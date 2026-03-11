Costos de cierre al comprar en Florida: desglose completo y cómo negociarlos

Los costos de cierre son una de las sorpresas más grandes para muchos compradores de primera vez en Florida . Llegas al closing pensando que solo necesitas el enganche, y descubres que hay entre 2% y 5% adicional del precio de compra en costos de cierre. Entender estos costos con anticipación te permite presupuestar correctamente y en algunos casos negociar quién los paga.

En Florida, los costos de cierre varían dependiendo del condado, el precio de la propiedad, si usas financiamiento, y lo que negocies con el vendedor. No hay dos cierres idénticos, pero hay patrones consistentes que todo comprador debe conocer.

Los costos principales que pagarás

El first big cost es el title insurance, que ya cubrimos en un artículo anterior. Como comprador, típicamente pagas el lender's title insurance, que cuesta aproximadamente entre 400 y 800 dólares dependiendo del monto del préstamo. En algunos condados también podrías pagar el owner's title insurance, que es significativamente más costoso, entre 2,000 y 6,000 dólares dependiendo del precio de compra.

Los documentary stamps sobre tu hipoteca te costarán 0.35% del monto del préstamo. Si pides prestado 400,000 dólares, pagarás 1,400 dólares en documentary stamps. Este es un impuesto estatal y no es negociable.

El intangible tax es otro impuesto sobre tu hipoteca, calculado a 0.2% del monto del préstamo. En ese mismo préstamo de 400,000 dólares, pagarás 800 dólares adicionales. Como los documentary stamps, este impuesto es obligatorio y no negociable.

Los recording fees son los costos de registrar la escritura y la hipoteca en los registros públicos del condado. Estos varían por condado pero generalmente están entre 150 y 400 dólares total.

Costos relacionados con tu préstamo hipotecario

Si estás financiando tu compra, tendrás varios costos adicionales relacionados con el préstamo. El origination fee o loan processing fee del prestamista generalmente cuesta entre 0.5% y 1% del monto del préstamo. En un préstamo de 400,000 dólares, esto serían entre 2,000 y 4,000 dólares.

El appraisal fee es el costo de la tasación de la propiedad que requiere el banco. En el sur de Florida, las tasaciones cuestan entre 500 y 800 dólares para casas unifamiliares, y pueden llegar a 1,000 dólares o más para propiedades más grandes o complejas.

El credit report fee cubre el costo de obtener tu reporte de crédito, generalmente entre 50 y 100 dólares. Aunque parezca poco, es un costo adicional que suma.

Los discount points son opcionales. Puedes comprar points para bajar tu tasa de interés. Cada point cuesta 1% del monto del préstamo y típicamente reduce tu tasa en 0.25%. En un préstamo de 400,000 dólares, un point costaría 4,000 dólares.

Prepaid items y escrows

Los prepaid items son gastos que pagas por adelantado al cierre. El prepaid interest es el interés sobre tu préstamo desde la fecha de cierre hasta el final de ese mes. Si cierras el 15 del mes, pagas 15 días de interés. En un préstamo de 400,000 dólares al 7%, esto serían aproximadamente 1,150 dólares.

El homeowner's insurance premium generalmente se paga por adelantado por el primer año. En Florida, dependiendo de la ubicación y cobertura, esto puede ser entre 1,500 y 5,000 dólares o más. Las propiedades costeras o en zonas de huracán pagarán significativamente más.

Si estás en zona de inundación, el flood insurance es obligatorio. Este puede costar entre 400 y 2,500 dólares anuales o más, dependiendo de tu zona de riesgo.

El prestamista también establecerá una escrow account para impuestos y seguro. Te pedirán depositar entre 2 y 4 meses de impuestos de propiedad anticipados y entre 2 y 4 meses de seguro. Esto puede sumar fácilmente entre 2,000 y 5,000 dólares adicionales.

La inspection fee no es técnicamente parte del cierre, ya que la pagas antes, pero es un costo asociado con la compra. Como mencionamos antes, espera pagar entre 400 y 800 dólares por la inspección general, más cualquier inspección especializada adicional.

Survey y otros costos

Algunos prestamistas requieren un survey actualizado de la propiedad. En Florida, un survey puede costar entre 400 y 1,000 dólares dependiendo del tamaño del lote y la complejidad.

Si compras en un condominio, tendrás un condo certification fee, generalmente entre 200 y 400 dólares. Este documento certifica que la asociación de condominios está en buena situación financiera y cumple con los requisitos del prestamista.

El HOA o condo association puede requerir un capital contribution o transfer fee cuando cambias de propietario. Esto varía dramáticamente, desde 100 dólares hasta varios miles en comunidades exclusivas.

Los attorney fees, si decides contratar un abogado para revisar tu contrato y documentos de cierre, cuestan entre 500 y 1,500 dólares. En Florida, esto es opcional para transacciones residenciales, pero recomendable en situaciones complejas.

Cómo se calcula tu cash to close

Tu cash to close es el monto total que necesitas llevar al cierre. Se calcula así: el enganche que acordaste, más todos los costos de cierre listados arriba, menos tu earnest money deposit que ya pagaste, menos cualquier crédito del vendedor que hayas negociado.

Por ejemplo, si compras una casa de 500,000 dólares con 20% de enganche (100,000), tus costos de cierre son 12,000 dólares, ya pagaste 15,000 de earnest money, y el vendedor dio 5,000 de crédito, tu cash to close sería: 100,000 + 12,000 - 15,000 - 5,000 = 92,000 dólares.

Recibirás un Closing Disclosure al menos tres días antes del cierre que detalla todos estos números exactamente. Revísalo cuidadosamente y compáralo con tu Loan Estimate original para verificar que no hay diferencias inesperadas.

Qué costos puedes negociar

No todos los costos de cierre son negociables, pero algunos sí. Los impuestos estatales y del condado son fijos. Pero las fees del prestamista, del título, y algunos otros servicios pueden variar.

En un mercado de compradores, puedes pedirle al vendedor que pague algunos o todos tus costos de cierre. Esto se llama seller concession o seller credit. Los prestamistas limitan cuánto puede contribuir el vendedor, típicamente entre 3% y 6% del precio de compra dependiendo de tu tipo de préstamo y tu enganche.

Si el vendedor acepta pagar 5,000 dólares de tus costos de cierre, ese dinero se acredita en tu closing statement, reduciendo tu cash to close. Esto puede hacer la diferencia entre poder comprar una propiedad o no, especialmente para compradores que tienen suficiente para el enganche pero les cuesta cubrir los costos de cierre adicionales.

También puedes pedir al prestamista un lender credit. Algunos prestamistas ofrecen cubrir parte de tus costos de cierre a cambio de una tasa de interés ligeramente más alta. Esto puede tener sentido si planeas refinanciar en unos años o si necesitas conservar efectivo ahora.

Las fees del título y de algunos servicios son competitivas. Si sientes que una fee es muy alta, pregunta si puede reducirse o si puedes usar un proveedor diferente. No todas las fees son negociables, pero algunas sí.

Estrategias para reducir tus costos de cierre

Compara prestamistas. Diferentes bancos cobran diferentes fees. Obtén Loan Estimates de al menos tres prestamistas y compara no solo las tasas, sino también los costos de cierre. A veces una tasa ligeramente más alta resulta en costos de cierre significativamente menores y viceversa.

Cierra al final del mes. Como pagas interés prepaid desde el cierre hasta fin de mes, cerrar el 28 o 29 del mes significa pagar solo 1 o 2 días de interés en lugar de 15 días. Esto puede ahorrarte varios cientos de dólares.

Pregunta por programas de asistencia para compradores. Algunos condados en Florida ofrecen grants o préstamos sin interés para ayudar con costos de cierre para compradores de primera vivienda o compradores que califican por ingresos.

Si eres veterano, un préstamo VA tiene costos de cierre significativamente menores que un préstamo convencional. El VA limita las fees que pueden cobrarse y no requiere seguro hipotecario privado.

Si calificas para FHA, ese programa también tiene límites en ciertas fees y generalmente resulta en costos de cierre menores que préstamos convencionales, aunque requiere mortgage insurance.

Considera el timing de tu compra. Si compras al principio del año fiscal de impuestos de propiedad, la proration de impuestos funciona a tu favor. Si compras al final, podrías estar pagando la porción de impuestos del vendedor por varios meses.

Errores costosos que debes evitar

No asumas que el Good Faith Estimate o Loan Estimate que recibiste al principio es final. Los costos pueden cambiar, y algunos prestamistas usan números bajos inicialmente para atraerte y luego suben las fees. Por eso el Closing Disclosure final es tan importante.

No olvides presupuestar para los costos después del cierre. Necesitarás muebles si la propiedad está vacía, cambios de cerraduras, posible pintura o reparaciones menores, depósitos para servicios públicos. Estos no son costos de cierre, pero son costos de mudanza que muchos compradores subestiman.

No uses todo tu efectivo disponible para el enganche y los costos de cierre. Mantén una reserva de emergencia de al menos 3 a 6 meses de gastos. Tu prestamista verificará que tienes reservas después de cerrar, pero es buena práctica financiera de todas formas.

No firmes el Closing Disclosure sin leerlo completamente. Si hay números que no entiendes o que parecen diferentes de lo que esperabas, pregunta. Es mejor retrasar el cierre un día para aclarar dudas que firmar algo que no comprendes.

La importancia de presupuestar correctamente

Los costos de cierre pueden sumar fácilmente entre 10,000 y 25,000 dólares en una compra típica en el sur de Florida. No son un gasto pequeño. Presupuestar correctamente desde el principio evita sorpresas y te permite negociar con confianza.

Cuando calcules cuánta casa puedes comprar, no te enfoques solo en si calificas para cierto monto de préstamo. Pregúntate si puedes pagar cómodamente el enganche más los costos de cierre más mantener tus reserves de emergencia. Esa es la verdadera medida de cuánto puedes permitirte gastar.

Los costos de cierre son parte inevitable de comprar bienes raíces en Florida, pero entenderlos te pone en control. Conocer cada línea de tu closing statement, saber cuáles costos son negociables, y planificar financieramente con anticipación hace que el proceso de compra sea mucho menos estresante y más exitoso.

