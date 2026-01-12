Bruno, el nuevo guapo del barrio

"Cheo Malanga de San Nicolás del Peladero era un fiel retrato de esa gente. Esa modalidad criolla del belicoso del solar se puede encontrar en toda Cuba”. Cubadebate, artículo sobre la guapería cubana. -

El presidente Donald Trump , acaba de escribir el epitafio de la fracasada revolución cubana: “ni más petróleo ni más dinero”. Con esas palabras comienza la cuenta regresiva. “Cuba tiene razón para estar preocupada”, como ha dicho el secretario de Estado Marco Rubio. Muestra de eso es que, al funeral de los caídos en Caracas, donde 32 de ellos eran mercenarios cubanos cuidando a un narcotraficante, no asistieron ni Miguel Díaz-Canel ni Manuel Marrero Cruz. Tampoco Raúl Castro, ni el jefe del Ministerio de las Fuerzas Armadas, Álvaro López Miera o el del Ministerio del Interior, Lázaro Álvarez Casas, de donde procedían los esbirros que ahora llaman mártires.

Enviaron a Bruno Rodríguez, el canciller del Cartel de La Habana. Al tener estatus de diplomático tiene más probabilidades de salir ileso del combate. Yo, como dirían en España, estoy “flipada” de ver surgir a Bruno como el “belicoso del solar”.

Al modosito Bruno Rodríguez lo lanzaron al estrellato. Llego a Caracas a llorar los muertos con las ínfulas de Cheo Malanga. Viajo él, porque los demás no se atreven a cruzar el charco por miedo a convertirse en vecinos de celda de Nicolás Maduro. Pero en nombre de todos los que no fueron, prometió luchar juntos y vencer. Trump no tardó en hablar: “Venezuela no necesita protección de delincuentes y gente que los ha extorsionado por tanto tiempo.” Y les agradece que presten atención a este asunto.

Este mismo Bruno, que se come al mundo, ni siquiera lo hace con sus palabras, sino con las de Antonio Maceo; “Recogerán el polvo de su suelo” – que es todo lo que queda – “anegado en sangre”, que es una posibilidad teniendo en cuenta lo que sucedió con la captura de Nicolás Maduro. La decisión ahora es de ellos si quieren viajar de manera vertical u horizontal mirándose a los pies, como solía decir el senador Jesse Helms sobre como vislumbraba el final de Fidel Castro.

La guapería de Bruno me sorprende por un hecho personal. Uno que narra el admirador de Fidel Castro, Julio Pavón, militante puertorriqueño en su libro “Knock out: Fidel Castro visita el sur del Bronx”. En un capítulo titulado: “Havana, we have a problem”, como mismo dijeron los astronautas al dirigirse a Houston durante una crisis, cuenta como durante la visita de Fidel Castro a Nueva York para conmemorar el cincuenta aniversario de Naciones Unidas y mientras él planeaba una cena al dictador, Bruno Rodríguez, entonces jefe de la Misión Cubana ante Naciones Unidas lo manda a “buscar con urgencia”. Relata Pavón en su libro y cito textualmente: “Bruno tenía el rostro serio y marcado por la preocupación. Me lleva a un lugar aislado para decirme la magnitud del problema, yo me imagino lo peor, la cara de Bruno demostraba urgencia. Hay que cancelar la cena, Fidel no puede estar porque hay una mujer que es una instigadora y ha estado presente en una serie de actividades contra el gobierno cubano”. Pavón quedó confundido: ¿cancelar la cena? Bruno tenía razón, ya yo le había gritado cobarde en su cara a Fidel Castro a su llegada a Madrid durante la segunda Cumbre Iberoamericana y durante el resto de sus comparecencias por no haber respondido a mi pregunta de cuando cesaría la represión en Cuba. “Me dijo que habían recomendado que mantuvieran a Fidel alejado de esa mujer.” Concluyo Bruno Rodríguez.

Aunque no menciono mi nombre en el libro, yo sabía perfectamente que se refería a mí. Contó que fue a ver al Servicio Secreto que le respondió que yo tenía credenciales oficiales de prensa y ellos no harían nada. Indignado por la respuesta, cuenta Pavones que surgió el plan B, karatecas cinta negra.

En una entrevista para la revista Bohemia, durante una visita a Cuba, para promover su libro, manifestó lo siguiente: “Las tensiones eran muchas en torno a su seguridad, Bruno Rodríguez vino a decirme que Fidel no iba a poder asistir porque ahí estaría una agitadora, Ninoska, connotada contra revolucionaria de Radio Martí, que había entrado con credenciales.

Fui a ver al servicio Secreto y les advierto que ella había causado problemas con anterioridad y lo más probable que hiciera lo mismo frente a Fidel, pero nada, dijeron que no iban a actuar.”

Y ahí descubrió que había un problema llamado Ninoska, como resolverlo? “Voy a verla, en voz alta se defiende, me insulta y no quiere entender. Entonces me viro para mis agentes propios de seguridad, y la mujer karateca cinta negra la saco”.

Lo que nos vino encima fue una jauría de esbirros que los detuvo la luz de la cámara de Radio Martí que permitió que Cristina Sansón, el camarógrafo y yo pudiéramos abandonar la iglesia de Harlem, no el restaurante como cuenta él.

Pero la historia refleja, que la fuerza es la que los hace guapos, y el día que no la tienen son unos mansos corderos. Por eso es que me maravilla el nuevo rol de Bruno Rodríguez, declarando emocionante tributo a los combatientes cubanos que con tanto énfasis habían negado que existían. Por falta de ideas propias, concluyo su corto discurso con una gastada frase de Fidel: “Venceremos” y la del Che Guevara: “Hasta la victoria siempre” como el que ordena un arroz con huevos fritos.

No se llamen a engaño, el epitafio está escrito, la cuenta regresiva comenzó y los que están a tiempo harían bien en tomarse en serio el mensaje del secretario Marco Rubio; “El presidente Trump, hace lo que dice, ¿qué parte de eso no entienden?”. Maduro le gritaba, ven a buscarme cobarde y Trump lo complació. Ya veremos, quienes terminan en el gran basurero, no el de las calles de Cuba, otro más duradero, el de la historia, que ni olvida, ni perdona.