El sueño de la razón y las polaridades

En El sueño de la razón, José Rodríguez Iturbe va directo a la esencia de la crisis de polaridades que inunda a Occidente, que no es la simple oposición entre izquierdas y derechas. Afirma que “el hombre pretendiendo diseñar su Dios pret-a-porter” sólo “busca a Dios, cuando se concede licencia a su presencia, como factura propia y como ayuda de su proyecto existencial”. Luego, “cuando decide no tomarlo en cuenta, reacciona con violencia y desequilibrio frente a la posibilidad de su existencia”. Y tal como lo predican los panteístas posmodernos, siendo que lo humano sería un mero ente, ha de vérsele como parte inescindible de la Naturaleza, del ecosistema dentro del que nace y se metabolizará a su muerte por asumirse extraño a la Esencia de las esencias, a la fuente increada del todo, en la que no cree o de la que prescinde a su arbitrio: «Yo soy el que soy» (Éxodo: 3:14).