Habían sido víctimas de un “secuestro” perpetrado por la “Drug Enforcement Administration”, DEA. Pero lo más grave: La tenebrosa agencia gringa contó en la comisión de tal delito, con la complicidad de nadie más, ni nadie menos que, del “narcotío”. A, éste, por lo pronto, Mr. Biden, no lo ha indultado. Ni de sus supuestos crímenes. Ni de ser llamado como lo llaman, cognomina exvirtute. Pero el susodicho, míster, no “aguanta dos pedidas”. Perdón, lo que no aguanta, son dos barriles de petróleo.