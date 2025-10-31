viernes 31  de  octubre 2025
OPINIÓN

El poder silencioso de las palabras

El lenguaje no es inocente. Cada palabra tiene historia, intención y peso. Una frase puede abrir un puente o levantar un muro

Perfil autor Alejandro Moredia
Por Alejandro Moredia

A veces no son las grandes cosas las que cambian una experiencia, sino una palabra mal puesta. Una frase dicha con prisa. Un silencio que dura medio segundo más de lo debido. Ahí, sin darnos cuenta, algo se rompe o algo se acerca.

Vivimos rodeados de ruido, pero lo que en verdad nos define no es cuánto hablamos, sino cómo hablamos. Las palabras no solo describen la realidad: la construyen. Cada persona habita un lenguaje distinto. Hay quienes viven en frases cortas, defensivas, llenas de urgencia. Otros habitan palabras lentas, amplias, generosas. El tono con el que hablamos y la elección de palabras que usamos, termina moldeando nuestra forma de estar en el mundo.

Lee además
El cardenal venezolano Baltazar Enrique Porras Cardozo ofrece una conferencia de prensa tras ser nombrado arzobispo metropolitano de Caracas por el papa Francisco, en su casa de Caracas el 17 de enero de 2023. 
ANÁLISIS

Cuando la fe desafía al poder
El presidente de Colombia, Gustavo Petro.
POLÍTICA

Bravuconadas de Petro y sus posibles "simpatías con Maduro" lo colocan en el ojo de la tormenta

Ludwig Wittgenstein escribió que “los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo.” No hablaba de gramática, hablaba de conciencia. Si no puedes nombrar algo, no puedes comprenderlo; y si no puedes comprenderlo, no puedes transformarlo. Por eso, en los lugares donde el lenguaje se empobrece, la realidad también se achica. Cuando faltan palabras, desaparecen los matices, y con ellos se va la posibilidad de entendernos.

El lenguaje no es inocente. Cada palabra tiene historia, intención y peso. Una frase puede abrir un puente o levantar un muro. Hay palabras que encienden, otras que apagan. Algunas duelen durante años. Y otras, dichas a tiempo, curan sin esfuerzo.

Umberto Eco decía que toda palabra es una puerta. Detrás de cada una hay mil interpretaciones posibles. El lenguaje no es un instrumento: es el territorio donde todo ocurre. Por eso elegir bien las palabras no es corrección ni adorno; es estrategia emocional, es responsabilidad y, en muchos casos, es una forma de amor.

Hoy hablamos más que nunca, pero escuchamos menos que antes. Confundimos volumen con claridad. Repetimos sin pensar, gritamos para que nos oigan y olvidamos que lo verdaderamente potente en el lenguaje no es la fuerza, sino la intención. El verdadero poder no está en quien habla más, sino en quien sabe decir lo necesario.

Las sociedades se fragmentan cuando se pierden los significados comunes. Cuando las palabras dejan de tener peso, el diálogo se vuelve un campo de ruido. Pero también se reconstruyen cuando alguien —aunque sea uno solo— decide usarlas con precisión, con respeto, con propósito.

No se trata de hablar “bonito”. Se trata de hablar con conciencia. De recuperar el valor de lo que decimos y entender que cada palabra puede ser una herida o un refugio.

El mundo no cambia cuando gritamos más fuerte. Cambia cuando decimos algo que los demás pueden escuchar de verdad.

Temas
Te puede interesar

De una casa y un auto

Sánchez en el Senado, cara de cemento igual a Castro

Protege tu negocio: Lo legal que no puedes ignorar

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen referencial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS).
EEUU

USCIS modifica el proceso de renovación de permisos de trabajo para extranjeros

Foto de la Marina de los EE.UU., el USS Gerald R. Ford (CVN 78).
SEGURIDAD NACIONAL

Marco Rubio desmiente que EEUU esté listo para atacar Venezuela

El periodista venezolano Johan Camargo fue detenido por sujetos desconocidos cuando salía de su casa la mañana del jueves 30 de octubre
REPRESIÓN

Sindicato venezolano denuncia detención de periodista: se desconoce su paradero

Rodolfo Mantilla es buscado por el FBI Miami.
ALERTA

FBI en Miami busca a presunto narcotraficante y ofrece recompensa

Persona con un reloj marcando la hora 
CAMBIO HORARIO

Florida se prepara para atrasar el reloj este 2 de noviembre y ganar una hora de sueño

Te puede interesar

Foto de la Marina de los EE.UU., el USS Gerald R. Ford (CVN 78).
SEGURIDAD NACIONAL

Marco Rubio desmiente que EEUU esté listo para atacar Venezuela

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Oficina de distrito del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés).  
MIGRACIÓN

Jueza federal suspende temporalmente cobro de tarifa para tramitar solicitudes de asilo

Monseñor Thomas Wenski.
DIMISIÓN

Arzobispo de Miami presenta renuncia al Papa, su futuro depende de la decisión del Vaticano

Voluntario de una organización en Filadelfia preparan bolsas de alimentos para personas necesitadas.
CIERRE DEL GOBIERNO

Demócratas privan a millones de estadounidenses de ayuda alimentaria y otros servicios

El presidente Donald Trump habla con los periodistas a bordo del Air Force One.
ARMAMENTO NUCLEAR

Trump reitera que EEUU realizará ensayos nucleares si otros países lo hacen