Dime en qué lista estás y te diré quién eres...

“Por la presente determino y certifico al Congreso que los siguientes países no están cooperando con los esfuerzos antiterroristas: Cuba, Corea del Norte, Irán, Siria y Venezuela” – Anthony Blinken

El régimen de La Habana lleva años acusando el exilio de cuanto mal le acontece. Del embargo, las denuncias, las protestas, las críticas y las burlas que hoy inundan la internet. “Son una salación” me cuentan han dicho en privado, sobre quienes no nos cansamos de repetir lo que es obvio. El desastre moral, espiritual y económico que representa una dictadura - más bien la dinastía tropical- de oportunistas que llegaron al poder mediante el terrorismo y no han dejado de practicarlo desde entonces.