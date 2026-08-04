martes 4  de  agosto 2026
OPINIÓN

Las máquinas que nadie ve

Un análisis preciso para contar las cosas como son

Mookie Tenembaum 2024
Por Mookie Tenembaum

Todo el mundo conoce a Nvidia, muchos conocen a TSMC, pero casi nadie conoce a las empresas que hacen posible que ambas existan; los fabricantes de equipos para semiconductores. Estos construyen las máquinas de producción de chips, y sin ellas no hay inteligencia artificial (IA), teléfonos o autos modernos. Estas son las estrellas tapadas de la revolución tecnológica.

Conviene explicar primero qué hacen. Un semiconductor avanzado es una construcción de cientos de capas sobre una oblea de silicio. Cada nivel exige depositar materiales, dibujar circuitos, remover material sobrante e inspeccionar el resultado con precisión atómica. Al mismo tiempo, cada uno de esos pasos requiere una máquina distinta. Y cada equipo lo fabrica, en la práctica, una sola empresa o a lo sumo dos.

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La holandesa ASML ensambla las máquinas de litografía, que proyectan los circuitos sobre el silicio con luz ultravioleta extrema. Es un monopolio absoluto en la gama más avanzada ya que cada una de sus máquinas cuesta más de $200 millones de dólares y se transporta en varios aviones de carga. Entre tanto, la estadounidense Applied Materials domina la deposición de materiales, el arte de aplicar películas de átomos sobre la oblea. Asimismo, su compatriota Lam Research lidera el grabado, que esculpe los circuitos removiendo material con precisión química. Por otra parte, KLA fabrica los sistemas de inspección que detectan defectos invisibles. Y la japonesa Tokyo Electron compite en varios de estos segmentos a la vez.

Estas cinco empresas forman el punto más angosto de todo el embudo tecnológico mundial. El mercado de equipos ronda los $120.000 millones de dólares anuales, contra $800.000 millones del mercado de chips. Si bien este es un negocio más pequeño, tiene una economía superior. Y mientras los fabricantes de chips compiten entre sí de manera feroz, sus proveedores de máquinas no rivalizan casi con nadie. TSMC, Samsung, Intel y SK Hynix pelean por los clientes, aunque todos ellos compran a los mismos cinco proveedores. Cuando hay guerra, conviene vender las armas a ambos bandos.

La fiebre de la IA obligó a todos los fabricantes de chips a expandir capacidad en simultáneo. TSMC anunció inversiones anuales superiores a $50.000 millones de dólares y SK Hynix tripicará su producción de obleas hacia 2034, según su anuncio. Cada fábrica nueva se llena con máquinas de estas cinco empresas. Así, Applied Materials inauguró en junio de 2026 un campus de $500 millones de dólares en Singapur y declaró que planeaba casi duplicar su capacidad global de producción. Cuando el que fabrica las palas duplica su fábrica, es porque cree que la fiebre del oro durará años.

Hay un detalle adicional que el inversor suele ignorar. Estas empresas no solo venden máquinas, también están en el negocio de servicios, repuestos y actualizaciones durante las décadas que cada máquina permanece instalada. Cerca de un tercio de sus ingresos proviene de esa renta recurrente. Es una anualidad que sobrevive a los ciclos.

Sin embargo, el negocio tiene tres amenazas serias. La primera es China, ya que Washington prohibió la venta de las máquinas más avanzadas a clientes chinos y endureció las restricciones año tras año. El problema es que China era el mejor cliente y ASML obtenía el 41% de sus ingresos de China al tiempo que Applied Materials tocó un máximo cercano al 45%. Por su parte, Tokyo Electron alcanzó el 49%, el récord del sector y Lam Research obtenía el 34% de sus ventas del gigante asiático en el trimestre cerrado en marzo de 2026. Y hay algo peor que la cifra bruta. Las ventas a Pekín son las de mayor margen, porque consisten en máquinas maduras cuya investigación ya fue amortizada. La pérdida de ese negocio golpea la rentabilidad más que los ingresos. En abril de 2026 el Congreso estadounidense recibió el borrador de la ley MATCH, para endurecer aún más los controles, y las acciones del sector cayeron en bloque .

La segunda amenaza deriva de la primera porque cada restricción de Occidente subsidia, en los hechos, a la industria china de equipos. Empresas como Naura, AMEC y SMEE reciben capital estatal ilimitado y un mercado cautivo que los países centrales tienen prohibido atender. Hoy sus máquinas son inferiores, pero la historia de los semiconductores enseña que los rezagados alcanzan a los líderes cuando tienen demanda garantizada y dinero infinito. El golpe duro no sólo es perder el mercado chino, se le suma la creación de un competidor global que antes no existía.

La tercera amenaza es la más antigua del sector, y es el ciclo. Los fabricantes de equipos viven en el extremo más volátil de la cadena y cuando los fabricantes de chips ganan mucho, expanden fábricas y los pedidos de máquinas explotan. Cuando los precios de los chips caen, las expansiones se cancelan de un día para otro, los pedidos de máquinas se evaporan primero y más rápido que ningún otro ingreso de la industria. La memoria es el caso clásico. Todos los fabricantes anuncian capacidad en la cima del ciclo y esta llega al mercado al mismo tiempo. Los precios colapsan y las órdenes de equipos caen 40% o más en un año.

El escenario del golpe duro combina las tres amenazas. Por lo tanto, si la demanda de IA se modera hacia 2027, justo cuando madura la capacidad anunciada en la euforia, los fabricantes de chips recortan inversiones. Al mismo tiempo, los controles de exportación eliminan el colchón chino que amortiguó ciclos anteriores. Y las máquinas de ese país, ya aceptables en los segmentos maduros, capturan el mercado que las occidentales abandonaron por decreto.

Ese triple impacto convertiría a las estrellas ocultas del auge en sus víctimas más castigadas. Las acciones del sector cotizaban, al momento de escribir estas líneas, a valuaciones que descontaban años de crecimiento ininterrumpido. El mercado les asignó la certeza que la historia del sector nunca concedió a nadie.

Nada de esto es una profecía, sino una descripción de la estructura. Estas empresas son extraordinarias, casi irremplazables, porque poseen monopolios técnicos que tardaron décadas en construirse. Pero venden palas en una fiebre del oro, y esta efervescencia tiene una característica conocida, ya que terminan de golpe.

Las cosas como son.

Mookie Tenembaum aborda temas de tecnología como este todas las semanas junto a Claudio Zuchovicki en su podcast La Inteligencia Artificial, Perspectivas Financieras, disponible en Spotify, Apple, YouTube y todas las plataformas.

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