El Senador Rick Scott felicita al presidente Abelardo de la Espriella por asumir el cargo y expresa su apoyo al pueblo colombiano

WASHINGTON, D.C. – El Senador Rick Scott envió una carta al Presidente colombiano Abelardo de la Espriella, felicitándole por su reciente investidura y ofreciendo sus condolencias tras el reciente terremoto que hasta ahora ha causado casi 300 muertes.

El Senador Rick Scott escribió: "Colombia ha enfrentado adversidades antes y siempre ha salido más fuerte, unida por la resiliencia de su pueblo. Estados Unidos está ahora con Colombia, como amigo y socio, en este momento de nuevos comienzos y pérdida profunda."

Puede leer la carta completa adjunta o a continuación:

Estimado Presidente De la Espriella:

En nombre de cada floridano, le expreso mis más cálidas felicitaciones por su toma de posesión como Presidente de la República de Colombia. Su elección marca un nuevo capítulo importante en la estrecha y duradera amistad entre nuestras dos naciones. Espero trabajar con su administración para fortalecer los lazos que unen a Estados Unidos y Colombia, incluyendo el comercio, la inversión y la cooperación en seguridad regional.

Usted y su administración cuentan con mi total apoyo mientras inician este nuevo capítulo y la gran promesa del liderazgo colombiano. Le deseo a usted y al pueblo colombiano un gran éxito en los próximos años.

También escribo con gran pesar sobre el devastador terremoto que sacudió el oeste de Colombia a principios de este mes. Mis pensamientos y oraciones están con las familias que han perdido a sus seres queridos y con todos aquellos que aún buscan a los desaparecidos.

La administración Trump está comprometida a apoyar al pueblo colombiano y a su gobierno en este momento de necesidad. El Departamento de Estado de EEUU ha proporcionado 15,5 millones de dólares en fondos de ayuda de emergencia del Departamento de Estado para alojamiento, alimentos, protección y evaluaciones estructurales post-terremotos, así como un Equipo de Respuesta de Asistencia ante Desastres (DART) para coordinarse con nuestra Embajada en Bogotá y apoyar la respuesta de su gobierno sobre el terreno.[1] También me complace señalar que el gobierno israelí, con el que ha renovado relaciones y ha mostrado gran apoyo a este aliado común, está prestando asistencia sobre el terreno. Los incansables esfuerzos de los rescatistas, voluntarios y primeros intervinientes colombianos son un ejemplo para todos nosotros de lo que es posible cuando las personas se unen y se ayudan mutuamente en condiciones extraordinariamente difíciles.

Colombia ya ha enfrentado adversidades antes y siempre ha salido más fuerte, unida por la resiliencia de su pueblo. Estados Unidos apoya ahora a Colombia, como amigo y socio, en este momento de nuevos comienzos y profunda pérdida.

Enhorabuena de nuevo por su investidura, y por favor acepte mis más profundas condolencias por las vidas perdidas en esta tragedia.

[1] Departamento de Estado de EEUU, Oficina del Portavoz, "Estados Unidos moviliza una respuesta que salva vidas al terremoto de Colombia", agosto de 2026. https://www.state.gov/releases/office-of-the-spokesperson/2026/08/united-states-mobilizes-life-saving-response-to-colombia-earthquake/