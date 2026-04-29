miércoles 29  de  abril 2026
CONFLICTO BÉLICO

La ONU denuncia 4,000 detenidos y 21 ejecutados en Irán desde el inicio del conflicto

La información la dio el alto comisionado para los derechos humanos, Volker Türk, que agregó que de los 21 ejecutados, nueve estaban vinculados a las protestas

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk. (ONU)

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk. (ONU)

AP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

GINEBRA.- Más de 4,000 personas han sido detenidas en Irán por cargos relacionados con la seguridad nacional y al menos 21 fueron ejecutadas desde el inicio de la guerra con Israel y Estados Unidos hace dos meses, denunció este miércoles el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk.

De los 21 ejecutados, nueve eran personas vinculadas con las protestas de enero, otras 10 supuestamente pertenecían a grupos de oposición y dos fueron condenadas por espionaje, detalló Türk.

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Entre los ejecutados en marzo están: Kourosh Keyvani, de doble nacionalidad iraní-sueca, presuntamente realizaba espionajes; tres manifestantes: Saleh Mohmmadi, de 19 años de edad; Saeed Davoudi, de 21 años de edad, y MehdiGhasemi.

También fueron asesinados: Akbar Daneshvar Kar y Mohammad Taghvi, habían sido detenidos dos años antes.

"La confiscación masiva de bienes también se está utilizando como herramienta de represión y castigo transnacional, ya que las autoridades han incautado los bienes de unos 675 ciudadanos, tachándolos de traidores a la patria", dijo el comisionado de la ONU. "La confiscación masiva de bienes también se está utilizando como herramienta de represión y castigo transnacional, ya que las autoridades han incautado los bienes de unos 675 ciudadanos, tachándolos de traidores a la patria", dijo el comisionado de la ONU.

Bloqueo de Internet

Agregó que: “El acceso a Internet en Irán lleva ya 61 días prácticamente bloqueado, lo que lo convierte en uno de los cortes más severos jamás registrados en el ámbito mundial".

"Hacemos un llamamiento a las autoridades para que pongan fin a todas las ejecuciones futuras, establezcan una moratoria sobre el uso de la pena capital, garanticen plenamente el debido proceso y las garantías de un juicio justo, y pongan en libertad de inmediato a las personas detenidas arbitrariamente", exigió.

El régimen iraní ha acelerado las ejecuciones como una forma de tratar de frenar el disenso interno en medio del conflicto armado.

La ONU ha expresado horror por el uso de la pena de muerte para reprimir mientras se desarrolla la guerra.

Mai Sato, relatora especial de la ONU, informó el pasado 8 de abril, que al menos 1,639 personas habían sido ejecutadas en 2025 y 975 en 2024.

FUENTE: Con información de EFE y Euronews

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