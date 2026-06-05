Crónica de un día luminoso: la C40 vuelve a hablar a los cubanos desde Miami

El Museo Americano de la Diáspora Cubana recibió a varias generaciones de cubanos, como si las paredes hubieran decidido respirar más hondo y borrar las décadas dolorosas. A veces los edificios presienten antes de nuestra llegada. Y hoy, desde temprano, el museo sabía que iba a recibir a una generación que ya no debería estar caminando tan erguida, pero que insiste en hacerlo porque el alma les encumbra el paso: la generación de la C40, los hijos de la República, los que crecieron bajo la Constitución de 1940, ese documento que todavía brilla como un diamante enterrado bajo pulsos de fango.

Llegaban despacio, algunos con bastón, otros con la memoria intacta y la mirada afilada. Llegaban como quien vuelve a una casa que no existe, pero que se reconstruye cada vez que se pronuncia su nombre: Cuba.

Los jóvenes —los de ahora, los de Miami, los que heredaron la patria como un duelo y una promesa— los contemplaban con una mezcla de ternura y reverencia. Era un encuentro de generaciones, sí, pero también un relevo simbólico: los que vivieron la República entregando su testimonio a quienes deberán reconstruirla.

La Constitución de 1940 es un emblema que no se resiste ni se doblega. Y flotaba en el aire como una presencia viva. No es un mero texto jurídico: hoy fue un personaje más del evento. Una mujer elegante, moderna, adelantada a su tiempo, que regresaba para recordarnos que Cuba fue —y puede volver a ser— un país donde la verdad social, la autonomía municipal y la dignidad humana no eran consignas, sino leyes.

Los asistentes hablaron de ella como se habla de un amor perdido que se recuperará una vez que la libertad se dignifique: con anhelo, pero también con compromiso y firmeza.. Porque lo que se pierde por traición duele más que lo que se pierde por azar.

Néstor Carbonell, orador que afiló la memoria como se afila un machete. Cuando Néstor Carbonell tomó la palabra, el salón se recogió en un silencio casi religioso. Carbonell tiene esa rara cualidad de los hombres que han vivido mucho y han leído más: habla como quien ilumina. Su discurso fue un bisturí: preciso, elegante, sin concesiones. Una oratoria prodigiosa y patriótica.

Recordó que la Constitución de 1940 no es un museo, sino un manual de reconstrucción nacional. Habló de la separación de poderes, de la justicia, de la Cuba que pudo ser y que aún late en la memoria de los que la vivieron. Y lo hizo sin sentimentalismos baratos: con la firmeza de quien sabe que el recuerdo sin acción es apenas un lujo.

Carbonell pertenece a esa estirpe de cubanos que han convertido el exilio en una trinchera de lucidez. Su obra ha sido un puente entre la historia republicana y la lucha contemporánea por la democracia. Su pensamiento combina rigor histórico con una ética republicana que no se negocia. Es, para muchos, una brújula moral del exilio.

Diego Suárez, siempre decano, es la voz que convoca. Su tono fue distinto: más íntimo, más quebrado, más humano. Si Carbonell fue el bisturí, Suárez fue la herida. Su breve intervención no buscó convencer: buscó conmover. Y lo logró en un gesto de gran elegancia al elogiar a sus pares.

Hablaron todos de la verdad republicana, de los que se quedaron, de los que murieron sin volver, de los que aún esperan. Hablaron de la compasión, de Dios y de nuestra Virgen Mambisa, de la responsabilidad de los jóvenes, de la necesidad de convertir la memoria en acción. Y cuando mencionaban a la generación de la C40, las voces se volvían un faro de luz: “Ellos no vinieron a despedirse —dijo alguien —. Vinieron a recordarnos que todavía estamos a tiempo.

Diego Suárez es una figura clave en la articulación cívica del exilio contemporáneo. Empresario, activista, promotor de educación y cultural, su trabajo ha consistido en tender puentes entre generaciones y geografías. Su estilo —mezcla de introspección y firmeza— lo ha convertido en una voz imprescindible para entender el presente político y emocional de la causa cubana.

La C40 y sus guardianes.

Los miembros de la generación de la C40 escuchaban con una dignidad que solo tienen quienes han visto caer un país y aun así se niegan a renunciar a él. Algunos oyeron atentamente con los ojos húmedos. Otros asentían con la cabeza. O, simplemente, apretaban los labios como quien guarda un secreto que martiriza y duele.

Ellos son los guardianes de una Cuba que existió. Y su presencia hoy fue un acto de resistencia: un recordatorio de que la historia no se borra mientras haya alguien dispuesto a contarla.

La reconstrucción de la patria está en camino, así como el Nuremberg del comunismo que se ha iniciado desde Miami con el enjuiciamiento del asesino Raúl Castro y de sus esbirros.

Fue un día imborrable que se quedará en nuestros espíritus. Cuando el evento terminó, nadie quería irse. Afuera, Miami seguía siendo Miami: sol, tráfico, palmeras, la vida que continúa. Pero dentro del museo brillaba un misterio suspendido, como un aroma de aquella Cuba que no se disipa.

Hoy, por unas horas, la República volvió a respirar. Y quienes estuvimos allí lo saben: no fue un homenaje. Fue una declaración de principios. Y ahí si hay que firmar, firmo mil veces. Mientras tanto, como escrbió José María de Heredia (el poeta cubano simbolista francés): Cada noche esperamos un mañana épico.