viernes 24  de  abril 2026
CONTROVERSIA

Hija de Michael Jackson reacciona contra filme biográfico sobre el cantante

El rechazo de Paris aviva las especulaciones sobre la ausencia de Janet Jackson en la premiere de la cinta

Paris Jackson asiste al 35.º almuerzo anual de los Premios Friendly House, en apoyo a mujeres que se recuperan de traumas relacionados con trastornos por consumo de sustancias y problemas de salud mental. &nbsp; &nbsp;

Paris Jackson asiste al 35.º almuerzo anual de los Premios Friendly House, en apoyo a mujeres que se recuperan de traumas relacionados con trastornos por consumo de sustancias y problemas de salud mental.

 

 

AFP/Unique Nicole/Vía Getty Images
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- En medio del estreno y los elogios que ha recibido la biopic del Rey del Pop Michael, Paris Jackson, hija del cantante, se ha pronunciado para rechazar el filme, dirigido por Antoine Fuqua y protagonizado por Jaafar Jackson, que relata el ascenso a la fama de su padre.

Aunque Graham King, productor de la cinta, alegó que parte de la familia participó en la producción, entre ellos Prince Jackson, primogénito de Michael, y Bigi. No obstante, ya había trascendido que Paris había declinado ser parte del proyecto.

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Según revela el portal Fotogramas.es, la cantante y activista accedió a leer los primeros borradores. Sin embargo, manifestó que había situaciones que le parecían deshonestas o incorrectas, y al no ver cambios en la producción, decidió no ser parte de la misma.

En septiembre, Paris se pronunció en redes sociales y manifestó: "Van a hacer lo que tengan que hacer. Una de las principales razones por las que no he dicho nada hasta ahora es porque sé que a muchos de ustedes les va a gustar. Una gran parte de la película complace a un sector muy específico de sus seguidores. Hay fans de mi padre que aún viven en la fantasía, y van a estar contentos con ello".

Rechazo

Recientemente, Paris ha vuelto a alzar su voz para expresar su desacuerdo con el filme.

"Hay mucho endulzamiento, como si la narrativa estuviera controlada. Hay mucha inexactitud y muchas mentiras descaradas. Al final, eso no me convence. No me gusta la deshonestidad. Hablé y no me escucharon, así que me largué", comentó la intérprete según reseña el portal N+.

"Lo que pasa con estas películas biográficas es que... es Hollywood. Es un mundo de fantasía, no es real. Pero te lo venden como si fuera real", agregó.

El rechazo de Paris aviva las especulaciones sobre la ausencia de Janet Jackson en la premiere de la cinta.

En una entrevista que concedió a Variety, LaToya Jackson confirmó que Janet fue contactada para ser representada en Michael, pero ella declinó la invitación.

"Ojalá todos estuvieran en la película. Se lo propusieron a Janet, pero dijo que no, así que hay que respetar su decisión", comentó LaToya.

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