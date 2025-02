El "Arte de la Negociación" y Ucrania

En 1979, Donald Trump publicó “The Art of the Deal” donde recopilaba algunas experiencias sobre como conquistar el éxito en el mundo empresarial bajo formulas como pensar en grande, conocer el mercado, tomar riesgos, fabricar una imagen pública y siempre destacar la importancia de la persistencia y la adaptabilidad. El libro se convirtió en un éxito de ventas.

Ahora bien, ¿funcionarán también para lograr un acuerdo de paz duradera entre Rusia, Ucrania y el resto de Europa?

Las duras descalificaciones de La Casa Blanca contra el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenski, dan cuenta de las crecientes tensiones entre Washington y Kiev, mientras se busca una vía rápida para terminar una guerra que está cumpliendo ya tres años.

Trump ha llamado dictador a Zelenski por no haber celebrado elecciones en Ucrania después de que su mandato expiró el año pasado y hasta lo acusó de provocar la guerra con Rusia.

"He estado observando durante años, y lo he estado viendo negociar sin cartas. No tiene cartas, y te cansas de eso. Simplemente te cansas de eso. Y ya he tenido suficiente", dijo Trump recientemente.

Estas críticas coinciden con lo que parece ser una mejora drástica en las relaciones entre Rusia y Estados Unidos, tras una llamada telefónica entre ambos lideres y la reunión en Arabia Saudita, donde delegaciones estadounidenses y rusas iniciaron el proceso para normalizar canales de diálogo y buscar un acuerdo de paz para Ucrania.

Las relaciones personales son clave en todo lo que Trump hace y dice y al parecer, ha visto que el trato directo con Putin es clave.

Es un estilo de liderazgo diferente y es justo decir que la forma de hacer negocios de Trump ha causado conmoción tanto en Washington como con sus aliados internacionales.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron y el primer ministro británico, Keir Starmer, han tocado la puerta en Washington para persuadir a Trump de que incluya a Ucrania y a Europa en las conversaciones.

La manera en cómo el mandatario estadounidense está involucrando a los rusos para resolver la guerra, eludiendo la participación de Ucrania y Europa, llevó al secretario de Estado Marco Rubio a llamar a varios de sus homólogos europeos para asegurarles que no estaban siendo excluidos y que participarían en el proceso a su debido tiempo.

Sin embargo, no hay duda de que los actores principales serán los equipos de negociación de La Casa Blanca y el Kremlin y, aún más importante, Trump y Putin en una cumbre que aún no se ha organizado.

Hay preocupación de que Washington y Moscú lleguen a un acuerdo sin la aprobación de Ucrania.

Trump ha respondido diciendo: "(...) para ser honesto, no creo que sea muy importante (para Zelenski) estar en las reuniones. Ha estado allí durante tres años. Hace que sea muy difícil llegar a acuerdos".

Putin, por su parte, ha dejado claro que nunca aceptará ningún acuerdo de paz sin conservar las tierras del este de Ucrania que las tropas rusas ocupan actualmente y que la Organización del Atlántico Norte (OTAN) debe abandonar el compromiso acordado en una cumbre en Bucarest en 2008, de ofrecer a Kiev la membresía en la Alianza.

El momento en que se está llevando a cabo la actual iniciativa de paz es crucial y la llegada de Trump ha inyectado una sensación de realidad que hasta ahora había faltado en Washington. Bajo el gobierno de Joe Biden, existía la creencia de que, con la ayuda occidental, Rusia se retiraría derrotada de Ucrania. Eso fue una fantasía.

Además, Putin ha fracasado en su intento de invadir Ucrania y en el proceso cientos de miles de soldados rusos han muerto en el campo de batalla. Putin tampoco va a ganar la guerra, así que buscará formas de ponerle fin y reconstruir la economía de su país.

Ahora bien, Trump ha anunciado que quiere que su legado como presidente sea el de un pacificador y unificador, lo que hace poco probable que intente imponer un acuerdo de paz a Zelenski que presente a Putin como ganador absoluto. Eso no se reflejaría bien en los poderes de negociación tan proclamados de Trump.

En otras palabras, se debe negociar un acuerdo que implique concesiones tanto para Moscú como para Kiev.

Sólo entonces Trump y su equipo podrán proclamar un auténtico triunfo en el arte de negociar.