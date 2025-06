¿El conteo final para el régimen iraní?

Si bien el ministro de Defensa, Pete Hegseth, dijo que los bombardeos “entraron y salieron de las instalaciones sin que el mundo lo supiera” al parecer, unos pocos aliados de Estados Unidos, como Gran Bretaña, que no estuvo envuelta en los ataques o algunos países árabes, sabían previamente de las maniobras con aviones de guerra y submarinos estadounidenses de la operación “Martillo de Medianoche”, considerada el mayor ataque operativo en la historia de Estados Unidos y solo superada por las posteriores misiones a los ataques terroristas del 11 de septiembre.

No hay duda de que fue una decisión crucial para el presidente Donald Trump, quien llegó al poder bajo la promesa de poner fin a las guerras.

Cuando Trump anunció que había aprobado el plan propuesto por el Pentágono para atacar a Irán, pero que aún no había tomado una decisión definitiva, Steven Bannon, ex estratega de Trump, Tucker Carlson, expresentador de Fox News, y la representante Marjorie Taylor-Greene, republicana por Georgia, se manifestaron en contra, pues, según ellos, hacer la guerra no va con la visión de “Make America Great Again” (MAGA).

También es cierto que el mandatario recibió presiones del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, durante las conversaciones telefónicas casi diarias, porque esta era la oportunidad que esperaban para poner fin al peligro que representa un régimen con armas nucleares que ha pedido la aniquilación de Israel.

Israel ya había allanado el camino con múltiples ataques a las principales instalaciones nucleares, pero necesitaba del poderío de la Fuerza Aérea estadounidense para penetrar los búnkeres más profundos, donde los iraníes enriquecen uranio.

Si bien la misión fue “exitosa” según el propio jefe de Estado, en la comunidad internacional hubo reacciones mixtas y en especial Naciones Unidas, China y Rusia condenaron la acción.

Ahora todos se preguntan ¿qué sigue?

¿Continuamos en guerra con Irán o todavía hay posibilidades de un arreglo pacífico?

La Casa Blanca ha asegurado que después del ataque está dispuesta a negociar, pero también ha dejado en el aire que vería con buenos ojos un cambio de régimen para Teherán, si los iraníes están de acuerdo.

Irán había rechazado la posibilidad de sentarse a dialogar prometiendo represalias.

En abril de 2024, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), una rama de las Fuerzas Armadas iraníes, en colaboración con la Resistencia Islámica en Irak, el grupo militante libanés Hezbolá y los hutíes. El ataque se consideró una consecuencia de la guerra de Gaza.

¿Se puede esperar algo similar o irán más allá? ¿Se mantendrá el cese al fuego que ha anunciado el presidente Trump?

Muchos líderes europeos como Francia, Alemania y el Reino Unido, aunque están del lado de Israel, pidieron una "desescalada" del conflicto y en la reunión de la Organización del Atlántico Norte (OTAN) que se celebra en La Haya, Países Bajos, habrá seguro espacio para discutir el tema.

Trump ha querido asegurar su legado y ser recordado como el mandatario que finalmente puso fin a la amenaza de un Irán con armas nucleares.

El presidente Barack Obama, igualmente lo intentó, pero por la vía diplomática, firmando un acuerdo multinacional en 2015, que combinaba restricciones al programa de enriquecimiento de uranio de Irán con el levantamiento de las sanciones contra el país.

Sin embargo, el acuerdo presentaba puntos débiles como un límite temporal para el programa de enriquecimiento, lo que permitía a Irán reiniciarlo si así lo deseaba. Trump se opuso al acuerdo de 2015 y retiró a Estados Unidos del mismo al llegar al poder en 2017.

Bajo la presidencia de Joe Biden hubo intentos de reactivar el acuerdo, pero Irán lo incumplió flagrantemente al continuar enriqueciendo uranio por encima de los niveles aceptables.

La crisis actual es por la presunción de que Irán estaba más cerca que nunca de construir una bomba.

El tiempo dirá si Trump tuvo la razón.