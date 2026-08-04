Cenando con Martin Luther King. Sin miedo y sin rencor [I]

Hay encuentros que ningún notario certifica pero que resultan más verdaderos que una biografía oficial. El mío con Martin Luther King fue de esa clase: no hubo apretón de manos ni acta de reunión, sino años de lectura terca hasta que su voz dejó de sonar a discurso archivado y empezó a sonar—sencillamente—a alguien esperando que le sirvieran la cena. Estábamos—sin estarlo—todos en casa.

Que quede dicho desde ya, no vaya a salir algún purista a exigirme la ficha del encuentro en un registro civil: esto que cuento no ocurrió pero sí lo siento como si hubiese pasado. Más cierto que muchas cosas que sí ocurrieron, y con eso, para lo que aquí importa, me basta.

La mesa es modesta

Una casa de Atlanta con olor a pollo frito y pan de maíz recién hecho, una lámpara que apenas alcanza para el mantel y deja el resto del cuarto a oscuras, como si la casa entera supiera que afuera—en aquella Georgia de mediados de siglo XX—la oscuridad todavía tenía dueño y no se andaba con miramientos.

Él llega con el nudo de la corbata negra flojo, y cara de haber discutido más de la cuenta esa tarde. Se sienta, se sirve té helado sin preguntar si a mí me apetece—los hombres serios no pierden tiempo en protocolos y él lo era hasta para cenar—y me mira con esos ojos que guardan una brasa que ni la cárcel ni las bombas en su porche consiguieron apagar del todo.

—Siéntese—dice, tuteándome de entrada—. Cenemos que la historia también se escribe entre plato y plato, no sólo en las marchas.

Así arranca esta cena que nunca sucedió pero que al contarlo, se vuelve más honesta que muchas que sí sucedieron.

Un niño criado entre sermones y estrecheces

Nació el 15 de enero de 1929, en el número 501 de Auburn Avenue, en Atlanta Georgia. Es hijo de un predicador que llenaba la Iglesia Bautista Ebenezer con una voz de trueno bien entrenado y de una madre—Alberta Williams King—que tocaba el órgano y enseñaba sin necesidad de sermón aparte, que la dignidad no se hereda: se ejerce todos los días, aunque cueste caro.

A los quince años ya estudiaba en Morehouse College, esa fábrica de médicos, pastores y cabezas pensantes negras que el país fingía no necesitar y necesitaba con urgencia. Luego llegó a Boston University, doctorado en teología. Leyó Hegel con la misma devoción con que de niño memorizaba los salmos—porque hasta la historia tiene sentido del humor—y conoció allí a Coretta Scott, cantante de formación clásica, con quien se casó bajo un roble en Alabama [1953], sin que ninguno de los dos supiera todavía que aquel matrimonio sería además de un asunto del corazón, una alianza de guerra.

—Uno no elige el siglo en que le toca nacer—dice cortando el pan endurecido, con más fuerza de la necesaria.

—Lo único que puede elegir es no comportarse como un cobarde en el siglo que le tocó. Frase—dicho sea de paso—deberían grabar a la entrada de más de un parlamento por si a alguno se le olvida al entrar.

Montgomery o el día en que se sentó una mujer. 381 días…

Le pregunto por Rosa Parks. Aquel 1ro. de diciembre [1955], cuando se negó a levantarse de su asiento en un autobús de Montgomery [Alabama] y encendió sin proponérselo, una mecha que llevaba un siglo esperando quién la prendiera.

King tenía veintiséis años, pastor recién llegado a la Iglesia Bautista de la Avenida Dexter, elegido para liderar el boicot casi por sorteo del destino, lo cuenta con una modestia que no le sale del todo natural, y eso lo honra más que si fingiera falsa humildad.

381 días caminando en lugar de subir a un autobús. 381 días de una comunidad entera organizando transporte compartido, resistiendo amenazas, sobreviviendo a una bomba lanzada contra su propio porche en enero de 1956, hasta que la Corte Suprema tumbó la segregación en el transporte de la ciudad. Cosas que hoy se resumen en dos líneas de manual escolar [Igualdad y justicia] y que entonces se pagaban con el miedo instalado en el estómago cada noche, sin que nadie llevara la cuenta de los que no aguantaron hasta el final.

—Esa noche entendí algo que ningún seminario me había explicado con tanta claridad—dice, y por un momento baja la voz, como si todavía le costara creerlo del todo.

—Cómo le bautizó su madre?, me pregunta con mirada dulce pero desafiante.

—Orlando José, es mi nombre. Puede llamarme Nano.

—Entonces, le llamaré Orlando. Un hombre merece ser llamado por su nombre. Los sobrenombres pueden expresar cariño, amistad o cercanía, pero su nombre es parte de su identidad. Y cuando uno quiere dirigirse verdaderamente a una persona, empieza por reconocerla como quien es. No acostumbro usar sobrenombres. Ello reduce la historia.

—Escuche Usted. Orlando. He podido saber—porque Usted con dignidad me lo ha contado sin saber yo como desde allá, de otros tiempos, llegó a estos tiempos—que su país anda embriagado no sólo de carencias sino de mucho rencor. Pues desde ya le digo que negarse a odiar al que te pisotea no es debilidad. Es de largo el ejercicio más exigente que existe. La virtud, cuando es de verdad, siempre cuesta más que el rencor.

La herencia de un abogado hindú que no conoció. El perdón

Antes de seguir le pregunto por Gandhi, porque no me cuadra del todo cómo un pastor bautista del sur norteamericano, terminó fundamentando toda su estrategia en las ideas de un abogado hindú, asesinado además al otro lado del planeta. Sonríe con esa media sonrisa de quién lleva años explicando lo mismo sin fatiga.

—Oí hablar de él por primera vez en un sermón del doctor Mordecai Johnson en Filadelfia, siendo yo estudiante—cuenta—. Salí de esa iglesia derecho a una librería y compré todo lo que encontré sobre su método. Ahí comprendí que el amor, aplicado con disciplina y no como sentimentalismo de domingo, es la única fuerza capaz de convertir a un adversario en algo distinto sin destruirlo a él ni a uno mismo en el intento.

—Pero cómo amar y perdonar a quienes tanto dolor y daño nos ha hecho; a quiénes sin piedad no han tenido un gesto de misericordia? Sin justicia no puede haber perdón?. Le pregunto porque a mí estas cosas siempre me han sonado a idealismo de sobremesa. Dudó Usted alguna vez que aquello sirviera de algo frente a un sistema armado hasta los dientes.

—La fuerza detiene al opresor un rato—responde, sin alterarse—. No lo convierte. Y convertirlo—no sólo vencerlo—es el verdadero fin. De lo contrario uno termina heredando el mismo veneno que dice combatir, sólo que con las manos cambiadas y la conciencia más tranquila de lo que debería. Sin perdón no puede haber justicia, porque la justicia sin perdón, no es justicia, es retaliación.

Esta frase—para qué negarlo—retumbó en aquél salón que no por estar a media luz, iluminó todo el recinto.

—Orlando, escuche bien. No es retórica, es realidad humana. Justicia es libertad, libertad es amor, amor es vida, que es felicidad. Pero sin redención no habrá justicia sino rencor. Entonces no conseguirá ni amor, ni paz que es gozo y alegría…Cualquiera que pretenda subirse a una tribuna debería sentarse a examinar su conciencia para sentir y soñar antes que pensar y hablar.

—Qué debo soñar antes de pensar? El silencio invadió la sala iluminada de sabiduría y nobleza.

—Sueña primero con aquello que quieres que el mundo llegue a ser. Pero no sueñes solamente con lo que deseas recibir de los demás; sueña también con aquello que estás dispuesto a ofrecerles.

—Sueño con la victoria del bien sobre el mal, de la libertad sobre la opresión?

—Pues antes de pensar en la victoria Orlando, antes de soñar con el triunfo del bien sobre el mal, del ser libre sobre el oprimido, aprende a reconocer que perdonar es bueno y libera el alma, por lo que el primer liberado serás tú. Mal puede implorar libertad, ofrecerla o solicitarla aquél que sigue atrapado en la inquina y la revancha.

—Porque si tu sueño nace del rencor, terminarás construyendo un mundo parecido a aquel contra el que luchabas.

—Perdonar Orlando no significa olvidar la injusticia ni renunciar a la verdad. Significa negarse a permitir que la injusticia gobierne tu corazón.

—Por eso sueña con la justicia, piensa luego cómo alcanzarla. Sueña con la libertad; piensa después cómo defenderla. Y sueña con el perdón, porque solamente quién es capaz de perdonar puede luchar por la justicia sin convertirse en prisionero del odio.

—El sueño te muestra el destino. El pensamiento encuentra el camino. Y el perdón te permite recorrerlo sin perder el alma.

Chicago, el norte que también sabía morder. La celda…

Le pregunto por 1966, por Chicago, porque ahí descubrió—con sorpresa incluso para él—que el racismo del norte, sin carteles ni leyes que lo anunciaran, podía ser tan feroz como el del sur, sólo que mejor vestido y con mejores modales. Se mudó con su familia a un apartamento humilde del West Side para vivir en carne propia lo que denunciaba. Encabezó marchas por viviendas dignas en barrios blancos como Marquette Park y ahí recibió, sin dramatizarlo demasiado, una piedra directa en la cabeza.

—Había caminado por Mississippi, por Alabama, y jamás vi tanto odio concentrado en tan pocas manzanas como en Chicago—dice, como quien reporta un dato clínico y no una herida propia.

—Entendí entonces que la segregación no vive sólo en los letreros. Vive en los planos urbanos, en los bancos que niegan hipotecas, en los sindicatos que cierran filas con mucha sonrisa y mucha corbata.

—Un prejuicio bien vestido es más difícil de derrotar que uno que se anuncia a gritos.

Le pregunto por Birmingham [Alabama, 1963], la ciudad que él mismo llegó a llamar la más dividida racialmente del país. Habla de las marchas de estudiantes, de los perros policiales soltados contra imberbes de 15 años; de las mangueras de bomberos con presión suficiente para arrancar la corteza de un árbol, de las fotografías que obligaron a una nación entera a mirarse al espejo sin poder apartar la vista, quizá por primera vez en mucho tiempo. Y habla de la celda…

De aquel encierro de abril de 1963—cuando un grupo de clérigos blancos lo llamó públicamente “extremista” y lo acusó de tener demasiada prisa—no le dieron papel, así que escribió su respuesta en los márgenes de un periódico atrasado.

De ahí salió la Carta desde la cárcel de Birmingham, uno de los textos más lúcidos que se han escrito jamás sobre por qué desobedecer una ley injusta puede ser, al mismo tiempo, un acto de fe y un acto de razón. No conozco a muchos generales—ni a muchos teólogos—que hayan escrito algo tan certero desde una celda con las manos casi atadas.

—Me pidieron paciencia—recuerda y por primera vez en la cena su voz de predicador pierde firmeza y se vuelve, sencillamente, humana

—Llevábamos ciento cuarenta años siendo pacientes. La justicia deja de serlo si no llega. Aplazar la justicia, tarde o temprano, es simplemente negarla con mejores modales. Pero una justicia minada de revancha es ejercerla con malos hábitos.

Le pregunto si alguna vez dudó del camino elegido. Me mira con esa mezcla de ternura y dureza que sólo tienen los que dejaron de mentirse a sí mismos hace tiempo.

—Todas las noches—confiesa—. El miedo no se va porque la causa sea justa. Se aprende a cargarlo [el miedo] sin que sea él quien decida el siguiente paso.

—Ahí está toda la diferencia Orlando, entre un hombre libre y uno que sólo aparenta serlo. Cada paso recibido hacia el largo camino de la libertad es un paso que vence el miedo. Sin un camino roto con un corazón a todo latir, no se construyen sueños, porque para soñar hay que hacerlo libremente. Y no es libre el que por temer no da un paso al frente. No lo olvide: la dignidad no se hereda, se ejerce…aunque cueste la vida, decía mamá.

*En el próximo capítulo, el hombre que tuvo un sueño en Washington, sin miedo y sin rencor continuará…*

Abogado. *Ex Embajador en Canadá

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