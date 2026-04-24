viernes 24  de  abril 2026
MERCADOS

Los precios del petróleo caen por posibles nuevas negociaciones en Medio Oriente

El anuncio del viaje del ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, a Islamabad este viernes para posibles negociaciones alentó a los mercados.

Imagen de una sesión en la Bolsa de Nueva York.

Imagen de una sesión en la Bolsa de Nueva York.

ANGELA WEISS/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Los precios del petróleo bajaron este viernes impulsados por la esperanza de una segunda ronda de negociaciones para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

El anuncio del viaje del ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, a Islamabad este viernes para posibles negociaciones alentó a los mercados.

Lee además
El portaaviones George H. W. Bush llega a la región del Medio Oriente y se convierte en el tercero en la zona de bloque naval a Irán.
MEDIO ORIENTE

Trump: "EEUU no tiene prisa, pero el reloj corre para Irán y el bloqueo es hermético"
Una solicitante de asilo nicaragüense (izquierda) carga a su sobrino de dos meses antes de dárselo a su madre (derecha) mientras una solicitante de asilo cubana besa a su hijo de cuatro años mientras esperan que un agente de la Patrulla Fronteriza tome su información, en Eagle Pass, Texas el 19 de diciembre de 2022.
Éxodo

EEUU estudia aumentar la cuota de admisión de refugiados, según alto funcionario

El barril de West Texas Intermediate (WTI) caía un 1,1%, hasta los 94,76 dólares. El precio del Brent, la referencia internacional, perdía por su parte un 0,7%, hasta los 98,63 dólares.

"Los inversores se aferran a estas buenas noticias y parecen dispuestos a comprar activos de riesgo, ya que sugieren una distensión de la situación antes del fin de semana", afirmó Kathleen Brooks, directora de investigación de la plataforma de negociación XTB.

Sin embargo, las bolsas operaban sin dirección, con ligeras subidas durante la sesión en Nueva York pero caídas moderadas en Londres y París.

Las bolsas asiáticas cerraron el viernes con resultados mixtos. Tokio lideró las ganancias con un avance del 1,0 % y el Hang Seng de Hong Kong registró una leve subida del 0,2 %.

En contraste, la bolsa de Shanghai terminó en rojo, con pérdidas del 0,3 %.

Los mercados bursátiles han logrado recuperar recientemente las fuertes pérdidas sufridas al comienzo de la guerra

FUENTE: Con información de AFP.

Temas
Te puede interesar

EEUU aprueba la primera tarjeta dorada que permite a millonarios residir en el país

EEUU prorroga exención marítima tras dispararse la venta de petróleo estadounidense

Trump: "Venezuela ha sido fantástica, tenemos una gran relación con las personas que dirigen ese país"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca. 
Conflicto

Trump sostiene que hay profundas divisiones internas en Irán: "No sabemos quién es el líder"

Agentes de ICE realizando un arresto en Florida.
MIGRACIÓN

ICE puede arrestar a residentes legales con documentación dudosa

El portaaviones George H. W. Bush llega a la región del Medio Oriente y se convierte en el tercero en la zona de bloque naval a Irán.
MEDIO ORIENTE

Trump: "EEUU no tiene prisa, pero el reloj corre para Irán y el bloqueo es hermético"

La Tarjeta de Oro Trump es una visa que permite a los ciudadanos extranjeros la residencia permanente en los Estados Unidos.
INMIGRACIÓN

EEUU aprueba la primera tarjeta dorada que permite a millonarios residir en el país

Jhon Barrett sustituye a Laura Dogu en la misión diplomática en Venezuela (Embajada de EEUU en Venezuela)
Diplomacia

Encargado de negocios John Barrett: Relaciones entre EEUU y Venezuela definirían el futuro del hemisferio

Te puede interesar

Cumbre de Alcaldes de las Américas 2026.
ENCUENTRO REGIONAL

Cumbre de alcaldes de las Américas se desarrolla en Doral con participación de unos 100 líderes municipales

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
Imagen aérea de un petrolero de China.
MEDIDA

EEUU prorroga exención marítima tras dispararse la venta de petróleo estadounidense

Agentes de ICE realizando un arresto en Florida.
MIGRACIÓN

ICE puede arrestar a residentes legales con documentación dudosa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca. 
Conflicto

Trump sostiene que hay profundas divisiones internas en Irán: "No sabemos quién es el líder"

Kevin Warsh, el designado para ocupar la presidencia de la Reserva federal, Fed o Banco Central.
SUCESIóN

Justicia de EEUU abre camino para el nuevo presidente de la Reserva Federal