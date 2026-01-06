El hemisferio de América Primero: por qué Marco Rubio es la clave del resurgimiento latinoamericano de Trump

Qué diferencia se siente al tener a un presidente que se toma en serio una agenda de America First en el Hemisferio Occidental y cuyas acciones coinciden con sus palabras. Durante décadas, los presidentes de Estados Unidos hablaron de América Latina mientras permitían que el caos, la corrupción y los regímenes hostiles hicieran metástasis en nuestro patio trasero. Esa era está llegando rápidamente a su fin bajo el presidente Donald Trump .

El mundo acaba de presenciar una de las acciones más limpias y decisivas en apoyo de esta doctrina renovada: la remoción del ilegítimo hombre fuerte venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, bajo una orden de arresto estadounidense. El mensaje es claro. Estados Unidos ya no se conforma con emitir comunicados mientras regímenes criminales se expanden, exportan miseria y amenazan nuestra seguridad nacional.

Este momento también pone de relieve el acierto del presidente Trump al elegir a Marco Rubio como Secretario de Estado. Si el personal es política, entonces Trump y Rubio juntos representan un profundo cambio estratégico. Rubio no solo ejecuta una agenda de America First en las Américas con disciplina y claridad; lo hace con experiencia vivida, convicción moral y una profunda comprensión de la inestabilidad hemisférica.

Marco Rubio es hijo del condado de Miami-Dade. Nacido de inmigrantes cubanos que llegaron a Estados Unidos antes del ascenso de Castro, pero cuya historia familiar quedó marcada por el descenso de Cuba hacia la tiranía, creció entre familias definidas por los estragos del comunismo, el encarcelamiento político y el exilio forzado. Vivió, trabajó y gobernó aquí antes de llegar al escenario nacional y global. Ese trasfondo importa. Rubio entiende que una América Latina caótica e inestable es terreno fértil para la miseria socialista, la pobreza enquistada, crisis humanitarias y migración ilegal masiva. Alimenta el narcotráfico y la trata de personas hacia Estados Unidos y financia empresas criminales que dañan comunidades estadounidenses.

Rubio también entiende algo que las élites de Washington han ignorado durante mucho tiempo: la inestabilidad en nuestro hemisferio no es accidental. Es cultivada activamente por los adversarios de Estados Unidos. Rusia, China e Irán han pasado años explotando estados débiles, apuntalando dictadores, lavando influencia mediante negocios legítimos y ficticios, y disfrazando la penetración geopolítica como ayuda humanitaria. Un Estados Unidos debilitado y distraído les resulta conveniente.

Al crecer en Miami-Dade, Rubio no veía al régimen de Castro como un adversario abstracto. Vio su modelo de exportación. Vio cómo los regímenes autoritarios apoyan el terrorismo y el narcotráfico, interfieren en países vecinos y, en ocasiones, representan una amenaza directa para la seguridad de Estados Unidos. Esa comprensión ahora informa la diplomacia estadounidense en tiempo real.

Ya estamos viendo las consecuencias. Cuba, sostenida durante mucho tiempo por apoyos externos y la inercia ideológica, enfrenta una presión creciente y la posibilidad real de colapso. En Colombia, el régimen izquierdista de Gustavo Petro, alimentado por el narcotráfico, muestra tensiones visibles a medida que cambian las dinámicas regionales y se derrumban viejas suposiciones. Los regímenes antagonistas en las Américas ya no están simplemente advertidos. Enfrentan una evolución del pensamiento hemisférico que no puede revertirse.

Lo que hace extraordinario a este momento es su velocidad. La acción genera acción. La fortaleza aclara opciones. A medida que el control de la izquierda se debilita en las Américas, comienzan nuevas conversaciones dentro de estos países entre personas que saben, como Rubio, que la era del caos y la inestabilidad permanente llega a su fin.

El servicio público a este nivel tiene un costo real. Significa tiempo lejos de la familia y la comunidad. Sin embargo, la historia demostrará que la disposición de Marco Rubio a dar un paso al frente en este momento fue decisiva. Su trabajo está impulsado por lo que aprendió en Miami-Dade, por su herencia cubana y por una fe cristiana que comprende las implicaciones morales de la libertad frente a la tiranía.

Gracias a Dios que Marco Rubio estuvo disponible y dispuesto a servir como la punta de lanza del presidente Trump en las Américas en este momento crucial de la historia. Observa con atención. Las cosas se mueven rápido, y los beneficios para nuestro hemisferio y para Estados Unidos apenas comienzan a hacerse visibles.