martes 11  de  agosto 2026
OPINIÓN

Cuba: El régimen en ultimátum

El comunismo está en conflicto con la naturaleza humana. Joseph Ernest Renan.

Pbro. Juan Lázaro Vélez González.

Pbro. Juan Lázaro Vélez González.

DLA
Por Pbro Juan Lázaro Vélez González

Las Palabras de Carlos Sánchez Berzaín sobre el régimen cubano el pasado mes de julio en una conferencia que tuvimos el honor de compartir diferentes interlocutores en el Instituto Iberoamericano por la Democracia en honor a las protestas del 11 de julio me suscitaron escribir hoy este artículo.

No pretendo repetir su análisis, sino tomar aquella expresión como punto de partida para mirar, desde mi propia experiencia y conciencia, una realidad que trasciende cualquier discurso político: la de un pueblo que lleva más de seis funestas décadas soportando la agonía, el miedo, la separación y la pérdida de su dignidad.

Lee además
la gran fiesta de la decadencia
OPINIÓN

La gran fiesta de la decadencia
Un taxi volador eléctrico de despegue y aterrizaje vertical de Archer Aviation es mostrado en el Salón Aeronáutico de Dubai. video
El Diario en 90 segundos

Florida prepara pruebas de taxis aéreos y Miami-Dade adapta sus aeropuertos

El verdadero Ultimátum no lo pronuncia solamente un gobierno extranjero, un analista o una organización internacional. Lo está pronunciando hace décadas la propia realidad del cubano de a pie: los hospitales sin recursos, los ancianos condenados a sobrevivir, los apagones, las familias separadas por la emigración provocada y manipulada. Por la muerte indigna de los pobres de la tierra.

Cuba está cansada de tanto tocar fondo, pero estar cansada no significa estar vencida del todo. La libertad comienza cuando un pueblo vuelve a reconocer que lo intolerable no puede convertirse en normalidad.

La realidad de la Isla no es solamente un problema político o económico. Es una tragedia humana que requiere atenciones especiales y urgentes. Las Instituciones tienen que renacer en el espíritu de la calidad, la honestidad y trabajar por el bien común por el que fueron creadas.

La libertad que todos anhelamos para la Cuba del presente-futuro debe aprender a vivir en Democracia. Eso significa respetar al adversario, proteger al que piensa diferente y comprender que ningún partido, ideología, familia o grupo político puede considerarse por encima de la Constitución de la República.

La Patria pertenece a quienes permanecieron, a quienes tuvieron que marcharse, a quienes fueron encarcelados por su conciencia política, a quienes fueron silenciados y a quienes murieron esperando verla libre y soberana.

Mientras exista un cubano digno y capaz de pronunciar la palabra Libertad sin renunciar a la Esperanza, la historia de nuestra querida Casa Cuba seguirá abierta a la Gracia de Dios, a la Vida y a la Prosperidad.

Temas
Te puede interesar

La modelo Lisbeth Fernández busca coronarse como Miss USA 2026

Emprendedores privados opinan que la mano del Estado está detrás de precios escandalosos en los alimentos

Incapaz de generar electricidad, el régimen impulsa que cada cubano produzca la suya

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Afluencia de viajeros en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.
Inmigración

EEUU revoca visados a más de 175.000 extranjeros durante el mandato de Trump

Una enfermera prepara una vacuna contra el COVID-19, en el centro médico Borinquen Health Care, en la ciudad de Miami, Florida.
SALUD

Trump firma orden ejecutiva que reduce las vacunas infantiles recomendadas de 18 a 11

El gobernador Ron DeSantis presenta nuevos modelos de movilidad.
EL FUTURO ES HOY

Florida prepara pruebas de taxis aéreos y Miami-Dade adapta sus aeropuertos

El Chocó tiene un lugar especial en mi corazón porque ha sido un departamento abandonado, dijo el presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, tras visitar la zona que fue epicentro del terremoto el lunes 10 de agosto
COLOMBIA

Abelardo de la Espriella visita el Chocó, epicentro del terremoto que suma un centenar de fallecidos

Alerta por calor en el sur de Florida. 
SUBE EL MERCURIO

Alerta por calor en el sur de Florida: sensación térmica llegará a 110 °F

Te puede interesar

Imagen del centro de acopio de Deblex HUB, en Doral
ALTRUISMO

Colombianos en Miami convierten dolor por el terremoto en cadena de solidaridad

Por Daniel Castropé
Alerta por calor en el sur de Florida. 
SUBE EL MERCURIO

Alerta por calor en el sur de Florida: sensación térmica llegará a 110 °F

El gobernador Ron DeSantis presenta nuevos modelos de movilidad.
EL FUTURO ES HOY

Florida prepara pruebas de taxis aéreos y Miami-Dade adapta sus aeropuertos

GEM se encuentra localizado en la 1850 NW 84th Avenue, Suite 100, Doral.
SOLIDARIDAD

GEM busca voluntarios en Doral para acelerar envíos destinados a Colombia tras terremoto

Una enfermera prepara una vacuna contra el COVID-19, en el centro médico Borinquen Health Care, en la ciudad de Miami, Florida.
SALUD

Trump firma orden ejecutiva que reduce las vacunas infantiles recomendadas de 18 a 11