jueves 21  de  agosto 2025
OPINIÓN

Cuando la sotana se arrodilla ante el poder: La vergüenza de servir al César

La Iglesia debe ser la voz de los que no tienen voz, defendiendo la vida desde la concepción hasta la muerte natural, y promoviendo los derechos humanos fundamentales. Papa Benedicto XVI

Pbro. Juan Lázaro Vélez González.

DLA
Por Pbro Juan Lázaro Vélez González

Los últimos acontecimientos ocurridos el pasado sábado en la comunidad de San Luis, Diócesis de Pinar del Río, Cuba, han dejado al descubierto una realidad dolorosa y vergonzosa para muchos cristianos católicos: la manipulación descarada de la Iglesia por parte del Partido Comunista de Cuba y sus organizaciones afines, que no dudan en servirse de lo sagrado para apuntalar su ideología obsoleta y su dominio sobre un pueblo oprimido y desangrado.

Resulta intolerable e inaceptable que la sotana símbolo del servicio al Evangelio, de la entrega a Cristo y de la libertad de los hijos de Dios sea utilizada como bandera de propaganda marxista. El pórtico del templo, que debería ser espacio de comunión real y viva, se convierte en tarima política; la liturgia, en instrumento de manipulación; la misión de la Iglesia, en rehén de quienes buscan perpetuar un sistema de muerte y silencio.

Lo más hiriente de esta situación es que tales abusos cuentan con el beneplácito de la jerarquía eclesiástica, que eligen el silencio cómplice o, peor aún, la colaboración abierta a juzgar por los hechos acontecidos. La incoherencia se hace evidente: mientras algunos sacerdotes y religiosos se prestan para legitimar al poder totalitario, otros los que se atreven a hablar con voz profética, defendiendo la libertad, la justicia y la dignidad de su pueblo son amenazados, aislados y reducidos al silencio.

La escena recuerda las palabras de Jesús: “Dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios”. (Lc 20:25) La Iglesia no puede ser fiel al Evangelio y al mismo tiempo servil ante los dictados de un partido político comunista. No se puede proclamar la Buena Nueva de Cristo y a la vez doblegarse ante el miedo, el chantaje o la conveniencia. Cuando la sotana se arrodilla ante el poder, traiciona su misión y hiere a su propio pueblo.

Hoy más que nunca se hace necesario y urgente una Iglesia libre y valiente, que no tema levantar su voz junto a los pobres, los presos, los perseguidos y los que han tenido que emigrar forzosamente. Una Iglesia que, lejos de prestarse a las farsas ideológicas del régimen, abrace la cruz de su pueblo y denuncie la injusticia con la fuerza del Evangelio.

El pueblo cubano espera de sus pastores profetas y no funcionarios, testigos de la verdad y no administradores de privilegios. Porque el Evangelio no se negocia y la dignidad humana no se alquila. Y si la sotana se arrodilla, que sea solo ante el Santísimo Sacramento, y jamás ante el altar de un poder que ha convertido la mentira en sistema y la opresión en destino de muerte.

Cuba necesita hoy la fuerza y la firmeza de un mensaje fuerte y claro: Dios; Patria y Vida.

