Diferencias clave entre compradores residentes y no residentes en Florida

Comprar propiedad en Florida como no residente es completamente legal y común. Miles de compradores internacionales y personas de otros estados compran aquí cada año. Sin embargo, el proceso tiene diferencias importantes comparado con comprar como residente de Florida o de Estados Unidos.

He trabajado con compradores de América Latina, Europa y Canadá que asumieron que el proceso sería idéntico a comprar como residente estadounidense. Se sorprendieron cuando los requisitos de enganche, las tasas de interés, y la documentación resultaron ser diferentes. Entender estas diferencias desde el principio te ahorra tiempo y evita frustraciones.

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Quién es considerado residente vs no residente

Para propósitos de compra inmobiliaria, residente generalmente significa residente permanente legal de Estados Unidos o ciudadano estadounidense. Esto incluye personas con green card o ciudadanía estadounidense, sin importar dónde vivan actualmente.

No residente significa alguien que no es ciudadano estadounidense ni residente permanente legal. Esto incluye personas con visas temporales como visa de turista, visa de trabajo temporal, o visa de estudiante. También incluye ciudadanos extranjeros sin visa que compran desde fuera de Estados Unidos.

La distinción importante aquí es el estatus migratorio legal, no dónde vives físicamente. Un ciudadano estadounidense que vive en México sigue siendo residente para propósitos de compra. Un ciudadano colombiano con visa de turista que pasa seis meses al año en Florida sigue siendo no residente.

Algunos prestamistas tienen una categoría adicional: residente de Florida vs residente de otro estado. Un ciudadano estadounidense de California es residente para propósitos de préstamo pero puede enfrentar requisitos ligeramente diferentes que alguien que vive en Florida.

Financiamiento para residentes

Ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes tienen acceso completo a hipotecas convencionales, préstamos FHA, préstamos VA si son veteranos, y préstamos USDA en áreas rurales. Pueden obtener financiamiento con tan poco como 3 por ciento de enganche en algunos programas.

Las tasas de interés para residentes son las tasas de mercado estándar. Un comprador residente con buen crédito puede obtener las mejores tasas disponibles, típicamente basadas en su puntaje de crédito, relación deuda-ingreso, y cantidad de enganche.

Los residentes pueden usar historial de crédito estadounidense, reportes de impuestos estadounidenses, y verificación de empleo estándar. El proceso de aprobación es relativamente directo si sus finanzas están en orden.

Los programas de préstamo para primera vivienda están disponibles para residentes, permitiendo enganches más bajos y a veces asistencia con costos de cierre.

Financiamiento para no residentes

No residentes enfrentan requisitos más estrictos. La mayoría de los prestamistas requieren mínimo 30 por ciento a 40 por ciento de enganche para compradores extranjeros. Algunos prestamistas especializados en préstamos a extranjeros pueden bajar hasta 20 por ciento o 25 por ciento, pero esto es menos común.

Las tasas de interés para no residentes son típicamente 0.5 por ciento a 1.5 por ciento más altas que las tasas para residentes con perfil similar. Esto refleja el riesgo percibido más alto desde la perspectiva del prestamista.

Los prestamistas que trabajan con extranjeros son más limitados. No todos los bancos o compañías hipotecarias ofrecen préstamos a no residentes. Necesitas trabajar con prestamistas especializados que entiendan los requisitos únicos.

El proceso de aprobación toma más tiempo para no residentes. Puede requerir entre 45 y 60 días en lugar de los 30 a 45 días típicos para residentes, porque la verificación de ingresos extranjeros y documentación toma más tiempo.

Documentación requerida para residentes

Residentes proporcionan documentación estándar: dos años de declaraciones de impuestos federales, dos meses de estados de cuenta bancarios, verificación de empleo reciente, y documentación de cualquier otro ingreso o activo.

El historial de crédito se verifica a través de las tres agencias de crédito principales: Equifax, Experian y TransUnion. Un puntaje de crédito de 620 o más generalmente permite calificar para préstamos convencionales, aunque mejores puntajes obtienen mejores tasas.

La verificación de empleo es directa. El prestamista contacta al empleador directamente o usa servicios de verificación automatizada.

Documentación requerida para no residentes

No residentes necesitan documentación más extensa. Esto incluye pasaporte válido, visa vigente, prueba de dirección en su país de origen, y declaraciones bancarias de cuentas en su país.

Para verificar ingresos, no residentes generalmente necesitan cartas de empleo de su empleador extranjero, estados de cuenta bancarios mostrando depósitos regulares de ingreso, y a veces declaraciones de impuestos de su país de origen traducidas al inglés.

Algunos prestamistas aceptan estados de cuenta bancarios de los últimos 12 a 24 meses como evidencia principal de capacidad financiera. Si tus estados de cuenta muestran saldo constante y depósitos regulares, esto puede sustituir verificación de empleo tradicional.

No residentes sin historial de crédito estadounidense pueden usar historial de crédito internacional. Algunos prestamistas aceptan reportes de crédito de otros países, especialmente de Canadá, Reino Unido, o países de América Latina con sistemas de crédito establecidos.

Si no tienes historial de crédito utilizable, algunos prestamistas usan crédito alternativo: pagos de servicios públicos, pagos de renta, o referencias bancarias.

ITIN vs número de seguro social

No residentes que no tienen número de seguro social pueden obtener un Número de Identificación de Contribuyente Individual, conocido como ITIN. Este número es emitido por el IRS para propósitos fiscales.

Algunos prestamistas aceptan ITIN en lugar de número de seguro social para préstamos hipotecarios. Sin embargo, las opciones de préstamo son más limitadas con ITIN que con número de seguro social.

Solicitar un ITIN requiere llenar el Formulario W-7 del IRS y proporcionar documentación de identidad y estatus de extranjero. El proceso puede tomar varias semanas.

Tener un ITIN también facilita declarar impuestos sobre ingresos de alquiler si decides rentar tu propiedad en Florida.

Impuestos de propiedad: sin diferencia por residencia

Los impuestos de propiedad en Florida no dependen de tu estatus de residencia o ciudadanía. Residentes y no residentes pagan la misma tasa de impuesto de propiedad basada en el valor tasado de la propiedad.

Sin embargo, solo residentes de Florida que usan la propiedad como su residencia principal permanente califican para la exención de homestead. No residentes o personas que usan la propiedad como segunda vivienda no pueden reclamar homestead.

La diferencia es significativa. Una propiedad de 400,000 dólares con homestead podría tener valor tasado de 350,000 a 375,000 para impuestos. Sin homestead, se tasa sobre los 400,000 completos, resultando en aproximadamente 1,000 a 1,500 dólares más en impuestos anuales.

Impuestos sobre ganancia de capital al vender

Cuando residentes estadounidenses venden su residencia principal, pueden excluir hasta 250,000 dólares de ganancia de capital si son solteros, o hasta 500,000 si están casados, siempre que hayan vivido en la propiedad como residencia principal por al menos dos de los últimos cinco años.

No residentes no califican para esta exclusión. Si un extranjero no residente vende propiedad en Estados Unidos con ganancia, esa ganancia está sujeta a impuestos federales estadounidenses.

Adicionalmente, la venta de propiedad inmobiliaria por extranjero no residente está sujeta a retención FIRPTA. El comprador debe retener 15 por ciento del precio de venta bruto y enviarlo al IRS como pago anticipado de impuestos del vendedor.

Esta retención no es necesariamente el impuesto final debido. Si el impuesto real sobre la ganancia es menor que la cantidad retenida, el vendedor extranjero puede presentar una declaración de impuestos estadounidense para reclamar reembolso del exceso.

Compra en efectivo por no residentes

Muchos compradores extranjeros eligen comprar en efectivo para evitar las complejidades del financiamiento. Esto elimina los requisitos de enganche, las tasas de interés más altas, y la documentación extensa.

Comprar en efectivo también hace tu oferta más competitiva. En situaciones de múltiples ofertas, una oferta en efectivo sin contingencia de financiamiento es más atractiva para vendedores.

Sin embargo, comprar en efectivo inmoviliza capital que podría estar invertido en otra parte. Algunos compradores extranjeros obtienen financiamiento en su país de origen y usan esos fondos para pagar en efectivo en Florida.

Para compras en efectivo, no residentes aún deben proporcionar documentación de origen de fondos. Esto es requerimiento de leyes anti-lavado de dinero. Necesitarás estados de cuenta bancarios mostrando la transferencia de fondos, documentación de venta de activos, o evidencia de otras fuentes legítimas.

Transferencias internacionales de dinero

No residentes comprando desde fuera de Estados Unidos necesitan transferir fondos internacionalmente para el enganche y los costos de cierre. Esto requiere planificación.

Las transferencias bancarias internacionales pueden tomar varios días hábiles. Debes iniciar la transferencia con suficiente anticipación antes de la fecha de cierre para asegurar que los fondos lleguen a tiempo.

Los bancos cobran tarifas por transferencias internacionales, típicamente entre 25 y 75 dólares por transferencia, más cualquier tarifa de banco intermediario.

Las tasas de cambio de moneda también afectan el costo. Si transfieres desde una moneda extranjera, el tipo de cambio del día afecta cuántos dólares recibes.

Seguro de título y proceso de cierre

El proceso de cierre es idéntico para residentes y no residentes. Ambos usan compañías de título, ambos necesitan seguro de título, y ambos firman los mismos documentos de cierre.

La diferencia principal es que no residentes que no están físicamente en Florida pueden necesitar hacer arreglos especiales para firmar documentos. Muchas compañías de título permiten cierre remoto o cierre con poder notarial.

Si cierras remotamente, los documentos se te envían donde estés, los firmas ante notario en tu ubicación, y los devuelves a la compañía de título. Esto añade algunos días al cronograma de cierre. Tambien puedes cerrar remotamente via virtual con un servicio que se llama RON y se hace inmediato.

Estrategia para compradores no residentes

Si eres no residente, comienza el proceso hablando con prestamistas especializados en préstamos a extranjeros antes de buscar propiedades. Obtén preaprobación para entender exactamente cuánto puedes pedir prestado y qué necesitarás proporcionar.

Prepara tu documentación con anticipación. Reunir estados de cuenta bancarios, cartas de empleo, y traducir documentos toma tiempo.

Considera trabajar con un asesor inmobiliario especializado en extranjeros y un abogado que tengan experiencia con compradores internacionales. Entender los matices marca la diferencia.

Planifica la transferencia de fondos y el proceso de cierre con tiempo suficiente. Apresurarse con transferencias internacionales causa estrés innecesario.

El camino hacia residencia

Algunos compradores extranjeros eventualmente obtienen residencia permanente en Estados Unidos, lo que cambia su situación financiera. Si planeas solicitar green card en el futuro, mantén buena documentación de tus activos e ingresos.

Comprar propiedad en Florida no otorga residencia o visa. No existe visa de inversionista específica para comprar bienes raíces residenciales. Sin embargo, poseer propiedad aquí puede ser parte de un patrón más amplio de lazos con Estados Unidos.

Comprar como no residente es totalmente factible. Solo requiere entender los requisitos específicos y trabajar con profesionales experimentados en transacciones internacionales.

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Enrique V. Urdaneta

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Descargo de responsabilidad: La información proporcionada tiene fines educativos y no constituye asesoramiento legal, fiscal o financiero. Las condiciones del mercado pueden variar; se recomienda consultar con profesionales especializados antes de realizar cualquier inversión o refinanciamiento hipotecario.