Dariel Fernández, Recaudador y Distribuidor de Impuestos

Con demasiada frecuencia, el título de “Recaudador de Impuestos” se asocia con lo que se cobra, y rara vez con lo que se devuelve. Aquí, en el Condado de Miami-Dade , estamos cambiando esa narrativa. Detrás de cada dólar que recaudamos existe la misión de devolverlo de manera rápida, responsable y transparente, porque ese dinero no pertenece al gobierno: pertenece a las personas a las que servimos.

La ley estatal nos autoriza a retener el 2% de todos los impuestos recaudados. Sin embargo, hemos diseñado un presupuesto que devuelve la mayor parte de ese porcentaje, retornando más del 61% de esa comisión al condado y a otras autoridades fiscales. Este enfoque mantiene el objetivo en la recaudación eficiente, la distribución justa y el servicio, no en la política. Como parte de ese mismo compromiso, también hemos renunciado a la comisión del 2% para los municipios y el Área de Servicio Municipal No Incorporada, devolviendo cerca de $40 millones directamente a las comunidades locales.

Solo este año, la Oficina del Recaudador de Impuestos del Condado de Miami-Dade ha distribuido más de $9.6 mil millones al condado, municipios, agencias y autoridades fiscales, ayudando a financiar departamentos de policía y bomberos, escuelas, recolección de basura, parques, bibliotecas e infraestructura. Y, tal como lo establece el Departamento de Ingresos de Florida, nuestra estructura garantiza que las autoridades fiscales que fijan las tasas de millaje no tengan influencia financiera o presupuestaria sobre nuestras operaciones.

Nuestro trabajo no se limita a la distribución de fondos. También invertimos los ingresos de manera responsable, generando intereses sobre los fondos públicos, ya sea provenientes de impuestos a la propiedad, tarifas estatales como licencias de conducir y matrículas de vehículos, o impuestos comerciales locales. Esos intereses se distribuyen de forma proporcional entre las autoridades fiscales. Hasta la fecha, nuestra oficina ha distribuido más de $17 millones en intereses a más de 30 autoridades fiscales, maximizando aún más el valor de cada dólar público.

Nuestro alcance va mucho más allá de la recaudación del impuesto a la propiedad. Procesamos millones de matrículas de vehículos, licencias de conducir y otras transacciones cada año, generando y distribuyendo decenas de millones de dólares al Estado de Florida y a los gobiernos locales. Estos servicios se prestan con precisión y eficiencia, asegurando que cada dólar público sea recaudado, contabilizado y devuelto a donde corresponde.

En este año fiscal, nuestra oficina ya ha entregado ingresos significativos al Estado de Florida: $46.8 millones provenientes de 3.9 millones de matrículas de vehículos y $5.9 millones de más de 150,000 transacciones de licencias de conducir desde que asumimos esa responsabilidad en enero. Cada mes, estamos asumiendo o abriendo nuevas oficinas del recaudador de impuestos y gestionando más transacciones gracias a mayores eficiencias. Estas contribuciones reflejan la magnitud de nuestras operaciones y nuestro papel en garantizar que los servicios estatales estén bien financiados.

No solo recaudamos impuestos. Distribuimos de manera eficiente, equitativa y con la confianza pública como prioridad. Las ciudades y agencias se benefician de economías de escala, evitando sistemas administrativos costosos e inconsistentes gracias a una operación centralizada y profesional. Esto significa procesos más rápidos, mayor prevención del fraude y ahorros significativos.

Solo a través de eficiencias operativas, ya hemos ahorrado más de $4 millones, fondos reinvertidos en servicios directos a la comunidad.

También hemos ampliado nuestra presencia. Además de nuestras oficinas en Downtown, Flagami, Westchester, North Dade, Florida City y Kendall, estamos abriendo oficinas de servicio completo en Coral Gables y Miami Beach, con más por venir en Miami Gardens, Hialeah Gardens y Northside. Desde oficinas de servicio completo hasta quioscos convenientes en supermercados Publix, nuestra misión es facilitar más que nunca el acceso de los residentes a los servicios que necesitan, justo donde viven.

En ese sentido, hemos instalado cinco nuevos quioscos de autoservicio en Doral, Homestead, West Kendall, Miami Beach y cerca de The Falls. En solo tres meses, estos quioscos procesaron más de 5,200 renovaciones de placas.

Por primera vez, nuestras oficinas ahora están abiertas los sábados. También hemos implementado un sistema virtual de atención sin cita previa que ha reemplazado las largas filas del pasado con un servicio más rápido y eficiente.

Más allá de las ventajas técnicas, nuestro trabajo es profundamente personal. Los ingresos que recaudamos y devolvemos se transforman en calles más seguras, vecindarios limpios, mejores escuelas, programas extracurriculares, iniciativas de vivienda e inversiones para adultos mayores y jóvenes.

No solo servimos desde un escritorio. A través de reuniones comunitarias, “Cafecito Connections” y nuestra oficina móvil, nos reunimos cara a cara con los residentes, escuchando, resolviendo y manteniendo el vínculo con la comunidad a la que representamos.

Cuando los residentes visitan una de nuestras oficinas para obtener una licencia, registro o pagar un impuesto, nuestro objetivo es brindar no solo una transacción, sino una experiencia de servicio público en la que puedan confiar.

Nuestra oficina no trata de burocracia. Se trata de construir puentes entre los dólares que pagan los residentes y la calidad de vida que merecen.

Cuando decimos “Recaudador de Impuestos”, queremos decir protector de los fondos públicos, distribuidor de financiamiento vital y socio en el progreso de la comunidad.

Y esto es solo el comienzo.

Dariel Fernández

Recaudador de Impuestos

Condado de Miami-Dade