miércoles 6  de  mayo 2026
SEGURIDAD HEMISFÉRICA

Conferencia en FIU pone foco en Cuba, Venezuela y riesgos estratégicos para América Latina

Expertos internacionales, funcionarios y representantes de defensa analizaron este miércoles en Miami el impacto de la competencia global, la seguridad regional y las amenazas emergentes que enfrenta el continente

La Conferencia Hemisférica de Seguridad 2026 continuó este miércoles en la Universidad Internacional de Florida

La Conferencia Hemisférica de Seguridad 2026 continuó este miércoles en la Universidad Internacional de Florida

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Uno de los espacios principales estuvo enfocado precisamente en los posibles escenarios para Cuba y Venezuela.

Uno de los espacios principales estuvo enfocado precisamente en los posibles escenarios para Cuba y Venezuela.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
La jornada reunió a especialistas en seguridad, funcionarios gubernamentales, académicos y representantes militares.

La jornada reunió a especialistas en seguridad, funcionarios gubernamentales, académicos y representantes militares.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
En las sesiones se debatió sobre la protección de infraestructura crítica, seguridad marítima y amenazas emergentes vinculadas con ciberseguridad, inteligencia artificial, sistemas autónomos y conflictos tecnológicos.

En las sesiones se debatió sobre la protección de infraestructura crítica, seguridad marítima y amenazas emergentes vinculadas con ciberseguridad, inteligencia artificial, sistemas autónomos y conflictos tecnológicos.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Personal del US Comando Sur, asistentes al evento.

Personal del US Comando Sur, asistentes al evento.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
El encuentro es organizado por el Instituto Jack D. Gordon de Políticas Públicas de FIU.

El encuentro es organizado por el Instituto Jack D. Gordon de Políticas Públicas de FIU.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
El formo sirve también como espacio de networking entre los participantes.

El formo sirve también como espacio de networking entre los participantes.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Entre los participantes figuran además representantes de OEA, funcionarios relacionados con el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos y especialistas académicos vinculados con defensa y asuntos multilaterales.

Entre los participantes figuran además representantes de OEA, funcionarios relacionados con el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos y especialistas académicos vinculados con defensa y asuntos multilaterales.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Eduardo Gamarra, director de investigación básica del Instituto Jack D. Gordon de Políticas Públicas de FIU y Henry Sáenz Ramos, ministro de Defensa de Guatemala.

Eduardo Gamarra, director de investigación básica del Instituto Jack D. Gordon de Políticas Públicas de FIU y Henry Sáenz Ramos, ministro de Defensa de Guatemala.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
La cita continuará hasta el 8 de mayo.

La cita continuará hasta el 8 de mayo.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI. - La Conferencia Hemisférica de Seguridad 2026 continuó este miércoles en la Universidad Internacional de Florida (FIU) con una agenda centrada en los desafíos geopolíticos que enfrenta América Latina, el Caribe y el hemisferio occidental en medio de un escenario internacional marcado por tensiones estratégicas, migración, ciberseguridad y disputa entre potencias globales.

La segunda jornada del encuentro reunió en Miami a especialistas en seguridad, funcionarios gubernamentales, académicos y representantes militares para debatir sobre el futuro de la región y el impacto de conflictos internacionales en países como Cuba y Venezuela.

Lee además
Jahara Malik, responsable en este caso.
CASO JUDICIAL

Condenan a 17 años de prisión a joven procesada como adulta por la muerte de su novio en Miami
Nicole Cano, de 30 años.
INVESTIGACIÓN CRIMINAL

Cita coordinada por Instagram termina en investigación por robo en Miami

Uno de los espacios principales estuvo enfocado precisamente en los posibles escenarios para ambas naciones, así como en los riesgos y oportunidades vinculadas al hemisferio occidental.

Conferencia Hemisférica de Seguridad 2026
Uno de los espacios principales estuvo enfocado precisamente en los posibles escenarios para Cuba y Venezuela.

Uno de los espacios principales estuvo enfocado precisamente en los posibles escenarios para Cuba y Venezuela.

Durante ese intercambio participaron figuras como el exrepresentante diplomático de Estados Unidos para Venezuela James “Jimmy” Story, la representante de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, Elisabeth Maingler, y la activista cubana Rosa María Payá, quienes expusieron visiones diferentes sobre el papel de las sanciones, la presión internacional y las posibilidades de transición democrática.

Story sostuvo que Washington no debería retrasar una eventual transición en Caracas y advirtió sobre el fortalecimiento de las estructuras del chavismo si el enfoque internacional se limita únicamente a acuerdos de diplomacia o energéticos.

Respecto al gobierno de La Habana, reconoció un panorama más complejo debido a las limitadas oportunidades de organización política dentro de la isla.

Por su parte, Payá defendió una postura distinta y consideró necesario mantener medidas de presión internacional contra el régimen cubano.

El exembajador estadounidense ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Frank Mora quien estuvo entre los invitados, afirmó que las sanciones económicas por sí solas históricamente no han provocado cambios políticos sostenidos y señaló que cualquier transformación requiere presión interna y movilización ciudadana.

Conferencia Hemisférica de Seguridad 2026
La jornada reunió a especialistas en seguridad, funcionarios gubernamentales, académicos y representantes militares.

La jornada reunió a especialistas en seguridad, funcionarios gubernamentales, académicos y representantes militares.

Los debates coincidieron además con nuevas denuncias sobre presuntas acciones represivas en la Mayor de las Antillas y con un clima de tensión política marcado por recientes mensajes de la dictadura catrista relacionados con escenarios de confrontación y defensa civil.

La programación de este miércoles incluyó además un diálogo sobre la creciente competencia entre potencias y su impacto en en el continente americano, panel que reunió a especialistas como John Mearsheimer, profesor de la Universidad de Chicago, y Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica.

El evento también incluyó conversaciones con el secretario adjunto de Guerra para Defensa Nacional y Asuntos de Seguridad de las Américas, Joseph Humire; el ministro de Defensa de Guatemala, Henry Sáenz Ramos; el ministro de Defensa de Argentina, Carlos Alberto Presti; y el administrador de la Autoridad del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez Morales.

Conferencia Hemisférica de Seguridad 2026
En las sesiones se debatió sobre la protección de infraestructura crítica, seguridad marítima y amenazas emergentes vinculadas con ciberseguridad, inteligencia artificial, sistemas autónomos y conflictos tecnológicos.

En las sesiones se debatió sobre la protección de infraestructura crítica, seguridad marítima y amenazas emergentes vinculadas con ciberseguridad, inteligencia artificial, sistemas autónomos y conflictos tecnológicos.

Otro de los temas analizados fue el valor estratégico del Canal de Panamá dentro del escenario regional y global, en medio de crecientes discusiones relacionadas con comercio, seguridad y presencia internacional en Latinoamérica.

Las sesiones restantes estuvieron enfocadas en la protección de infraestructura crítica, seguridad marítima y amenazas emergentes vinculadas con ciberseguridad, inteligencia artificial, sistemas autónomos y conflictos tecnológicos.

Entre los participantes figuraron además representantes de OEA, funcionarios relacionados con el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos y especialistas académicos vinculados con defensa y asuntos multilaterales.

El encuentro forma parte de la undécima edición de la Conferencia Hemisférica de Seguridad, organizada por el Instituto Jack D. Gordon de Políticas Públicas de FIU, evento que durante esta semana ha convertido a Miami en escenario de debates sobre seguridad regional, democracia, defensa y política internacional.

Temas
Te puede interesar

Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Shakira anuncia cinco nuevas fechas de su gira en Estados Unidos

Miami acoge conferencia hemisférica que reúne a líderes para debatir seguridad, tecnología y crimen

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Agentes de la Bolsa de Nueva York trabajan en el piso de remate.
LA BOLSA

Wall Street abre con subidas a la espera de un acuerdo en Medio Oriente

Aviones F/A-18 Super Hornet de la Armada de los Estados Unidos a bordo del USS Abraham Lincoln (CVN 72) se preparan para una misión de combate nocturna durante la Operación Furia Épica, el 25 de marzo.
BLOQUE NAVAL

Avión de EEUU dispara a buque petrolero que intentó burlar bloqueo a puertos iraníes

Imagen referencial.
CONTROVERSIA EN AUGE

Acusan a Florida de desviar 5.000 millones anuales de fondos públicos al programa de vales escolares

El portaaviones de la clase Nimitz USS George H.W. Bush (CVN 77) navega en el Océano Índico en el área de responsabilidad del Comando Central de EEUU.
Negociaciones

Trump anuncia pausa temporal del operativo militar para escoltar buques en Ormuz a petición de Pakistán

Trump aumenta la presión para llegar a acuerdo de paz y amenaza a Irán con nuevos bombardeos
CONFLICTO

Trump aumenta la presión para llegar a acuerdo de paz y amenaza a Irán con nuevos bombardeos

Te puede interesar

El presidente Donald Trump habla en la Casa Blanca en Washington, DC, el 6 de mayo de 2026.
Conflicto

Trump ve "muy posible" un acuerdo con Irán tras últimas negociaciones: "No tendrá armas nucleares"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Michael Álvarez, presunto acusado en el caso.
BAJO INVESTIGACIÓN

Maestro en Homestead acusado de sellar con cinta adhesiva la boca de un estudiante

Debbie Wasserman Schultz es miembro de la Cámara de Representantes de EEUU por Florida. 
INCOMPRENSIBLE

Florida mantiene en pausa expansión de KidCare para 40.000 niños pese a presión de organizaciones sociales

Una persona con un traje de protección contra materiales peligrosos (2R) es escoltada a una ambulancia desde un avión medicalizado que supuestamente transportaba a algunos de los pasajeros del crucero MV Hondius, presuntamente infectado con hantavirus, en el aeropuerto de Schiphol, cerca de Ámsterdam, el 6 de mayo de 2026.  
ALERTA

Avión que llevaba a infectados por hantavirus se ve obligado de aterrizar en Canarias

Aviones F/A-18 Super Hornet de la Armada de los Estados Unidos a bordo del USS Abraham Lincoln (CVN 72) se preparan para una misión de combate nocturna durante la Operación Furia Épica, el 25 de marzo.
BLOQUE NAVAL

Avión de EEUU dispara a buque petrolero que intentó burlar bloqueo a puertos iraníes