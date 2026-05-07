Continúa en FIU tercera jornada de conferencias sobre desafíos hemisféricos y defensa

Alberto Mejía, excomandante de las Fuerzas Militares de Colombia y Juan Carlos Pinzón, exembajador colombiano en Estados Unidos y exministro de Defensa.

El encuentro tiene lugar del 5 al 8 de mayo en la Universidad Internacional de Florida.

Conferencia sobre la migración irregular y las respuestas gubernamentales frente al aumento de los flujos migratorios en el continente.

MIAMI. - La Conferencia de Seguridad Hemisférica que se desarrolla en la Universidad Internacional de Florida (FIU), organizada junto a la Fundación Taeda, continuó este jueves con una agenda centrada en crimen organizado, migración irregular, liderazgo político y el impacto de actores externos en América Latina y el Caribe.

Las actividades comenzaron con las palabras de apertura de Ana González, subdirectora J2 del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), y fue conducida por Randy Pestana, director de Política de Seguridad Nacional y Compromiso Estratégico del Instituto Jack D. Gordon para Políticas Públicas de FIU.

Posteriormente, la ministra de Seguridad Nacional de Argentina, Alejandra Susana Monteoliva, participó en una conversación junto a Gabriela Hoberman, directora de Programas Académicos del Centro Kimberly Green para América Latina y el Caribe de FIU.

Conferencia de Seguridad Hemisférica FIU 2026 El encuentro tiene lugar del 5 al 8 de mayo en la Universidad Internacional de Florida. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

Uno de los principales espacios del día estuvo dedicado al papel de potencias extranjeras en América y su influencia sobre el panorama estratégico regional. En ese intercambio participaron Rafael Marrero, fundador del Instituto de Inteligencia Estratégica de Miami; Renee Novakoff, investigadora sénior del Instituto Jack D. Gordon de FIU; Vladimir Rouvinski, director del Laboratorio de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad ICESI; y Martin Vladimirov, director del Programa de Energía y Clima del Centro para el Estudio de la Democracia. La discusión estuvo dirigida por Vera Bergengruen, corresponsal de seguridad nacional de The Wall Street Journal.

La expresidenta de Costa Rica Laura Chinchilla encabezó además un conversatorio sobre liderazgo en tiempos de incertidumbre junto a Jose Mallea, socio gerente de Forward Global, en un diálogo presentado por Brian Winter, editor en jefe de la revista Américas Quarterly y vicepresidente de Políticas de la organización Americas Society/Council of the Americas.

Durante el día también se desarrolló un encuentro sobre defensa y cooperación en el Caribe frente a la incertidumbre internacional, con la participación de Tarlie Francis, embajadora de Granada en Estados Unidos y representante permanente ante la Organización de los Estados Americanos (OEA). El espacio estuvo a cargo de Mark Rosenberg, profesor de FIU.

Otro de los paneles abordó las estructuras financieras del crimen organizado y las economías ilícitas que sostienen redes transnacionales. En la discusión participaron Steven Dudley, cofundador de InSight Crime; Ana Glenda Tager Rosado, integrante de la Secretaría Privada de la Presidencia de Guatemala; y Eduardo Vergara, especialista en seguridad ciudadana del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La sesión fue guiada por Jose Miguel Cruz, director interino del Centro Kimberly Green para América Latina y el Caribe de FIU.

La programación incluyó además una conversación con el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Leandro Rizzuto Jr., presentada por Adrienne Ross, asesora sénior en política exterior y asuntos globales.

Conferencia de Seguridad Hemisférica FIU 2026 Conferencia sobre la migración irregular y las respuestas gubernamentales frente al aumento de los flujos migratorios en el continente. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

Más adelante, en horas de la tarde especialistas analizaron los desafíos vinculados con la migración irregular y las respuestas gubernamentales frente al aumento de los flujos migratorios en el continente. El intercambio reunió a Gil Guerra, analista sénior del Centro Niskanen; Adam Isacson, director de Supervisión de Defensa de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA); y Betilde Muñoz-Pogossian, asesora principal del secretario general de la OEA. La conversación estuvo encabezada por Inga Trauthig, profesora investigadora asistente del Instituto Jack D. Gordon de FIU.

Yanina Kogan Yanina Kogan, directora de la Fundación Taeda. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

La jornada concluyó con un análisis sobre las estrategias implementadas por Colombia y Ecuador contra el crimen organizado, con intervenciones del general retirado ; y la exministra de Gobierno de Ecuador María Paula Romo. El panel contó con la participación de Yanina Kogan, directora de la Fundación Taeda.

Las discusiones desarrolladas este jueves reflejaron la creciente preocupación regional por el avance del crimen organizado, la presión migratoria y la influencia de actores externos en América Latina y el Caribe.