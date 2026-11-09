Continuismo del narcoestado plurinacional en Bolivia

A un año del cambio de presidente del Estado Plurinacional en Bolivia ,el sistema impuesto por la transnacional del socialismo del siglo 21 se mantiene. La crisis moral, económica, social, política y de seguridad se agrava, porque se conserva intacta la estructura centralista, estatista, de corrupción con impunidad, que suplantó el estado de derecho por el terrorismo de Estado. Rodrigo Paz, que cumple un año como presidente del Estado, solo tiene parte del gobierno, pero no el poder que continúa en manos del narcoestado plurinacional.

El resultado de las elecciones generales de 2025 en Bolivia, con la derrota del Movimiento al Socialismo (MAS), dio esperanza al pueblo boliviano que votó por el cambio. La elección sirvió para aparentar -una vez más- una democracia que no existe desde 2003 y que se finge institucionalmente desde que impusieron la constitución plurinacional en 2009 con falsificaciones, masacres sangrientas, persecuciones, asesinatos, presos y exiliados políticos.

Hoy en Bolivia no existe ninguno de los elementos esenciales de la democracia. NO hay “respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales” porque existen más de 200 presos políticos y más de 20.000 exiliados (solo liberaron los más notorios); no existe “el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho” porque la constitución plurinacional es nula y su sistema jurídico está plagado de leyes infames que violan los derechos humanos; se simula “la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo”, porque la constitución plurinacional ha suprimido el sufragio universal haciendo desaparecer la igualdad de los ciudadanos y sostiene un padrón electoral con probado fraude; es imposible “el régimen plural de partidos y organizaciones políticas” porque el narcoestado elimina candidatos y partidos que no le convienen; y, “la separación e independencia de los poderes públicos” es una quimera porque el pueblo sufre inseguridad e indefensión.

La reposición de los elementos esenciales de la democracia es la condición mínima para superar la crisis. La causa de la crisis en Bolivia es la estructura de un Estado diseñado para confrontar a los bolivianos, para concentrar el poder, para someter con violación de derechos humanos, para garantizar impunidad, para que el poder se detente por el crimen, para aumentar la pobreza y la miseria haciendo a la gente cada vez más dependiente del régimen. Es el modelo impuesto a Bolivia por las dictaduras de Cuba y Venezuela que han llevado a la miseria a sus pueblos y que muestran ese fin para los bolivianos.

La narrativa plurinacional que ha buscado destruir la “Nación Boliviana” convirtiendo la riqueza pluricultural de Bolivia en 36 naciones para producir confrontación, ha fracasado. Hoy Bolivia se reconoce como nación fundada en la “unidad en la diversidad”, y este tema fundamental no ha sido siquiera tocado por el gobierno.

En un año, el gobierno ha optado por atender algunos síntomas y no la causa de la crisis. Incluso la atención solo a los síntomas como la falta de gasolina y diésel, la escasez de dólares, operativos antinarcóticos con evidente impulso de la DEA y precedidos de señales del gobierno de Estados Unidos, medidas parciales de eliminación de subvención de carburantes y otras, ha llevado a escándalos que muestran la naturaleza de la estructura criminal del Estado Plurinacional y que prueban que es un narcoestado.

La apertura a la cooperación internacional en materia antinarcótica es una evidente condicionalidad para financiamientos económicos que el presidente Paz parece haber aceptado, y que tal vez sea la única diferencia fundamental en el año que cumple. El retorno a la lucha internacional antinarcóticos presenta resultados como la captura del narco Marset, la condición del fiscal general del Estado (Mariaca) y del presidente del Tribunal Plurinacional (Saucedo) como reos de delitos de narcotráfico, lo que es prueba plena del narcoestado plurinacional y de su sistema llamado de justicia.

La fragilidad de un Estado diseñado (copiado) para la inexistencia del estado de derecho se ha puesto en escena con el escándalo del asesor Cerimedo. Las múltiples denuncias de corrupción en diferentes asuntos que tocan la presidencia de Rodrigo Paz, la fragilidad del poder legislativo con acusaciones de corrupción, tránsfugas, acusaciones delictivas, inexistencia de partidos políticos en la concepción de democracia, un vicepresidente que parece conspirar a diario contra su compañero de fórmula, solo afirman la percepción de continuismo del narcoestado plurinacional.

El continuismo se llama “narcoestado plurinacional” y mientras no se acabe con él no habrá solución a la crisis en Bolivia. No es una caja de manzanas sanas con algunas manzanas podridas que se pueden sacar; el narcoestado plurinacional es como una caja de manzanas podridas donde cualquier manzana sana se pudre de inmediato. El continuismo pudre. No se lucha contra la corrupción desde la corrupción.

*Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy

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