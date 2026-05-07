Mario Montoto alerta en FIU sobre narcoterrorismo, influencia iraní y crisis en Cuba

Mario Montato, empresario argentino, fundador de Taeda y uno de los impulsores de la Conferencia de Seguridad Hemisférica.

MIAMI. - En medio de debates sobre terrorismo, inteligencia artificial, crimen transnacional y gobernabilidad democrática, el empresario argentino Mario Montoto, fundador de Taeda y uno de los impulsores de la Conferencia de Seguridad Hemisférica 2026, defendió el papel de la Universidad Internacional de Florida (FIU) como plataforma estratégica para discutir los desafíos que enfrenta América Latina en materia de seguridad y defensa.

En entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS, Montoto abordó temas vinculados al narcoterrorismo, la situación de los regímenes de Cuba y Venezuela, la presencia de China e Irán en la región y el impacto de la inteligencia artificial en escenarios de desinformación y seguridad hemisférica.

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— ¿Qué motiva a Taeda a involucrarse en un encuentro de estas magnitudes en Miami junto a la Universidad Internacional de Florida?

“Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la entrevista y por la posibilidad de expresar nuestras ideas.

Hace casi 20 años realizamos nuestro primer seminario con este mismo enfoque en Washington, junto a la George Washington University, tratando temas de seguridad, defensa y desarrollo. Participó el jefe de operaciones del Comando Sur y todo su staff, además de figuras como el doctor Frank Mora, que hoy es responsable de FIU en Washington.

También participaron autoridades de Argentina, Brasil y otros países de la región. Ahí inauguramos un ciclo de conferencias que después continuó en Bogotá, junto a la Universidad Jorge Tadeo Lozano. En ese caso, participaron también el Ejército y la Policía Nacional de Colombia.

Desde hace muchos años consolidamos esta alianza estratégica con la Universidad Internacional de Florida. Siempre digo que nos sentimos en nuestra casa por su hospitalidad, su amabilidad y el enorme nivel académico de esta institución.

Vemos cómo año tras año la FIU se ha transformado en un referente global en estos temas que estamos debatiendo acá, con un nivel admirable de alumnos, egresados y profesionales.

Debería ser motivo de orgullo no solo para quienes viven en Florida, sino para todos los norteamericanos”.

— ¿Cree que esta edición ha sido superior a las anteriores?

“Sí, estoy convencido de eso. Y lo digo con humildad. Creo que tiene que ver con nuestra cada vez mayor actividad, responsabilidad y compromiso. Nosotros somos argentinos, vivimos en Argentina y tenemos una relación permanente con el resto de los países de la región.

Hace muchos años venimos impulsando estos debates. Solo en temas de seguridad y defensa hemos publicado más de 20 libros. Hemos producido muchos más, pero específicamente sobre estas áreas han sido más de veinte.

Creo que, con humildad, hacemos un aporte importante a la universidad y este es el resultado.

Y creemos que el próximo año va a ser aún más importante que este”.

— ¿Cómo planean mantener y fortalecer este espacio en el futuro?

“Lo mismo que hicimos el año pasado. El día que termina este seminario, en este caso mañana, pasado mañana ya estamos trabajando en la edición número 12 de este encuentro entre FIU y Taeda”.

— ¿Cuáles considera que son hoy los desafíos de seguridad más urgentes en la región?

“Las amenazas son dos grandes amenazas: el narcotráfico, que cada día se vincula más al narcoterrorismo, y el terrorismo internacional”.

— La inteligencia artificial avanza rápidamente. ¿Está preparada América Latina para enfrentar los riesgos en materia de seguridad y desinformación?

“Me da una oportunidad extraordinaria para mencionar un libro que acabamos de publicar, titulado Inteligencia Artificial para el Bien. Nuestra fundación y nuestra editorial realizaron la traducción al español de esa obra, escrita por uno de los máximos directivos de Microsoft.

La presentamos durante la celebración de nuestros 20 años en Buenos Aires y luego nuevamente en el Teatro Solís de Montevideo.

El propio título deja clara la idea: así como existe una inteligencia artificial para el bien, también tenemos que estar preparados porque sabemos que existe una inteligencia artificial para el mal”.

— ¿Cómo evalúa el impacto de regímenes como Cuba y Venezuela en la estabilidad y seguridad hemisférica?

“Son situaciones distintas y habría que diferenciarlas.

En Venezuela, la situación cambió a partir de la intervención de Estados Unidos y de la detención de una persona que estaba prófuga ante la ley, como el caso de Maduro.

Uno percibe desde afuera que existe un proceso de transición. Se escucha hablar de transición tanto desde autoridades estadounidenses como desde sectores venezolanos.

Y, como todo proceso de transición, lo que uno espera es que llegue finalmente a la estabilidad y al retorno de lo que nunca debió perderse en Venezuela: el sistema democrático.

En el caso de Cuba, con la información que uno tiene disponible, sabemos que han existido conversaciones entre funcionarios estadounidenses y representantes vinculados al gobierno cubano.

Nos da la sensación de que estamos muy próximos a un cambio de escenario.

Pero, sobre todo, lo que preocupa profundamente es el padecimiento del pueblo cubano.

En pleno siglo XXI no se puede vivir una semana a media luz, sin combustible y con problemas de alimentos. Todos esperamos que esa situación cambie”.

— ¿Le preocupa la creciente presencia de actores como China, Rusia e Irán en Latinoamérica?

“Sí, la conocemos y la hemos padecido de manera muy activa.

Empiezo por Irán. Fuimos víctimas de dos atentados terroristas brutales ejecutados por grupos vinculados a Irán. Me refiero específicamente a Hezbolá, a la voladura de la Embajada de Israel y a la sede de la comunidad judía argentina.

También conocemos las actividades iraníes en Bolivia, donde existieron acuerdos militares y presencia en medios de comunicación.

Y China también nos afecta porque depreda nuestra riqueza ictícola y nuestros recursos marítimos.

Nos viven depredando y robando.

Eso ocurre también en Uruguay, Chile y otros países del continente.

Además, China mantiene una actitud muy agresiva en términos económicos e interviene en sectores estratégicos de nuestras economías, incluyendo grandes proyectos portuarios como el recientemente inaugurado en Perú”.

A lo largo de la conversación, Montoto insistió en la necesidad de fortalecer la cooperación regional frente al avance del narcoterrorismo, la influencia de potencias extranjeras y las crisis políticas que continúan impactando a varios países del continente.