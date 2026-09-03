jueves 3  de  septiembre 2026
ANÁLISIS

¿El contrato petrolero más grande de la Historia?

La normativa venezolana permite ciertos tipos de asociaciones en materia petrolera pero, entre éllas, no se contempla, ni de soslayo, la posibilidad de cederle a una potencia extranjera, el acceso preferencial del 35% petróleo nacional o la copropiedad de nuestros pozos bituminosos, a costo cero, por los siglos de los siglos

Omar Estacio.

Omar Estacio.

Diario las Américas | OMAR JESÚS ESTACIO
Por OMAR JESÚS ESTACIO

Se le ha venido el mundo encima al supuesto “Mejor y más importante contrato petrolero de la Historia”, según su promotor y gran muñidor. A saber:

Porque ese convenio no contó con la previa aprobación del parlamento de Venezuela conforme lo exige la Constitución (cfr. artículo 187 ordinal 7º) lo cual lo hace, inexistente en la práctica.

Lee además
Orlando Viera-Blanco. 
ANÁLISIS

En el banquillo de la historia [III]
ritos revolucionariamente glandulares
OPINIÓN

Ritos revolucionariamente glandulares

Porque ni aún, la aprobación a mano alzada o a voto sobaquero —las lectoras se servirán excusarnos por expresión tan poco lírica, pero el castellano, es el castellano— de la sumisa Asamblea Nacional electa en 2025, subsanaría tamaña omisión, porque la instancia parlamentaria en cuestión, es ilegítima por fraudulenta, en lo absoluto, tal como lo han venido dictaminando, entre otros, el gobierno del propio EEUU, los países de la Unión Europea y buena parte de los distintos Estados latinoamericanos.

Porque ciertamente, la normativa venezolana permite ciertos tipos de asociaciones en materia petrolera pero, entre éllas, no se contempla, ni de soslayo, la posibilidad de cederle a una potencia extranjera, en este caso por intermedio del Pentágono con sede en Washington, D.C., el acceso preferencial del 35% petróleo nacional o la copropiedad de nuestros pozos bituminosos, a costo cero, por los siglos de los siglos.

Para males peores, algunos espontáneos para congraciarse con el señor Trump, se han lanzado al ruedo para defenderlo con motivo de la polémica alrededor del hipotético convenio. Cabría aplicarles el muy popular tópico “¡No me defiendas, compadre!” Ha sido el caso del parlamentario republicano, Carlos Giménez, quien amenazó a la señora Delcy Rodríguez con darle un tratamiento peor que a Nicolás Maduro —lo único peor que estar preso o presa es estar en el cementerio— llegado el caso de negarse a la firma del referido adefesio. Cabría informarle al susodicho, Giménez, que desde las Pandectas de Justiniano todo negocio jurídico es anulable, entre otros motivos, cuando el consentimiento de alguno de sus firmantes haya sido arrancado con violencia o mediante intimidaciones. El “mejor contrato petrolero de la Historia de la Humanidad” (sic) en tales circunstancias, sería anulable por el más modesto magistrado parroquial con un mínimo de autonomía, independencia y mayormente, respeto por su oficio.

Cada noche que Venezuela se haya quedado en la penumbra. Cada amanecer que sus sufridos residentes se hayan visto y se sigan viendo privados de los servicios elementales por falta de energía eléctrica, continuarán evocando a las progenitoras del grupo de “niños ricachones hijos de papá”, sin experticia en la materia, sin escrúpulos y sin otros merecimientos que sus colusiones con el nefando Hugo Chávez se enriquecieron de manera grosera con la coartada de modernizar el sistema eléctrico del país. A menos que a los venezolanos, para que no perdamos la esperanza, nos convenzan que desde que los llamados “bolichicos” irrumpieron en el espectro eléctrico de la República lo de los continuos apagones ha sido una calumnia para atacar a esos inocentes integrantes de la referida banda. O que, cuando ya no se pueda tapar el Sol con un dedo, los culpables de las suspensiones de tal servicio hayan sido y siguen siendo, una iguana, el colonialismo español o los atentados terroristas de Edmundo González o de María Corina Machado.

Marco Rubio, el inefable Secretario de Estado de EEUU, del gobierno del señor Trump, ha diseñado un pretendido plan estratégico para lograr la democracia en Venezuela dividido, formalmente, en tres fases sucesivas: estabilización, recuperación económica y transición. Pero los hechos siempre tercos acaban de desmentirlo, porque en esta materia, el orden de los factores sí afecta el producto.

Días después, apenas, de la captura de Nicolás Maduro, en concreto, el pasado nueve de enero el señor Trump, convocó al Salón Oval de la Casa Blanca a los principales ejecutivos de la industria petrolera mundial para emplazarlos a invertir en la recuperación de la desmantelada infraestructura petrolera venezolana. Pero no. He aquí que el eje o la viga maestra del “Mejor y más importante contrato petrolero de la Historia” no se concretó con ninguna de las empresas en referencia. La razón es muy sencilla: a las más prestigiosas corporaciones de ese ramo y cualquier otro —sin ser ningunos arcángeles— no les atrae negociar con gobiernos ilegítimos, como el presidido por la señora Rodríguez. En otras palabras, los potenciales inversores –los serios, no los lavadores de dinero negro— a contravía de la hoja de ruta del señor Rubio, exigen, primero, democracia, Imperio de la ley y Estado de Derecho para después arriesgar su dinero.

A falta de requisitos tan elementales, surgió como caído del Cielo, uno de los fementidos modernizadores de la industria eléctrica nacional, antes referidos. No quisiera estar equivocado. Pero me temo que el cacareado “Contrato Petrolero más Grande de la Historia”, no es otra cosa que una engañifa más para mimetizar, la improvisación, la imprudencia, la falta de pericia, el fracaso –en una palabra– de la reciente guerra contra la tiranía fundamentalista iraní. Y pensar que tal situación, de todas, sería la menos grave.

@omarestac

Te puede interesar

Las consecuencias de las guerras que nos inquietan a todos

Es imprescindible terminar la impunidad del grupo delictivo organizado llamado socialismo del Siglo 21

La gestión de Delcy y los presos políticos

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El gobierno estadounidense anunció el TPS en marzo de 2021 y estableció que sólo beneficiaría a quienes llegaron antes del 9 de marzo de ese año. 
TESTIMONIO

Salvadoreños que "crecieron con el TPS" en EEUU enfrentan la amenaza de ser expulsados

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio.
MEDIDAS

Marco Rubio insta a no mantener operación comercial con Nicaragua tras reforma que afianza poder de Ortega

La tripulación de un helicóptero UH-1Y Venom del Cuerpo de la Marina de los EEUU con la Fuerza de Combate Litoral-24 realiza patrullaje para combatir el narcotráfico en el Pacífico Oriental.
Narcoterrorismo

EEUU destaca el "éxito" de la operación 'Lanza del Sur' en alta mar contra el narcotráfico

Agentes de ICE resguardan la entrada del Centro de Detención de Inmigración Delaney Hall durante protestas de grupos proinmigrantes indocumentados, el 7 de junio de 2026 en Newark, Nueva Jersey.
MIGRACIÓN

Trump anuncia disposición que obliga a los estados a apoyar política migratoria o perder fondos federales

El rey Carlos III de Gran Bretaña visita la Exposición Floral de Sandringham en Sandringham House, Norfolk, el 23 de julio de 2025. 
REALEZA

Carlos III inaugura exposición del simbólico Tapiz de Bayeux junto a Emmanuel Macron

Te puede interesar

Agentes de ICE resguardan la entrada del Centro de Detención de Inmigración Delaney Hall durante protestas de grupos proinmigrantes indocumentados, el 7 de junio de 2026 en Newark, Nueva Jersey.
MIGRACIÓN

Trump anuncia disposición que obliga a los estados a apoyar política migratoria o perder fondos federales

Por Julián Varela
El agente castrista Fernando Armando Valdés Pérez fue deportado a Cuba por las autoridades de EEUU. 
FLORIDA

EEUU deporta a Cuba agente de la inteligencia castrista infiltrado en comunidades opositoras

Solidaridad con Ceuta, en Miami.
FLORIDA

Claman en Miami por la defensa de Ceuta frente a consulado español

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, habla durante una mesa redonda sobre la industria minera estadounidense con el presidente Donald Trump, en el Departamento de Estado en Washington D.C.
EEUU

Rubio afirma que nueva ronda de conversaciones entre gobierno y oposición en Venezuela será "en unos 10 días"

La tripulación de un helicóptero UH-1Y Venom del Cuerpo de la Marina de los EEUU con la Fuerza de Combate Litoral-24 realiza patrullaje para combatir el narcotráfico en el Pacífico Oriental.
Narcoterrorismo

EEUU destaca el "éxito" de la operación 'Lanza del Sur' en alta mar contra el narcotráfico