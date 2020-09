¿Cuánto debo trabajar para recibir beneficios de jubilación?

Todas las personas nacidas en 1929 o más adelante necesitan 40 créditos del Seguro Social para ser elegibles para los beneficios de jubilación. Puede ganar hasta cuatro créditos por año, por lo que necesitará al menos 10 años de trabajo para ser elegible para los beneficios de jubilación. Durante sus años de trabajo, las ganancias cubiertas por el Seguro Social se publican en su registro del Seguro Social. Ganas créditos basados en esas ganancias. Si queda discapacitado o muere antes de los 62 años, la cantidad de créditos necesarios para calificar para los beneficios del Seguro Social depende de su edad en el momento de su fallecimiento o incapacidad. Se requiere un mínimo de seis créditos para calificar para los beneficios del Seguro Social, independientemente de su edad. Puede crear una cuenta my Social Security para verificar y controlar periódicamente cuántos créditos tiene. Simplemente vaya a www.segurosocial.gov/myaccount.

Pregunta: Me casé y necesito cambiar mi nombre en los registros del Seguro Social. ¿Qué debo hacer? C. Lago, Marco Island, FL.

Respuesta:

Si cambia su nombre por matrimonio o por cualquier otro motivo, deberá informar el cambio y obtener una tarjeta de Seguro Social corregida con su nuevo nombre. Deberá completar el Formulario SS-5. Puede obtener una copia de este formulario visitando www.socialsecurity.gov/ss5doc o llamando a nuestro número gratuito 1-800-772-1213 (TTY 1-800-325-0778). También deberá proporcionar el certificado de matrimonio original que muestre sus nombres nuevo y antiguo. Puede enviar por correo o llevar la documentación a su oficina local del Seguro Social. En algunos casos, también podemos necesitar otras formas de documentación. Para obtener más información, visite www.socialsecurity.gov/ssnumber.

Pregunta: Solicité una tarjeta de Seguro Social para mi hijo en el hospital y la tarjeta volvió con el primer nombre mal escrito. ¿Qué tengo que hacer? Y. Sanchez, Miami FL.

Respuesta:

Vaya a su oficina local del Seguro Social o centro de tarjetas para solicitar una tarjeta corregida. Necesitamos ver al menos dos documentos originales que prueben los de su hijo:

ciudadanía estadounidense; y

Identidad.

También debemos ver prueba de su identidad, como padre. Los documentos que nos muestre deben ser originales o copias certificadas por la agencia emisora. No podemos aceptar fotocopias o copias notariadas. Para obtener más información, vaya a www.segurosocial.gov/ssnumber. Allí, puede aprender qué documentos necesita completar e imprimir, y luego puede enviarnos la información. También puede leer la publicación, Números de seguridad social para niños, disponible en www.socialsecurity.gov/pubs.

Pregunta: Mi esposo ha estado en mal estado de salud por algún tiempo y los médicos recientemente lo diagnosticaron con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), comúnmente conocida como enfermedad de Lou Gehrig. He oído que el Seguro Social tiene una "vía rápida" para algunas personas con discapacidad. ¿Me lo contarías? J. Mestre, West Miami FL.

Respuesta:

Tenemos dos procesos para "acelerar" las solicitudes de beneficios por discapacidad. Nuestra iniciativa de Asignaciones Compasivas nos permite acelerar algunos casos de personas con discapacidades muy severas. Hay docenas de diferentes tipos de discapacidades que califican para esta decisión acelerada, incluida ALS, y esa lista continúa expandiéndose. Obtenga más información sobre los subsidios compasivos y consulte la lista completa de condiciones en www.segurosocial.gov/compassionateallowances.

Pregunta: Mi abuelo, que está recibiendo Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), vendrá a vivir conmigo. ¿Tiene que informar el traslado a la Seguridad Social? L. Stein, Boca Ratón FL.

Respuesta:

Sí. Un beneficiario de SSI debe informar cualquier cambio en los arreglos de vivienda antes del décimo día del mes siguiente. Si no informa el cambio, su abuelo podría recibir un pago incorrecto y tener que devolverlo, o es posible que no reciba todo el dinero que le corresponde. Si no nos informa un cambio, podría deducirse una multa de sus beneficios de SSI. Su abuelo también debe informarnos la nueva dirección para recibir nuestro correo. Puede informar el cambio por correo o en persona en cualquier oficina del Seguro Social o llamarnos sin cargo al 1-800-772-1213 (TTY 1-800-325-0778). Puede obtener más información leyendo Comprender SSI en www.segurosocial.gov/ssi.

Pregunta: Si tengo una pregunta sobre mi factura de Medicare, ¿a quién debo contactar? S. Marcelo, Miami FL.

Respuesta:

Primero, contacte a su proveedor. Si no puede responder a su pregunta o resolver el problema, comuníquese con 1-800 MEDICARE (1-800-633-4227). Para obtener más información sobre los beneficios de Medicare, visite www.medicare.gov.