Los precios del petróleo caen por posibles nuevas negociaciones en Medio Oriente

Imagen de una sesión en la Bolsa de Nueva York.

Los precios del petróleo bajaron este viernes impulsados por la esperanza de una segunda ronda de negociaciones para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

El anuncio del viaje del ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, a Islamabad este viernes para posibles negociaciones alentó a los mercados.

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El barril de West Texas Intermediate (WTI) caía un 1,1%, hasta los 94,76 dólares. El precio del Brent, la referencia internacional, perdía por su parte un 0,7%, hasta los 98,63 dólares.

"Los inversores se aferran a estas buenas noticias y parecen dispuestos a comprar activos de riesgo, ya que sugieren una distensión de la situación antes del fin de semana", afirmó Kathleen Brooks, directora de investigación de la plataforma de negociación XTB.

Sin embargo, las bolsas operaban sin dirección, con ligeras subidas durante la sesión en Nueva York pero caídas moderadas en Londres y París.

Las bolsas asiáticas cerraron el viernes con resultados mixtos. Tokio lideró las ganancias con un avance del 1,0 % y el Hang Seng de Hong Kong registró una leve subida del 0,2 %.

En contraste, la bolsa de Shanghai terminó en rojo, con pérdidas del 0,3 %.

Los mercados bursátiles han logrado recuperar recientemente las fuertes pérdidas sufridas al comienzo de la guerra

FUENTE: Con información de AFP.