El pánico y el coronavirus

Es evidente que evitar al máximo el contacto con grandes grupos, y seguir las regulaciones de no asistir a fiestas o eventos nos permitirá evitar más contagios por coronavirus y que todo vuelva a la normalidad. Estas medidas son clave, pero también es importante no generar caos en nuestra población. Ya vimos cómo la irresponsabilidad de algunos medios, y su falta de información, llevó a muchos ciudadanos a volverse locos olvidándose de sus vecinos que también necesitaran acudir a los supermercados para cubrir sus necesidades. Creo plenamente que este tipo de crisis se resuelve trabajando juntos, con la comunidad, para poder superar una pandemia que puede destruirnos si no actuamos juntos para evitarlo.

restaurante miami 03172020 foto jesús hernández.jpg Vista interior de un restaurante en Coral Way, en el suroeste de Miami, afectado por el cierre ante la propagación de coronavirus en el sur de Florida. JESÚS HERNÁNDEZ / DLA

Finalmente, seamos coherentes y consecuentes para que esta crisis generada por la propagación del nuevo coronavirus se pueda elliminar rápidamente. No caigamos en el caos, pero tampoco seamos irresponsables de querer estar en cuanto evento nos invitan, hay que los contagios al máximo. Es claro que estamos en una crisis seria y que nuestro sistema económico, y nuestros pequeños y medianos negocios dependerán de nuestra solidaridad y construcción colectiva para poder salir adelante. Seguir las recomendaciones del gobierno federal y estar atentos a evitar los contactos con grandes grupos nos ayudará a superar este momento tan difícil. Si no lo hacemos, las cosas se pondrán peores. Y por favor: aquellos que están ahora hablando de que esto es el final de Trump y se regocijan de cómo Trump, según ellos, está perdiendo puntos, que por favor sean consecuentes con la verdad y el país. Debemos estar unidos al Gobierno así nos guste o no para superar esta crisis, y atacar por atacar no resuelve nada. Ya vendrá el momento de evaluar, pero hasta el momento todas las medidas para contener demuestran estar funcionando mejor que en muchos países que están en las mismas circunstancias que nosotros. De lo contrario, si estaríamos en medio de un problema de magnitudes nunca antes vistas.

Más calma y menos caos es lo que debemos hacer para que el gobierno pueda hacer su trabajo y nosotros mantener nuestros hogares y comunidades seguras frente al embate del coronavirus.