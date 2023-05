Cuando los niños hablan de tener novios y novias...

Los padres tendemos a “frisarnos” cuando un hijo pequeño nos habla de tener novio o novia. ¿Qué hacer? Existen varias posturas. Están quienes lo fomentan y lo toman a juego, pero no se trata de un juego. Lo triste del caso es que la actitud paterna varía si es hombrecito o mujercita quien pregunta. De nuevo, el machismo nos moldea. Cualquier relación —no importa el sexo— envuelve responsabilidad. Y en esa edad comienza este aprendizaje. Es parte de una educación sexual sana y funcional.

La actitud extrema de algunos padres —“no se puede hablar de eso, porque es malo”—, es también muy dañina. Si algo podemos hacer por la educación sexual de nuestros hijos, es hablar libremente de todos esos temas con ellos. Si no lo hacemos ahora, ¿cree usted que no le preguntarán después? Los adultos no debemos trasmitir a los niños miedos y tabúes en relación con lo sexual.