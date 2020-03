Desayuno escolar espectacular en Miami-Dade

¿Sabía que las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade (M-DCPS) ofrecen desayuno gratis a todos los estudiantes cada día escolar?

Esto es parte de nuestros esfuerzos para fomentar los hábitos alimenticios saludables en nuestros jóvenes y promover el bienestar físico de ellos. Durante la semana del 2 al 6 de marzo, nuestro distrito celebra la Semana Nacional del Desayuno Escolar bajo el lema "¡Un Desayuno Escolar Fuera de Serie!", – destacando así cómo comer un desayuno nutritivo que ayudará a los estudiantes a lograr el éxito académico en el aula y más allá.

Nuestro Programa de Desayuno Escolar brinda a los estudiantes la oportunidad de comenzar el día con una comida saludable a la que de otra manera no tendrían acceso. Los estudiantes que desayunan en la escuela comienzan su día listos para aprender, lo que puede resultar en puntuaciones más altas en las pruebas, mejor comportamiento en el aula una estable dieta alimenticia.

Año tras año, el distrito escolar de Miami-Dade trabaja arduamente para mejorar y fortalecer la calidad de las opciones ofrecidas para el desayuno y el almuerzo.

“Siempre nos interesan las opciones de alimentación saludable para nuestros estudiantes y, este año, lo hemos llevado a un nivel superior. Estamos ofreciendo más frutas y verduras”, dijo Penny Parham, oficial de Alimentos y Nutrición del Distrito.

Además, M-DCPS continúa aumentando las prácticas de sostenibilidad, utilizando solo bandejas de alimentos compostables y eliminando pajillas o sorbetos plásticos del paquete de utensilios comprados para todas las cafeterías desde el comienzo del curso escolar presente. Las pajillas o sorbetos de papel son proporcionados por separado para las cafeterías escolares.

Asimismo, tenemos varias otras entidades asociadas a las Escuelas del Condado Miami-Dade que promueven la nutrición, el bienestar y el objetivo de reducir la inseguridad alimenticia.

GENYOUth, el Comité Anfitrión del Super Bowl de Miami, los Miami Dolphins y el Consejo de Productos Lácteos de la Florida proporcionaron carritos de desayuno Grab and Go a las escuelas de todo el distrito. Esta donación fue parte de un compromiso lanzado en octubre pasado para proporcionar 100 de estos carritos Grab and Go a las escuelas del sur de la Florida. En combinación con el Super Bowl LIV y la celebración del centenario de la NFL (National Football League), la iniciativa Florida Super School Breakfast ayuda a combatir la inseguridad alimentaria de los jóvenes y garantiza que los estudiantes comiencen cada día con un desayuno nutritivo.

La colaboración continua de las Escuelas Públicas de Miami-Dade con la Education Fund ha permitido que más de 50 escuelas desarrollen y mantengan jardines comestibles y bosques de alimentos. Estos jardines y bosques permiten a los estudiantes y maestros cultivar frutas y verduras nutritivas en el jardín de su escuela. Estos alimentos luego se pueden usar en la cafetería para preparar comidas y platos escolares frescos del agrado de nuestros estudiantes. Estos jardines y bosques son sistemas prolíficos que producen suficientes productos frescos y orgánicos para que los estudiantes se puedan llevar de las cosechas semanales a sus casas. Al mismo tiempo, proporcionan suficientes frutas y verduras para incorporar en las lecciones de nutrición en el aula y en el menú de almuerzo de la escuela.

Common Threads, una organización nacional sin fines de lucro que brinda a los niños y las familias educación en cocina y nutrición con el propósito de fomentar hábitos de nutrición saludables que contribuyen al bienestar, brinda clases de cocina después del horario escolar en muchos de nuestros planteles escolares. Muchas veces, estas escuelas tienen jardines comestibles y los estudiantes aprenden a cocinar con ingredientes frescos que ellos mismos cosecharon. Estos programas de Common Threads son prácticos y culturalmente relevantes ya que reflejan la diversidad de nuestras comunidades. A la misma vez, estos programas le enseñan a nuestros niños cómo cocinar comidas saludables y que se acomoden a un presupuesto.

Las Escuelas del Condado Miami-Dade están siempre comprometidas a buscar formas de promover la importancia de comer sano y de encontrar aquellos recursos que proporcionen opciones nutritivas y factibles para todos los estudiantes. Esto, a su vez, crea un ambiente saludable para todos nuestros estudiantes y empleados, permitiéndoles desempeñarse en un nivel físico, intelectual y creativo mucho más alto.