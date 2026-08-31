La gestión de Delcy y los presos políticos

La gestión de Delcy Rodríguez es evaluada negativamente en las encuestas. Un factor de peso es que todavía mantiene a cientos de presos políticos, cuyos valientes y persistentes familiares mantienen una protesta día y noche. El pasado día 14, excarceló a 131 compatriotas, aunque con medidas cautelares. Quizá no pone en libertad a todos para no ocasionar malestar entre sus compañeros de partido. Sin embargo, debería evaluar que su imagen mejoraría si abre las puertas de las ergástulas donde están encerrados ciudadanos que no cometieron ningún delito. La historia no recuerda a los dictadores por sus obras, sino por haber tenido presos políticos.

¿Qué cambios ha realizado Delcy con respecto a otros países? Sin duda, ha dado un giro de 180 grados si se comparan sus peroratas de revolucionaria trasnochada y su aval a las medidas impulsadas por Hugo Chávez con su discurso actual y los cambios realizados. Ahora es amiga de Estados Unidos y de Israel, recibe con los brazos abiertos a los militares que dirigieron la operación de extracción de Maduro y Cilia Flores. También les hace carantoñas a los petroleros estadounidenses, y no objeta que comercialicen nuestro crudo y nos devuelvan unas migajas. Está de acuerdo con el libre mercado y la inversión extranjera. Además, ha marcado distancia con los regímenes de Cuba, Nicaragua, Irán y Rusia.

Desde luego, este tour de force, o logro excepcional, no ha sido por mérito propio, sino por imposición del tutor. Rodríguez no es la Malinche, la indígena mexicana, pareja de Hernán Cortés, considerada ayer una traidora cómplice de la conquista y hoy reivindicada por muchos. Delcy es traidora a su desprestigiada causa revolucionaria solo para mantener el poder.

¿Qué cambios ha realizado internamente? Aprobó una Ley de Amnistía que permitió excarcelar selectivamente a algunos y mantener presos a muchos más; inició el retiro de Venezuela del Estatuto de Roma y, por lo tanto, de la Corte Penal Internacional; cambió la Ley de Hidrocarburos por una mejor que la anterior, aunque todavía insuficiente para atraer inversionistas, y también modificó la Ley de Minas. Otorgó a dedo Contratos de Participación Productiva, en los que una empresa privada invierte, opera, produce y comercializa y, de acuerdo con el contrato, recibe un porcentaje del valor producido. Con algunos cambios, ahora se denominan Contratos de Desarrollo de Actividades Primarias. Algunas de estas empresas son de maletín o carecen de experiencia.

Realizó algunos cambios en el gabinete, rotando ministros e incorporando a otros que ya habían fracasado. Aceptó que su hermano Jorge, presidente de la ilegítima Asamblea Nacional instalada en 2021, se reúna con Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional legítima, electa en 2015, quien estaba en el exilio y a quien habían confiscado su vivienda y amenazado con quitarle la nacionalidad.

¿Cuál es la aceptación de Delcy por los venezolanos? Según CB Global Data, en julio la aprobación de Delcy Rodríguez fue de 22,7 %, frente a 70,8 % de desaprobación. Por su parte, la encuesta de Delphos realizada en junio encontró que 66,8 % calificaba su gestión como mala o muy mala. Además, 87,6 % consideraba muy necesario un cambio de gobierno. Según encuesta de Meganálisis, realizada después de los terremotos del 24 de junio, 91,6 % de los venezolanos calificó como mala o muy mala la respuesta de las autoridades y del gobierno interino de Delcy Rodríguez ante la emergencia.

Conclusión: Si Delcy excarcela a los 260 presos políticos restantes, tiene la posibilidad de mejorar su imagen y, lo que es más importante, contribuir a la reconciliación de los venezolanos.

Como en botica: Damos la bienvenida al libro La memoria no prescribe: Los trabajadores de PDVSA, una historia que el tiempo no puede borrar y el país no debe olvidar. Felicitamos a su autor, el ingeniero Gerardo Guerra Rincón, compañero despedido de PDVSA a raíz del paro cívico de diciembre de 2002. Guerra señala que su ensayo no pretende reabrir heridas ni alimentar divisiones. Su propósito es preservar la memoria de unos hechos que transformaron la vida de miles de venezolanos y recordar que toda sociedad se fortalece cuando es capaz de revisar su pasado con honestidad, respeto y sentido de justicia. Este libro permite que el resto de la sociedad conozca los principios y valores de los trabajadores petroleros.

¡No más prisioneros políticos ni exiliados! www.venamerica.org.



Eddie A. Ramírez S.*

*Miembro activo de VenAmérica