Cayendo Maduro, ¿cae Petro?

El despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe no es un gesto menor ni un simple ejercicio de disuasión. Es una estrategia calculada para asfixiar a la narcodictadura venezolana, cortar las rutas del narcotráfico y golpear el corazón financiero de un régimen que sobrevive gracias a los dólares sucios del cartel de los Soles. Cuando se le corta el oxígeno al negocio de la cocaína, no solo tambalea Maduro, también tiemblan sus cómplices en la región.

Ecuador ya entendió la magnitud de la amenaza. Está colaborando en la lucha antidrogas porque la frontera colombo-ecuatoriana en el puente de Rumichaca es hoy un santuario de narcoterroristas que azotan a los pueblos hermanos mientras Petro mira hacia otro lado. No combate a los narcoterroristas, no enfrenta a los carteles, ni a la organización criminal Clan del Golfo y no protege la soberanía. Por el contrario, se ha convertido en el aliado perfecto de quienes destruyen la región desde las sombras.

Caracol Noticias reveló el domingo pasado, con fuentes de inteligencia, las nuevas rutas que el narcotráfico está utilizando para evadir el cerco militar estadounidense en el Caribe. El negocio no se detiene, pero la presión internacional crece. Y es ahí donde Petro deja ver su verdadera cara al declarar que Colombia “no prestará su territorio” para enfrentar a la narcotiranía, y se 'desnuda' como lo que es, un aliado del crimen transnacional. Además, nadie le ha pedido que preste el territorio nacional ni a las Fuerzas Armadas para esto. Cuando se ataca a una organización criminal, el ataque es legítimo, no es contra un país ni contra un pueblo, es contra una dictadura narcotraficante considerada un riesgo para la seguridad nacional de Estados Unidos.

¿De qué lado está Petro? No del de los colombianos que sufren la violencia. No del de los venezolanos que hoy también están viviendo este flagelo. No del de las víctimas que piden justicia. No del de los aliados democráticos que intentan frenar la expansión de un régimen criminal. Está del lado de Maduro, del lado del cartel de los Soles, del lado del narcotráfico. Y cuando un presidente se ubica en ese terreno, cruza la línea y deja de ser un mandatario legítimo, y se convierte en un protector de mafias.

La historia lo demuestra, los narcodictadores jamás salen del poder por voluntad propia. Solo caen cuando se les asfixia o cuando se les derrumba. Vivos o muertos. Eso lo sabe Maduro y lo sabe Petro. Porque cayendo el bandido de Miraflores, cae también él. La suerte de ambos está atada por el mismo entramado de alianzas y silencios mafiosos. Ha llegado la hora de una operación Noriega 2.0 para sacar del poder a los criminales que tienen secuestrada a Venezuela y liberar a la región de este yugo narcoterrorista que se expande como una plaga.

Si Estados Unidos ofrece recompensas millonarias por las cabezas de narco-Maduro y de Diosdado Cabello, ¿qué diferencia hay con Petro, que protege al mismo cartel y abre las puertas de Colombia a la infiltración narcoterrorista? Defender a los capos de la cocaína debería ponerlo en la misma lista.

El Departamento de Estado en cabeza de Marco Rubio está tardando en tomar esta decisión. Colombia vive bajo amenaza constante mientras Petro continúe en el poder. La verdad ya no se puede ocultar. El tartufo colombiano no solo es un aliado del crimen organizado, también es una amenaza latente contra la seguridad de Estados Unidos.

*****

Dato importante: Contundentes las declaraciones del eurodiputado Hermann Tertsch, quien afirmó que el cartel de los Soles que dirige el narcodictador Nicolás Maduro debe entrar en las listas de organizaciones terroristas. Y no se quedó ahí, advirtió que bajo la administración de Gustavo Petro se ha disparado la criminalidad, el narcotráfico y la producción de coca en Colombia. Esa afirmación confirma una vez más la alianza de Petro con la narcodictadura venezolana. Con esta declaración queda claro que el sátrapa que ocupa la Casa de Nariño está en la mira internacional por su cercanía con esta organización narcotraficante.