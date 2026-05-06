Conferencia en FIU pone foco en Cuba, Venezuela y riesgos estratégicos para América Latina

Eduardo Gamarra, director de investigación básica del Instituto Jack D. Gordon de Políticas Públicas de FIU y Henry Sáenz Ramos, ministro de Defensa de Guatemala.

Entre los participantes figuran además representantes de OEA, funcionarios relacionados con el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos y especialistas académicos vinculados con defensa y asuntos multilaterales.

El formo sirve también como espacio de networking entre los participantes.

El encuentro es organizado por el Instituto Jack D. Gordon de Políticas Públicas de FIU.

En las sesiones se debatió sobre la protección de infraestructura crítica, seguridad marítima y amenazas emergentes vinculadas con ciberseguridad, inteligencia artificial, sistemas autónomos y conflictos tecnológicos.

Uno de los espacios principales estuvo enfocado precisamente en los posibles escenarios para Cuba y Venezuela.

La Conferencia Hemisférica de Seguridad 2026 continuó este miércoles en la Universidad Internacional de Florida

MIAMI. - La Conferencia Hemisférica de Seguridad 2026 continuó este miércoles en la Universidad Internacional de Florida (FIU) con una agenda centrada en los desafíos geopolíticos que enfrenta América Latina, el Caribe y el hemisferio occidental en medio de un escenario internacional marcado por tensiones estratégicas, migración, ciberseguridad y disputa entre potencias globales.

La segunda jornada del encuentro reunió en Miami a especialistas en seguridad, funcionarios gubernamentales, académicos y representantes militares para debatir sobre el futuro de la región y el impacto de conflictos internacionales en países como Cuba y Venezuela.

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Uno de los espacios principales estuvo enfocado precisamente en los posibles escenarios para ambas naciones, así como en los riesgos y oportunidades vinculadas al hemisferio occidental.

Conferencia Hemisférica de Seguridad 2026 Uno de los espacios principales estuvo enfocado precisamente en los posibles escenarios para Cuba y Venezuela. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

Durante ese intercambio participaron figuras como el exrepresentante diplomático de Estados Unidos para Venezuela James “Jimmy” Story, la representante de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, Elisabeth Maingler, y la activista cubana Rosa María Payá, quienes expusieron visiones diferentes sobre el papel de las sanciones, la presión internacional y las posibilidades de transición democrática.

Story sostuvo que Washington no debería retrasar una eventual transición en Caracas y advirtió sobre el fortalecimiento de las estructuras del chavismo si el enfoque internacional se limita únicamente a acuerdos de diplomacia o energéticos.

Respecto al gobierno de La Habana, reconoció un panorama más complejo debido a las limitadas oportunidades de organización política dentro de la isla.

Por su parte, Payá defendió una postura distinta y consideró necesario mantener medidas de presión internacional contra el régimen cubano.

El exembajador estadounidense ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Frank Mora quien estuvo entre los invitados, afirmó que las sanciones económicas por sí solas históricamente no han provocado cambios políticos sostenidos y señaló que cualquier transformación requiere presión interna y movilización ciudadana.

Conferencia Hemisférica de Seguridad 2026 La jornada reunió a especialistas en seguridad, funcionarios gubernamentales, académicos y representantes militares. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

Los debates coincidieron además con nuevas denuncias sobre presuntas acciones represivas en la Mayor de las Antillas y con un clima de tensión política marcado por recientes mensajes de la dictadura catrista relacionados con escenarios de confrontación y defensa civil.

La programación de este miércoles incluyó además un diálogo sobre la creciente competencia entre potencias y su impacto en en el continente americano, panel que reunió a especialistas como John Mearsheimer, profesor de la Universidad de Chicago, y Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica.

El evento también incluyó conversaciones con el secretario adjunto de Guerra para Defensa Nacional y Asuntos de Seguridad de las Américas, Joseph Humire; el ministro de Defensa de Guatemala, Henry Sáenz Ramos; el ministro de Defensa de Argentina, Carlos Alberto Presti; y el administrador de la Autoridad del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez Morales.

Conferencia Hemisférica de Seguridad 2026 En las sesiones se debatió sobre la protección de infraestructura crítica, seguridad marítima y amenazas emergentes vinculadas con ciberseguridad, inteligencia artificial, sistemas autónomos y conflictos tecnológicos. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

Otro de los temas analizados fue el valor estratégico del Canal de Panamá dentro del escenario regional y global, en medio de crecientes discusiones relacionadas con comercio, seguridad y presencia internacional en Latinoamérica.

Las sesiones restantes estuvieron enfocadas en la protección de infraestructura crítica, seguridad marítima y amenazas emergentes vinculadas con ciberseguridad, inteligencia artificial, sistemas autónomos y conflictos tecnológicos.

Entre los participantes figuraron además representantes de OEA, funcionarios relacionados con el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos y especialistas académicos vinculados con defensa y asuntos multilaterales.

El encuentro forma parte de la undécima edición de la Conferencia Hemisférica de Seguridad, organizada por el Instituto Jack D. Gordon de Políticas Públicas de FIU, evento que durante esta semana ha convertido a Miami en escenario de debates sobre seguridad regional, democracia, defensa y política internacional.