dándole la importancia de mendigo europeo, de resto orgánico.

Hoy, amanece Barcelona y las palomas, en sus curruqueos y arrullos, han descubierto el cadáver. Las gaviotas no pasan del pellizco, sus picos naranjas, secos y agrietados se arrugan del asco; los gorriones, curiosos e inocentes, brincan por la piel verdosa. Luego de segregar sus últimos fluidos, cucarachas, urracas y gatos muertos acuden para libar los deshechos de una vida que, a falta de ser útil, acabó consigo misma.

La hedionda labor del muerto siempre ha sido destacar ante la vida, por lo que siguió enfriándose cada vez más, sudándose de alquitrán, pues al día el sol arde y escarba al rostro, las moscas abarrotan sus cuencas y hurgan en los lagrimales, atestan sus oídos con zumbar de larva alada, hay arañas en las encías y gusanos en los párpados.

De pronto se retorció.

Un espasmo helado y vertical atravesó el cuerpo, deformando su silueta fetal. Otro espasmo lo colocó boca arriba, una marabunta de moscas salió de su boca cual vaho estertóreo. Volvió a retorcerse, esta vez los brazos, descuajados, se estiraban hacia el cielo, crujiendo falange a falange, arreciando sus dedos mohosos, rozando de aire lúgubre las uñas rotas. Dirigió sus manos y palpó su rostro, una faz escabrosa con huellas de muerte blanca, fue entonces, que agarró sus mentones y, con la mismísima violencia del séptimo infierno ¡crac! recolocó sus cervicales destrozadas.

El cadáver se puso en pie, se sacudió el polvo, y lijó con restos de uña los hongos que habían bebido de su carne. Encontró su portal abierto, subió a su antiguo hogar, y aún con menos fe en la humanidad que la de un suicida primerizo, se arrojó de vuelta al vacío, contra los escombros de su primera muerte, sin esperar nada de nadie.

Temas
Te puede interesar

La paz social y el gobierno de José Antonio Kast

La Esquinita de Reme

Cuba, la impotencia médica

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Aviones de combate del ejército de Estados Unidos.
ATAQUE EN CARACAS

Trump dice que "muchos" cubanos murieron en el ataque en Venezuela

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, hace gestos durante un discurso durante una ceremonia militar en Fuerte Tiuna.
CAPTURA

¿Cómo fue la operación militar que permitió la extracción de Maduro y su esposa en Venezuela?

Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, dijo que no se pueden hacerse conjeturas sobre el decreto de conmoción exterior tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela
VENEZUELA

ONG advierte sobre la "opacidad" del decreto de "estado de conmoción exterior" del régimen tras operación de EEUU

El presidente Donald J. Trump en conferencia de prensa tras la captura del narcodictador Nicolás Maduro.
OPERACIóN "Resolución Absoluta"

Trascienden más detalles de la captura y extracción de Maduro

El depuesto dictador venezolano Nicolás Maduro, tras su captura por fuerzas estadounidenses. video
EEUU

El dictador Nicolás Maduro, en suelo estadounidense, enfrenta cargos por narcoterrorismo

Te puede interesar

Celebran la caída de Maduro. 
DEMOCRACIA

Convocan concentraciones en todo el mundo para respaldar la captura de Nicolás Maduro
La candidata presidencial costarricense Laura Fernández, junto a Marco Rubio, secretario de Estado de EEUU.
COSTA RICA

Candidata presidencial costarricense: Con la captura de Maduro "llega la luz para millones de venezolanos"

Imagen del incendio en Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar de Venezuela, tras una serie de explosiones en Caracas el 3 de enero de 2026.
CONECTIVIDAD

Starlink ofrece Internet gratuito a Venezuela hasta comienzos de febrero

Los congresistas María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez. Al fondo, la alcaldesa de la ciudad de Doral, Christi Fraga.
REACCIONES

Congresistas del sur de Florida: "Las fuerzas de EEUU no permitirán que el régimen chavista se mantenga"

Venezolanos festejan en El Arepazo por la caída del poder de Maduro.
CRÓNICA

Por Venezuela: dos celebraciones, un mismo grito de libertad