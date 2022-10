El hombre más sucio del mundo

Informa Associated Press que 60 años antes de ser enviado al otro mundo, Amou Hají hizo voto perpetuo de asquerosidad. Ocurrió una mañana cualquiera. Muy solemne, después de no cepillarse los dientes, El Hají se declaró enemigo público número uno del agua y el jabón. Del desodorante. Del aseo axilar. Del cuidado del cuero cabelludo y no cabelludo. Pero, sobre todo, del empleo de toda forma de papel para higienizarse cualquier oquedad corporal, y aquí se comienzan a bifurcar los caminos entre la gente sucia, pero decente, como el “Tío Hají” y los perfumados, pero muy apestosos morales.