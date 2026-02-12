jueves 12  de  febrero 2026
ANÁLISIS

Cilia Flores ¿Testigo estrella contra su esposo a cambio de beneficios procesales?

Hasta la fecha, solo los esposos Maduro-Flores se encuentran detenidos y por ende, próximos a ser sentenciados

Omar Estacio.

Omar Estacio.

Diario las Américas | OMAR JESÚS ESTACIO
Por OMAR JESÚS ESTACIO

Todo indica, que la señora Cilia Flores, se constituirá en testigo de cargo, en el juicio que se les sigue ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, a su esposo, Nicolás Maduro Moros, a Diosdado Cabello, Ramón Rodríguez Chacín, Nicolas Maduro Guerra (a) “Nicolasito” o “El Príncipe”, Héctor Rusthenford Guerrero (a) “El Niño Guerrero” y a la propia señora Flores de Maduro.

Pero vamos por partes o por sus pasos bien contados:

Lee además
Hugo Carvajal, detenido en España y extraditado a EEUU, ahora es testigo en EEUU.
NARCOTRÁFICO

Hugo "El Pollo" Carvajal se convierte en testigo en juicio contra Nicolás Maduro en EEUU
El abanderado de Venezuela en los Juegos Olímpicos de Invierno, Nicolas Claveau, durante la ceremonia de apertura del evento, el 6 de febrero de 2026.
DEPORTES

Captura de Maduro en Venezuela puso en suspenso el sueño olímpico de Nicolas Claveau

Cada uno de los antes nombrados enfrenta tres acusaciones. La primera, por conspiración para importar cocaína (US. Cód. Título 21.13); la segunda, por posesión de armas de repetición y de destrucción masiva (US. Cód. Título 18.924) y la tercera, por conspiración para poseer armas de repetición y de destrucción (US Cód. Título. 18. 924.0). Sin embargo, del total de cinco acusados, solo Maduro Moros, Cabello y Rodríguez Chacín, enfrentan una acusación adicional. Nos referimos a la de conspiración para cometer acciones calificadas de narcoterrorismo (US.Cód. Título 21. sección 960a).

Tal diferencia es relevante, porque el único de dichos delitos que impone una pena mínima de 20 años de prisión que podría agravarse hasta la cadena perpetua, es el de narcoterrorismo, atribuido a los tres acusados mencionados en último término. De allí que el resto de los presuntos perpetradores, incluida la señora de Maduro, podrían, en teoría, recibir penas inferiores no solo a los 20 años de cárcel sino inferiores, incluso, a los diez años de prisión.

En el sistema procesal penal de EEUU, como en casi todos los países civilizados, aunque sea a medias, si un acusado por delitos de mafia o de delincuencia organizada, coopera de manera sustancial con la Justicia (v.gr., testificar contra sus cómplices o suministrar información clave sobre la localización de los bienes producto del delito), el juez puede acoger una moción de la fiscalía, consistente en imponer una pena por debajo del mínimo obligatorio (US. Cód. Título 18 § 3553.e).

Hasta la fecha, solo los esposos Maduro-Flores se encuentran detenidos y por ende, próximos a ser sentenciados, previo juicio oral, público, con apego al debido proceso. Los venezolanos de bien, en particular, exigimos que el veicto, de resultar condenatorio, se produzca sin linchamientos de ningún tipo.

De los dos, marido y mujer, únicamente, la señora Flores, si coopera de manera sustancial con el Gobierno —proporcionando información, pruebas o testimonios decisivos contra su propio consorte— podría recibir una pena por debajo del mínimo legal.

Aunque no existe prohibición absoluta que establezca que el líder de una asociación de criminales, no pueda cooperar y recibir, en retribución, la ucción de sus penas, es poco probable que a cambio de eventuales delaciones del expresidente Maduro, le otorguen beneficio alguno. Las fiscalías, en general, no simpatizan con acuerdos semejantes. Las autoridades buscan condenas contundentes contra quienes han estado o están, en la cúspide de los grupos criminales, no de brindar beneficios para que un capo incrimine a sus subalternos o lavaperros, como se les llaman en el calé de los narco criminales.

En el encabezamiento del pronunciamiento del juez del Distrito Sur de Nueva York, Alvin K. Hellerstein, del tres de enero pasado, se lee en letras mayúsculas el rótulo, “Acusación Sustitutiva”. Quiere decir, que nos hallamos ante unos cargos fiscales, que reemplazan total o parcialmente a otros anteriores, para agregarles nuevos delitos, nuevos coacusados, pero en este caso, nuevas pruebas incriminatorias obtenidas, con el auxilio de medios electrónicos. Estas últimas si se ajustan a las técnicas y salvaguardas correspondientes, poseen una fuerza probatoria más convincente que las socorridas testimoniales de gente de mal vivir, que son las que giran, en su mayoría, alrededor de tal especie de ilícitos.

En tal situación procesal una delación de la señora Cilia Flores, no debería verse como un acto de deslealtad contra quien es su esposo. Si de los dos detenidos, ella, es la única, con posibilidad de celebrar acuerdos con las autoridades, que se traduzcan en rebaja sustancial a su casi segura condena, es comprensible que ejerza ese recurso legal, hasta, con la aquiescencia de su cónyuge, quizás.

No deja de ser trágico semejante desenlace. Por lo pronto, lo único que resta es contener la respiración y orar porque resplandezca la Justicia.

@omarestacio

Temas
Te puede interesar

Opinión desinformada sobre la situación en Venezuela

Almagro y Sujú califican de "trampa" amnistía en Venezuela y aseguran que caída de Maduro arrastrará a Cuba

Diputada de Ecuador: "Al correísmo le duele el fn del financiamiento por parte de Venezuela"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Néstor, Rosa e hijos en una reunión privada con el papa Juan Pablo II en Castel Gandolfo.
ENTREVISTA

Néstor Carbonell: "Que renazca, libre y soberana, la Cuba martiana con todos y para el bien de todos"

Imagen referencial.
AGUJERO FISCAL

Condados del sur de Florida perderían más de $4.500 millones si eliminan impuesto a la propiedad

El hijo de Juan Pablo Guanipa, Ramón, habla con la prensa a las afueras de la casa donde su padre cumple arresto domiciliario
EXCLUSIVA

Ramón Guanipa: No avanza el país, si se ignora la libertad secuestrada

Jugadores de los Pistons y los Hornets pelean durante un juego de la NBA, el 9 de febrero de 2026.
BALONCESTO

NBA sanciona a cuatro jugadores por la pelea entre Pistons y Hornets

El general venezolano retirado Antonio Rivero ofrece declaraciones a DIARIO LAS AMÉRICAS. 
ANÁLISIS

Opinión desinformada sobre la situación en Venezuela

Te puede interesar

Imagen referencial.
AGUJERO FISCAL

Condados del sur de Florida perderían más de $4.500 millones si eliminan impuesto a la propiedad

Por Daniel Castropé
El hijo de Juan Pablo Guanipa, Ramón, habla con la prensa a las afueras de la casa donde su padre cumple arresto domiciliario
EXCLUSIVA

Ramón Guanipa: No avanza el país, si se ignora la libertad secuestrada

Un hombre empuja su coche para repostar gasolina en una gasolinera de La Habana, el 31 de enero de 2024. 
Crisis

Rusia podría suministrar petróleo a Cuba como "ayuda humanitaria", según medios

James Van Der Beek asiste a la proyección y fiesta posterior de Overcompensating en el Hollywood Palladium el 14 de mayo de 2025 en Los Ángeles, California.
OBITUARIO

Muere el actor James Van Der Beek tras luchar contra el cáncer

Flores afuera del edificio de la escuela secundaria Tumbler Ridge, donde ocurrió un tiroteo que dejó al menos ocho personas muertas en el pequeño pueblo de Tumbler Ridge, Columbia Británica, el 11 de febrero de 2026. video
SUCESOS

Autoridades ofrecen balance tras tiroteo masivo en Canadá