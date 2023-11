El 9 de noviembre de 1989: El derrumbe del muro de Berlín

"Cuando el manto de Dios pasa por la historia, hay que saltar y agarrarse a Él".

En una entrevista a Helmud Kohl (El País, 08.11.09), ex-canciller de Alemania y protagonista de esa historia, resume los entretelones del momento y nos brinda una lección reveladora del sentido de la oportunidad en política, afirmando lo siguiente: “Yo jamás dude de que el muro caería en algun momento y de que Alemania volvería a unirse. Pero siempre fue una pregunta abierta cómo y cuándo ocurriría esto. Durante largo tiempo ni siquiera supe si esto sucedería mientras viviera. Siempre estuvo claro que para que eso ocurriera debían concurrir muchas cosas; tal como sucedio durante los anos 1989 y 1990. No solo la voluntad de libertad de las personas de la RDA; no solo la glasnost y la perestroika; no solo la política de distensión entre Oriente y Occidente; no solo el presidente de EE UU, George Bush; no solo el secretario general sovietico, Mijail Gorbachov; no solo el canciller alemán: nadie se habría bastado por si solo para llevar a cabo la caída del muro y la reunificación. Se requeria mas bien una feliz -me gustaría decir histórica- constelación de personas y acontecimientos. También forma parte de la conciencia historica saber que con la caída del muro aún no se habia conquistado la unidad. Al contrario, nada estaba aun decidido el 9 de noviembre de 1989. Es cierto que se había abierto una rendija en una puerta, pero nada estaba decidido todavía en el dia en que cayo el muro. La reunificacion de nuestro país era más bien una lucha de poder político en torno al statu quo europeo y a los intereses de seguridad en el Este y el Oeste. Hasta el ultimo momento, fue un acto de equilibrio en el campo de tensión de la guerra fria. Para describir la situacion en la que yo me encontraba entonces me gusta citar a Otto von Bismarck, porque no hay una imagen mejor: "Cuando el manto de Dios pasa por la historia, hay que saltar y agarrarse a Él". Para eso tienen que darse tres requisitos: en primer lugar, hay que tener la visión de que se trata del manto de Dios. En segundo lugar, debe sentirse el momento histórico; y en tercer lugar, hay que saltar y (querer) agarrarse a Él”.

Sin fusiles no hay comunismo

Guy Sorman, escritor testigo de los acontecimientos de la noche del 9 de noviembre en Berlín, sostiene que los militares no dispararon a la multitud por haber recibido órdenes directas de Gorbachov quien percibió el malestar generalizado no solo en Alemania del Este sino en toda la Unión Soviética, aparte de que los militares querían unirse a la masa y pasar al otro lado del muro, nos dice: “Berlin no fue Jérico. El Muro no cayó por si solo. Su destrucción fue deliberada y laboriosa. Los alemanes del Este acabaron con el a martillazos. Sin fusiles ya no era posible el comunismo. La destrucción del Muro y el posterior debate revelaron por fin, sin lugar a duda la verdadera naturaleza del comunismo. No, no era una ideología alternativa a la democracia liberal; no era otra vía hacia el desarrollo económico; no era otra forma de democracia popular en contraste con la democracia burguesa. El comunismo había sido siempre una ocupación por las armas: sin fusiles, no hay comunismo. Nadie acepta, salvo si es miembro del aparato, vivir en un régimen comunista, a menos que se le obligue”.

Al celebrar los 34 anos de este triunfo de la libertad y la democracia, nos damos cuenta que el muro de lo trágico no sólo está hecho de ladrillos, cemento, campos minados y alambradas de puas, aun observamos y padecemos muros mentales, muros religiosos, muros raciales, muros de pobreza, muros de exclusión, muros de incomunicacion, muros virtuales y tantas otras separaciones y desgarramientos. Hay quienes aún mantienen a sus pueblos dentro de muros difíciles de franquear como en Cuba o quienes en su desquiciamiento añoran el ignominioso régimen comunista soviético, empecinándose en construir muros de odio y violencia como en Venezuela.

